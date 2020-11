Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0eb25ff6-7583-4788-b02d-6a027ed6e61c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pokolian nehéz év lesz a főpolgármester szerint.","shortLead":"Pokolian nehéz év lesz a főpolgármester szerint.","id":"20201115_Karacsony_88_milliarddal_szukebb_a_jovo_evi_budapesti_koltsegvetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eb25ff6-7583-4788-b02d-6a027ed6e61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5778752-9e38-4407-ac9b-a983a7bc5a34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201115_Karacsony_88_milliarddal_szukebb_a_jovo_evi_budapesti_koltsegvetes","timestamp":"2020. november. 15. 10:30","title":"Karácsony: 88 milliárddal szűkebb a jövő évi budapesti költségvetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71105223-89a4-4918-828c-386ede3d6414","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Didier Reynders arra reagált, hogy a kormány a nemekre vonatkozó sorokat írna bele az alaptörvénybe.","shortLead":"Didier Reynders arra reagált, hogy a kormány a nemekre vonatkozó sorokat írna bele az alaptörvénybe.","id":"20201113_igazsagugyi_biztos_alaptorveny_modositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71105223-89a4-4918-828c-386ede3d6414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81dec01-11cc-48bb-add7-070bd9774bf3","keywords":null,"link":"/vilag/20201113_igazsagugyi_biztos_alaptorveny_modositas","timestamp":"2020. november. 13. 18:31","title":"Bírálta a magyar alaptörvény-módosítást az uniós igazságügyi biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egészségügyben dolgozók, látván a járványügyi helyzetet, szinte biztos, hogy kihozzák magukból a maximumot - mondta az egészségügy teljesítőképességéről a Semmelweis Egyetem (SE) rektora a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.","shortLead":"Az egészségügyben dolgozók, látván a járványügyi helyzetet, szinte biztos, hogy kihozzák magukból a maximumot - mondta...","id":"20201115_Merkely_ujabb_nagy_koronavirusfelmeres_lesz_az_orszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516d21e0-87a1-4852-b588-32a89d8d7ebb","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Merkely_ujabb_nagy_koronavirusfelmeres_lesz_az_orszagban","timestamp":"2020. november. 15. 10:13","title":"Merkely: újabb nagy koronavírus-felmérés lesz az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a2d960-019a-4cc2-b825-9052d260f7df","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A hivatal 1 milliárd 61 millió forint bírságot szabott ki a francia tulajdonú áruházláncra, amely egészen a Kúriáig vitte az ügyet, de vesztett.","shortLead":"A hivatal 1 milliárd 61 millió forint bírságot szabott ki a francia tulajdonú áruházláncra, amely egészen a Kúriáig...","id":"20201113_Pert_nyert_a_GVH_az_Auchannal_szemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96a2d960-019a-4cc2-b825-9052d260f7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"785700b6-e3bf-4457-9c51-21f0a2fcadc4","keywords":null,"link":"/kkv/20201113_Pert_nyert_a_GVH_az_Auchannal_szemben","timestamp":"2020. november. 13. 15:23","title":"Nyert a GVH, rekordösszegű bírságot kell fizetnie az Auchannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4821c9f-61b9-4d7a-b460-9d0696e3ec63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olasz férfi tangóharmonikával vidította fel a feleségét.\r

\r

","shortLead":"Az olasz férfi tangóharmonikával vidította fel a feleségét.\r

\r

","id":"20201113_Nem_engedtek_be_a_korhazba_a_felesege_ablaka_alatt_adott_szerenadot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4821c9f-61b9-4d7a-b460-9d0696e3ec63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251ad3eb-333f-49a3-8a61-38fdd56faba6","keywords":null,"link":"/elet/20201113_Nem_engedtek_be_a_korhazba_a_felesege_ablaka_alatt_adott_szerenadot","timestamp":"2020. november. 13. 11:57","title":"Nem engedték be a kórházba, a felesége ablaka alatt adott szerenádot a 81 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be13ea68-e015-4d79-bfa2-005085bf91ec","c_author":"BI","category":"kultura","description":"A Fesztiválzenekar is kénytelen volt leállni a koncertezéssel a járvány miatt, noha ők minden egyes nézőt, zenészt leteszteltek volna a hangversenyek előtt. A tisztifőorvos és a kormány tagjait kérik, hogy engedélyezzék a Biztonságos Koncerteket. Villáminterjú Fischer Ivánnal, aki felajánlotta segítségét Vidnyánszky Attilának SZFE-ügyben.","shortLead":"A Fesztiválzenekar is kénytelen volt leállni a koncertezéssel a járvány miatt, noha ők minden egyes nézőt, zenészt...","id":"20201113_Fischer_Ivan_Nem_tudom_mikor_lesz_vege_a_jarvanynak_de_zenere_nagy_szukseg_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be13ea68-e015-4d79-bfa2-005085bf91ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152e1e68-e625-446a-b8cf-192a0d2cdd9f","keywords":null,"link":"/kultura/20201113_Fischer_Ivan_Nem_tudom_mikor_lesz_vege_a_jarvanynak_de_zenere_nagy_szukseg_lesz","timestamp":"2020. november. 13. 17:40","title":"Fischer Iván: Nem tudom, mikor lesz vége a járványnak, de zenére nagy szükség lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb482a7a-dcf3-45c6-a17b-8d354ab2aa9b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egymás után másodszor jutott ki a magyar válogatott a labdarúgó-Európa-bajnokságra, és ha ez sem lenne elég, Budapest lesz az Eb egyik rendezője. Normális esetben most, amíg az örömittas szurkolók sokadszor is visszanézik a pótselejtező utolsó pár percét, és mindenki kielemzi, miben volt jobb a csapat Izlandnál, aki a gazdasághoz ért, már azt kezdené el számolni: mit jelenthet Magyarországnak az Eb-rendezés úgy, hogy a saját válogatottunk játszik itt. De mondani sem kell, ez az év minden, csak nem normális.","shortLead":"Egymás után másodszor jutott ki a magyar válogatott a labdarúgó-Európa-bajnokságra, és ha ez sem lenne elég, Budapest...","id":"20201113_foci_eb_rendezo_nyereseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb482a7a-dcf3-45c6-a17b-8d354ab2aa9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a698dbc9-4f9d-4a83-a334-f65ba686bffd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201113_foci_eb_rendezo_nyereseg","timestamp":"2020. november. 13. 13:37","title":"Megyünk is Eb-re, meg jön is az Eb – mennyit keresünk mi ezen? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újra járványügyi korlátozásokat jelentett be a miniszterelnök, de a nagyobb gazdasági akciótervre még várni kell; alkotmánymódosítással tennék lehetővé, hogy változzon a közpénz fogalma; 4,7 százalékkal esett vissza a GDP. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Újra járványügyi korlátozásokat jelentett be a miniszterelnök, de a nagyobb gazdasági akciótervre még várni kell...","id":"20201115_Es_akkor_jarvany_leallas_alkotmany_kozpenz_ado_gdp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a380f9f1-8033-47b2-9a1b-040b46914ba4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201115_Es_akkor_jarvany_leallas_alkotmany_kozpenz_ado_gdp","timestamp":"2020. november. 15. 07:00","title":"És akkor a kormány a hagyományos családmodell mögé bújva talicskázná ki a közpénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]