Ismét meredek kijelentést tett a szarvasi polgármester. Babák Mihály az október 22-i testületi ülésen a helyi pedagógusokat méltatta, és közben arra is kitért, hogy véleménye szerint a neveléshez olykor hozzátartozik a fizikai bántalmazás is, ő is kapott a tanáraitól gyerekként.

Egészen pontosan így fogalmazott a polgármester:

“Ha valaki értéket tud teremteni, az a pedagógus, mert emberben teremt értéket. Ezért van baj sokszor az ideológiákkal, mert néha félrevezetik az embert, hamis útra terelik. De ha egy pedagógus jól teszi sínre a gyereket – és ezt képletesen értem – akkor az egész életében tud közösségért dolgozni, tud nemcsak magának élni, hanem másokért is. Ne hagyják abba ezt a munkát, mert akik itt éltek a városban, kiváló pedagógusok, nyomot hagytak az életünkben. Fontosak számunkra és nem szabad róluk elfelejtkeznünk, míg élünk. Az él, akire emlékszünk, és nekem számos ilyen pedagógus van, akikre nagyon boldogan tudok emlékezni. Az öreg Hanót és Kutas tanár urakat sem szeretném elfelejteni, mert én is kaptam tőlük kis fizikait alkalmasint, de úgy gondolom az ember neveléshez azért nem árt, ha az ember ilyet is kap.”

A polgármester korábban, szintén egy önkormányzati ülésen arra kért egy ellenzéki képviselőnőt, hogy hajoljon közelebb egy mikrofonhoz, majd közölte, hogy „nem rakom a számba, ez nőnek jobban áll, mint nekem, úgyhogy nem csinálom”. Az eset után bocsánatot kért.