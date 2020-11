Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26c18a4c-f242-483c-9280-d04359b29110","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ír énekes maga jelentette be, hogy most már kezelni kell a traumáját és drogfüggőségét. 2021-es turnéját ennek megfelelően elhalasztja. ","shortLead":"Az ír énekes maga jelentette be, hogy most már kezelni kell a traumáját és drogfüggőségét. 2021-es turnéját ennek...","id":"20201112_Sinead_OConnor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26c18a4c-f242-483c-9280-d04359b29110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b37886f-850a-411b-9bab-8bd122aa38aa","keywords":null,"link":"/elet/20201112_Sinead_OConnor","timestamp":"2020. november. 12. 14:34","title":"Sinéad O'Connor segítséget kért: egy évre rehabra megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van ahol átcsoportosítások, máshol a fertőzés miatt kieső ápolok vagy az eszközhiány nehezíti az ellátást.","shortLead":"Van ahol átcsoportosítások, máshol a fertőzés miatt kieső ápolok vagy az eszközhiány nehezíti az ellátást.","id":"20201112_Pecs_Gyor_intenziv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cea9f28-0235-4be6-bd9c-4758faaf53ae","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_Pecs_Gyor_intenziv","timestamp":"2020. november. 12. 18:18","title":"Nehezen jön össze a szükséges szakorvosi létszám több vidéki intenzív osztályon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417a2919-d6c1-43c6-b3df-40b8cc736e00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem közlekedik az erdei vasút és a vendégházak is üresek lesznek.","shortLead":"Nem közlekedik az erdei vasút és a vendégházak is üresek lesznek.","id":"20201112_Szinte_minden_leall_Gemencen_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=417a2919-d6c1-43c6-b3df-40b8cc736e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe9f828-69f3-4fba-87ab-627106ce6a1e","keywords":null,"link":"/elet/20201112_Szinte_minden_leall_Gemencen_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. november. 12. 15:46","title":"A gemenci kirándulásnak lőttek a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegybank ellenőrzése során több hiányosságot is talált a biztosító működésében. Az Aegon mostanra azonban többet is orvosolt ezek közül.","shortLead":"A jegybank ellenőrzése során több hiányosságot is talált a biztosító működésében. Az Aegon mostanra azonban többet is...","id":"20201112_aegon_biztosito_mnb_jegybank_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a04447-d01a-4fc3-80d0-4ffcd1832d22","keywords":null,"link":"/kkv/20201112_aegon_biztosito_mnb_jegybank_birsag","timestamp":"2020. november. 12. 11:08","title":"60 millióra büntette az MNB az Aegont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f29cc575-51a1-4b04-b041-4690bd22c2fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök jókedélyű beszélgetést folytatott a külügyminiszterrel, amelyben azt is elmesélte, hogy a járvány kitörésekor elolvasta Camus Pestis című könyvét.","shortLead":"A miniszterelnök jókedélyű beszélgetést folytatott a külügyminiszterrel, amelyben azt is elmesélte, hogy a járvány...","id":"20201112_Orban_szijjarto_video_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f29cc575-51a1-4b04-b041-4690bd22c2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3375c0ee-07da-407e-8939-02d437ac384c","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_Orban_szijjarto_video_koronavirus","timestamp":"2020. november. 12. 13:24","title":"Orbán a koronavírusos Szijjártónak: Ha 60 felett vagy, lehet hogy ez elvisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"856ff55a-58f6-4c54-b6ef-29f5ca221daf","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Idén jórészt elmaradtak a globális műpiac első félévi teljesítményét összegző jelentések, aminek érthető okai vannak: egyfelől a forgalmi adatok a pandémia okozta leállás miatt olyan szerények, hogy a szakma nem akarja magát és a potenciális vásárlókat még inkább letargiába sodorni; másfelől a korábbi s majdan a jövőbeli évekkel való összehasonlításból amúgy sem lehetne messzemenő következtetéseket levonni, hiszen az idei drámai visszaesés oka rendkívül specifikus, és semmi módon nem függ össze a műtárgypiac belső fejlődésével. ","shortLead":"Idén jórészt elmaradtak a globális műpiac első félévi teljesítményét összegző jelentések, aminek érthető okai vannak...","id":"20201112_A_koronavirus_a_mupiacot_is_letarolta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=856ff55a-58f6-4c54-b6ef-29f5ca221daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29add8c4-38e9-4567-8455-16ed28d17cbf","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20201112_A_koronavirus_a_mupiacot_is_letarolta","timestamp":"2020. november. 12. 12:30","title":"A koronavírus a műpiacot is letarolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af9532c-6534-4880-862f-332f7c718cbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai és a brit YouTube Premium-előfizetők számára érhető el a Google új ajánlata, mellyel nagyjából 29 ezer forintnyi összeget spórolhatnak meg a játékosok.","shortLead":"Az amerikai és a brit YouTube Premium-előfizetők számára érhető el a Google új ajánlata, mellyel nagyjából 29 ezer...","id":"20201114_youtube_premium_stadia_premiere_edition_elofizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0af9532c-6534-4880-862f-332f7c718cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3b0db4-ea32-45f0-bc76-0bc91765f0b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201114_youtube_premium_stadia_premiere_edition_elofizetes","timestamp":"2020. november. 14. 10:03","title":"Amerikában már ingyen adja a Google a YouTube-előfizetőknek a Stadia játékszolgáltatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8f7231-c6e3-415d-a24a-a0fc89f77759","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkáltatói igazolás letölthető, de amúgy bárki meg is fogalmazhatja magának.","shortLead":"A munkáltatói igazolás letölthető, de amúgy bárki meg is fogalmazhatja magának.","id":"20201112_egyeni_vallalkozok_kijarasi_korlatozas_igazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a8f7231-c6e3-415d-a24a-a0fc89f77759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e22b0a-4293-4ce1-a35a-7430e037dd63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_egyeni_vallalkozok_kijarasi_korlatozas_igazolas","timestamp":"2020. november. 12. 14:41","title":"Kijárási korlátozás: az egyéni vállalkozók aláírhatják maguknak a munkáltatói igazolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]