[{"available":true,"c_guid":"52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc","c_author":"Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Egyesült Államok irányváltása példát is mutathat olyan országoknak, amelyek eddig haboztak zöld fordulatot venni. Azt is pontosan kiszámolták, hogy az aktív klímavédelmet ígérő Joe Biden elnökké válásával mennyivel lassul a Föld átlaghőmérsékletének az emelkedése. ","shortLead":"Az Egyesült Államok irányváltása példát is mutathat olyan országoknak, amelyek eddig haboztak zöld fordulatot venni...","id":"20201114_Biden_elnoksege_attorest_hozhat_a_klimavedelemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1680f1-08ed-4fb3-97b9-99ae104cb3f5","keywords":null,"link":"/zhvg/20201114_Biden_elnoksege_attorest_hozhat_a_klimavedelemben","timestamp":"2020. november. 14. 17:00","title":"Joe Biden elnöksége áttörést hozhat a klímavédelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már ellenőrizhetetlenné vált a járványhelyzet egy egészségügyi kutatóintézet szerint. ","shortLead":"Már ellenőrizhetetlenné vált a járványhelyzet egy egészségügyi kutatóintézet szerint. ","id":"20201112_olaszorszag_koronavirus_600_ezer_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ecc2da-3109-47df-88e3-418b8eb02d99","keywords":null,"link":"/vilag/20201112_olaszorszag_koronavirus_600_ezer_fertozott","timestamp":"2020. november. 12. 20:57","title":"A lakosság több mint egy százaléka aktív fertőzött Olaszországban, kritikus a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f659a8b-4d38-4c37-a8e5-e16d75cf99d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb Kolodko-miniszoborral gazdagodott a főváros.","shortLead":"Újabb Kolodko-miniszoborral gazdagodott a főváros.","id":"20201112_kolodko_plussmacko_brit_nagykovetseg_volt_epuleten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f659a8b-4d38-4c37-a8e5-e16d75cf99d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baaefa48-d548-4da8-9fff-c99025e80628","keywords":null,"link":"/elet/20201112_kolodko_plussmacko_brit_nagykovetseg_volt_epuleten","timestamp":"2020. november. 12. 17:19","title":"Váratlanul felbukkant Mr. Bean mackója a budapesti brit követség volt épületén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d39eab-fd5c-4ec8-a512-18af8a1f4699","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Juris Puce vállalta a felelősséget a hibáért.","shortLead":"Juris Puce vállalta a felelősséget a hibáért.","id":"20201113_parkolasi_botrany_lettorszag_miniszter_lemondas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1d39eab-fd5c-4ec8-a512-18af8a1f4699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c97dc7-5f99-4a5b-a580-896abe92dd8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201113_parkolasi_botrany_lettorszag_miniszter_lemondas","timestamp":"2020. november. 13. 05:16","title":"Lemondott egy parkolási botrányba keveredett miniszter Lettországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59967b1-2a0a-4f4f-8db7-2dba73fb4334","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eljött az a pillanat, amikor a republikánusoknak ki kellene végre mondani, hogy valóban kellemetlen dolog veszíteni, de ez a helyzet – mondta John Bolton, Donald Trump amerikai elnök egykori nemzetbiztonsági tanácsadója a Klubrádiónak adott interjúban, ahol arról is beszélt, hogy a republikánus politikus vereségét a koronavírus-járvány elrontott kezelése okozta, és arról is, hogy hiába jó Orbán és Trump kapcsolata, vannak fenntartásaik.","shortLead":"Eljött az a pillanat, amikor a republikánusoknak ki kellene végre mondani, hogy valóban kellemetlen dolog veszíteni, de...","id":"20201114_Trump_a_koronavirusjarvany_kezelesebe_bukott_bele__allitja_egykori_nemzetbiztonsagi_tanacsadoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f59967b1-2a0a-4f4f-8db7-2dba73fb4334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1295d78e-3fdf-473b-95d6-f8f5db4d900f","keywords":null,"link":"/vilag/20201114_Trump_a_koronavirusjarvany_kezelesebe_bukott_bele__allitja_egykori_nemzetbiztonsagi_tanacsadoja","timestamp":"2020. november. 14. 16:47","title":"Trump volt tanácsadója: Komoly aggályaink vannak Magyarországgal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"M. Kiss Csaba","category":"360","description":"A kormány kommunikációja Covid-ügyben is magabiztos és pozitív, a kórházakból azonban folyamatosan érkeznek az egyre kétségbeejtőbb hírek. A Magyar Orvosi Kamara e heti elnökségi ülésén arra keresték a választ, miként lehet a mostani, koronavírus-okozta helyzetet úgy kommunikálni, hogy tájékoztassák a valós helyzetről lakosságot, de ne keltsenek pánikot. Lénárd Ritával, a MOK alelnökével M. Kiss Csaba beszélgetett. ","shortLead":"A kormány kommunikációja Covid-ügyben is magabiztos és pozitív, a kórházakból azonban folyamatosan érkeznek az egyre...","id":"20201113_Orban_999_szazaleka_tul_optimista_a_helyzet_sokkal_rosszabb__interju_az_Orvosi_Kamara_alelnokevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16491c1-3201-44d4-8e1e-efff39a95fa1","keywords":null,"link":"/360/20201113_Orban_999_szazaleka_tul_optimista_a_helyzet_sokkal_rosszabb__interju_az_Orvosi_Kamara_alelnokevel","timestamp":"2020. november. 13. 11:00","title":"MOK-alelnök: Orbán 99,9 százaléka túl optimista, a helyzet sokkal rosszabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook a mesterséges intelligenciával rangsoroltatja a jövőben az algoritmus és a felhasználók által moderálásra küldött bejegyzéseket.","shortLead":"A Facebook a mesterséges intelligenciával rangsoroltatja a jövőben az algoritmus és a felhasználók által moderálásra...","id":"20201113_facebook_moderalas_tartalom_torlese_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1758cb93-089b-4dfc-99d0-45557a9bb70a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_facebook_moderalas_tartalom_torlese_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. november. 13. 18:03","title":"Megváltozik a moderálás a Facebookon, gyorsabban törölhetik a káros tartalmakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8405007c-fd08-43dd-9fdf-893e603d6e76","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De a külső védelmiterv-gyakorlatról is megtudhatunk néhány fontos információt. ","shortLead":"De a külső védelmiterv-gyakorlatról is megtudhatunk néhány fontos információt. ","id":"20201113_Vers_tuzoltok_Orszagos_Katasztrofavedelmi_Foigazgatosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8405007c-fd08-43dd-9fdf-893e603d6e76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a18d200-1568-430f-8671-2881e94d6bf6","keywords":null,"link":"/elet/20201113_Vers_tuzoltok_Orszagos_Katasztrofavedelmi_Foigazgatosag","timestamp":"2020. november. 13. 11:32","title":"Versben mondják el a tűzoltók, mi az a hidraulikus feszítő-vágó berendezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]