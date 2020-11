Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"099157d6-8a56-49b2-9a9d-903b02b805f0","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"„Most itt ülök egy fröccsel, és szarok az egész világra” – éneklik a Lázár tesók a bemutatkozó lemezükön. Ez a könnyed ellazulás jellemzi az intim, karantén-hangulatú dalokat. Az Esti Kornélból ismert Lázár Domokos és Lázár Ágoston alkotta duó Hullámtörés című lemezét elsőként a hvg.hu-n hallgathatják meg, ennek apropóján meg is kértük őket, hogy meséljenek az album születéséről.

","shortLead":"„Most itt ülök egy fröccsel, és szarok az egész világra” – éneklik a Lázár tesók a bemutatkozó lemezükön. Ez a könnyed...","id":"20201112_Most_itt_ulok_egy_froccsel_es_szrok_az_egesz_vilagra__Lazar_tesoklemezpremier","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=099157d6-8a56-49b2-9a9d-903b02b805f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6226e1f-b376-4f69-ae38-60366df82646","keywords":null,"link":"/kultura/20201112_Most_itt_ulok_egy_froccsel_es_szrok_az_egesz_vilagra__Lazar_tesoklemezpremier","timestamp":"2020. november. 13. 12:04","title":"„Persze, az Operatív Törzs rendelte meg” – Lázár tesók-lemezpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c8d2d0-2de3-4653-8b3c-743af1b5b973","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"587 milliárd forintot költ az ország 2024-ig úthálózat fejlesztésekre.","shortLead":"587 milliárd forintot költ az ország 2024-ig úthálózat fejlesztésekre.","id":"20201112_Befejezik_az_M6ost_a_hatarig_es_tovabbi_80_kisebbnagyobb_kozutfejlesztes_indul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37c8d2d0-2de3-4653-8b3c-743af1b5b973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833b5628-6fc0-41cc-a481-e74dd8597ab9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201112_Befejezik_az_M6ost_a_hatarig_es_tovabbi_80_kisebbnagyobb_kozutfejlesztes_indul","timestamp":"2020. november. 12. 15:49","title":"Befejezik az M6-ost a határig és további 80 kisebb-nagyobb közútfejlesztés indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Soknak tűnik, de a márciusi 59 milliárdos forgalomtól azért messze elmarad.","shortLead":"Soknak tűnik, de a márciusi 59 milliárdos forgalomtól azért messze elmarad.","id":"20201113_gyogyszer_tabletta_recept_gyogyszerforgalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d954ffd4-3ec5-4cd0-bc8d-b4ca160dce45","keywords":null,"link":"/kkv/20201113_gyogyszer_tabletta_recept_gyogyszerforgalom","timestamp":"2020. november. 13. 06:03","title":"47,6 milliárdot költöttünk gyógyszerekre szeptemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új amerikai eset azt mutatja, hogy a fiatal, egészséges emberek gyakran észrevétlenül is hozzájárulhatnak a fertőzés terjedéséhez.","shortLead":"Egy új amerikai eset azt mutatja, hogy a fiatal, egészséges emberek gyakran észrevétlenül is hozzájárulhatnak...","id":"20201112_karanten_koronavirus_tengereszgyalogos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35a4961-3206-47a3-8887-57d2344da8d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_karanten_koronavirus_tengereszgyalogos","timestamp":"2020. november. 12. 14:09","title":"Karanténba küldtek néhány katonát, maszkot hordtak, mégis megfertőzték társaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 2500-an részesülhetnek a jutalomból.\r

","shortLead":"Több mint 2500-an részesülhetnek a jutalomból.\r

","id":"20201112_100_ezer_forint_fovarosi_idosotthon_hajlektalanszallo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ca3225-d8f7-4d6b-ad7e-b2e51997a497","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_100_ezer_forint_fovarosi_idosotthon_hajlektalanszallo","timestamp":"2020. november. 12. 18:10","title":"100 ezer forintot kapnak a fővárosi idősotthonok és hajléktalanszállók dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a867e56c-bf6f-47e3-b763-48be07a9abd3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Togo elleni Afrikai Nemzetek Kupája-selejtező előtt derült ki, hogy megfertőződött, jelenleg karanténban van.","shortLead":"A Togo elleni Afrikai Nemzetek Kupája-selejtező előtt derült ki, hogy megfertőződött, jelenleg karanténban van.","id":"20201113_mohamed_szalah_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a867e56c-bf6f-47e3-b763-48be07a9abd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff08cdc0-c36e-4122-aa06-71e95bec6cfe","keywords":null,"link":"/sport/20201113_mohamed_szalah_koronavirus","timestamp":"2020. november. 13. 18:39","title":"Mohamed Szalah koronavírus-tesztje pozitív lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A toxikológus szerint leghamarabb fél év múlva lehet meg a koronavírus elleni vakcina.","shortLead":"A toxikológus szerint leghamarabb fél év múlva lehet meg a koronavírus elleni vakcina.","id":"20201113_Zacher_Gabor_koroanvirus_tavaszi_idosav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f21db4dd-5ce4-47be-960d-66f0007a950b","keywords":null,"link":"/itthon/20201113_Zacher_Gabor_koroanvirus_tavaszi_idosav","timestamp":"2020. november. 13. 10:59","title":"Zacher: „Vissza kellene térni a tavaszi idősávos vásárláshoz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04d73d3-aa3c-4b23-833e-7a6c944354a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbi szint 85 százalékára esett vissza a magyar építőipar teljesítménye. A tavaszi mélyponthoz képest láthatunk némi javulást, de nagyon messze van a válság és a kedvezményes lakásáfa kivezetése előtti állapot.","shortLead":"Az egy évvel korábbi szint 85 százalékára esett vissza a magyar építőipar teljesítménye. A tavaszi mélyponthoz képest...","id":"20201112_epitoipar_epitkezes_ksh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c04d73d3-aa3c-4b23-833e-7a6c944354a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90653544-4408-43e0-9f06-ba458c0a7f77","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_epitoipar_epitkezes_ksh","timestamp":"2020. november. 12. 09:56","title":"Mély gödörbe került a magyar építőipar, és nem csak a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]