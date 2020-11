Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Történelmi győzelmet aratott John Biden demokrata elnökjelölt Arizona államban, ahol mostanra számolták meg a november 3-i amerikai elnökválasztáson leadott szavazatokat. Biden hajszállal győzött a republikánus Donald Trump előtt. Demokrata győzelemre 24 éve nem volt példa az államban.\r

\r

","shortLead":"Történelmi győzelmet aratott John Biden demokrata elnökjelölt Arizona államban, ahol mostanra számolták meg a november...","id":"20201113_amerikai_elnokvalasztas_2020_arizona_biden_nyert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db16de8e-5ae0-4fd0-a63e-8ad8cf10e07b","keywords":null,"link":"/vilag/20201113_amerikai_elnokvalasztas_2020_arizona_biden_nyert","timestamp":"2020. november. 13. 07:32","title":"Biden nyert Arizonában: 24 éve nem nyert itt demokrata elnökjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5450a5a2-597f-48b5-ac40-c8150aa49622","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A külföldieknek sugárzó német közszolgálati média sorra veszi az elmúlt napok politikai történéseit Magyarországon és ezek hatását az EU-ra. Nem sok jót tudnak felsorolni. ","shortLead":"A külföldieknek sugárzó német közszolgálati média sorra veszi az elmúlt napok politikai történéseit Magyarországon és...","id":"20201113_Deutsche_Welle_Orban_Europa_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5450a5a2-597f-48b5-ac40-c8150aa49622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b9822d-0356-47ca-9a4d-fdd387e79bad","keywords":null,"link":"/360/20201113_Deutsche_Welle_Orban_Europa_ellen","timestamp":"2020. november. 13. 08:45","title":"Deutsche Welle: Orbán Európa ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások miniszterének megérzése szerint december végén, január körül tetőzhet a járvány – ha sikerül betartani a szigorításokat. ","shortLead":"Az emberi erőforrások miniszterének megérzése szerint december végén, január körül tetőzhet a járvány – ha sikerül...","id":"20201114_Kasler_Miklos_Nem_tudunk_hosszabb_tavon_gondolkodni_mint_23_het","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e989d1a-acf8-4b0b-9772-9080ebcba96a","keywords":null,"link":"/itthon/20201114_Kasler_Miklos_Nem_tudunk_hosszabb_tavon_gondolkodni_mint_23_het","timestamp":"2020. november. 14. 10:27","title":"Kásler Miklós: Ha muszáj, a felső tagozatban is jön a távoktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67f90a90-7585-4652-9b76-83389d56ccd0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia miniszterelnök a december 1-ével kezdődő lazítás mellett az ünnepekre is újabb enyhítéseket helyezett kilátásba.","shortLead":"A francia miniszterelnök a december 1-ével kezdődő lazítás mellett az ünnepekre is újabb enyhítéseket helyezett...","id":"20201112_koronavirus_franciaorszag_lazitas_decemberben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67f90a90-7585-4652-9b76-83389d56ccd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca719cff-6e2e-4136-a4ad-a9388bc39ef7","keywords":null,"link":"/vilag/20201112_koronavirus_franciaorszag_lazitas_decemberben","timestamp":"2020. november. 12. 21:35","title":"Már a korlátozások decemberi lazítására készülnek Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2132ca2-9338-4f39-9449-4a861e56ad4b","c_author":"Serdült Viktória","category":"tudomany","description":"Egyre beláthatóbb közelségbe kerül a koronavírus-elleni oltóanyag, ezzel együtt elkezdődött a kormányok közötti versenyfutás is, ki és mennyit tud belőle szerezni. Magyarország most is különutas stratégia mellett tette le voksát: az Európai Unión kívül Oroszországgal és Kínával is tárgyal, bár ez rejthet magában kockázatokat. Akármelyik vakcina lesz is a befutó, a nehézségek ezzel még nem érnek véget: a megfelelő mennyiség előállítása mellett a szállítás, tárolás, és a beoltottak rangsorolása is kihívások elé állítja a világ országait. ","shortLead":"Egyre beláthatóbb közelségbe kerül a koronavírus-elleni oltóanyag, ezzel együtt elkezdődött a kormányok közötti...","id":"20201113_Pfizer_koronavirus_vakcina_oltoanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2132ca2-9338-4f39-9449-4a861e56ad4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ba585b0-c316-41ae-8846-4431cf9b8cdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_Pfizer_koronavirus_vakcina_oltoanyag","timestamp":"2020. november. 13. 06:30","title":"Ha így haladunk, akár Oroszországból is érkezhet majd az első koronavírus-vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c8abc9-3625-4d0d-881c-b527ed58633b","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Utólag szerencsejátéknak tűnt az NDK-s lakásépítési hitel is. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Utólag szerencsejátéknak tűnt az NDK-s lakásépítési hitel is. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","id":"20201114_lakashitel_volkswagen_jatekkaszino_1990_november_12","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26c8abc9-3625-4d0d-881c-b527ed58633b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6998dd2-a911-45fe-9c8c-79d22cb5ea9c","keywords":null,"link":"/360/20201114_lakashitel_volkswagen_jatekkaszino_1990_november_12","timestamp":"2020. november. 14. 16:30","title":"Szovjet rulett: tiszti kaszinóból játékkaszinó Kelet-Berlinben – 1990. november 12.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bd6764-df57-4d11-9c5f-333f10eb58d8","c_author":"HVG360","category":"kultura","description":"Miért és hogyan távozott öt sikeres év után Alföldi Róbert a Nemzeti Színház éléről? A 2013-as Nemzeti Dokumentumfilm ebbe enged bepillantást. Online először a hvg360 dokusorozatában látható. ","shortLead":"Miért és hogyan távozott öt sikeres év után Alföldi Róbert a Nemzeti Színház éléről? A 2013-as Nemzeti Dokumentumfilm...","id":"202046_film__mephisto_budapesten_egy_tarsulat_vegnapjai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3bd6764-df57-4d11-9c5f-333f10eb58d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e9058e-d26e-4d12-9022-7bb8222077ce","keywords":null,"link":"/kultura/202046_film__mephisto_budapesten_egy_tarsulat_vegnapjai","timestamp":"2020. november. 13. 13:30","title":"Hét évvel később egészen más fénytörésbe kerül Vidnyánszky Attila nemzetis térfoglalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71507753-9e54-4d00-ae73-925ae73cd4f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő 11. napja küzd a fertőzéssel. “Eddig erőm sem volt írni. 