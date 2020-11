Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0bc22cc5-c22c-459c-8467-21579f894ebf","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Óriási különbség van aközött, ahogy mások látnak, és amilyennek szeretnénk, hogy lássanak minket. Ez azonban irányítható.","shortLead":"Óriási különbség van aközött, ahogy mások látnak, és amilyennek szeretnénk, hogy lássanak minket. Ez azonban...","id":"20201113_Hogyan_alakitsuk_tudatosan_enmarkankat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bc22cc5-c22c-459c-8467-21579f894ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee97ff2c-cf1b-4805-93d7-03568ef80dc7","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201113_Hogyan_alakitsuk_tudatosan_enmarkankat","timestamp":"2020. november. 13. 19:15","title":"Hogyan alakítsuk tudatosan az énmárkánkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b7ec5f-d492-4671-9850-b2be536a8df8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világon 53 882 949 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 310 732, a gyógyultaké pedig 34 684 262 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint vasárnap reggeli adatai szerint.","shortLead":"A világon 53 882 949 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 310 732, a gyógyultaké...","id":"20201115_Vilagszerte_a_fertozottek_64_szazaleka_gyogyult_mar_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6b7ec5f-d492-4671-9850-b2be536a8df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b6abf1-c9a2-4722-ae2f-25e187136755","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Vilagszerte_a_fertozottek_64_szazaleka_gyogyult_mar_meg","timestamp":"2020. november. 15. 08:14","title":"Világszerte a fertőzöttek 64 százaléka gyógyult már meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3435e687-0199-4dc0-b643-8ee6467cbf29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem véletlenül voltak ott, az üzemeltetők így próbálták meg menteni a menthetőt.","shortLead":"Nem véletlenül voltak ott, az üzemeltetők így próbálták meg menteni a menthetőt.","id":"20201114_Hogy_kerultek_utcai_autok_a_torok_F1es_palyara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3435e687-0199-4dc0-b643-8ee6467cbf29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460e516d-c024-4f6c-82b5-664733efdc79","keywords":null,"link":"/cegauto/20201114_Hogy_kerultek_utcai_autok_a_torok_F1es_palyara","timestamp":"2020. november. 14. 09:41","title":"Hogy kerültek utcai autók a török F1-es pályára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kihúzták a lottószámokat.","shortLead":"Kihúzták a lottószámokat.","id":"20201114_Tobb_mint_3_milliard_forintot_er_ez_az_ot_szam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0916493-2385-4986-b366-742c8e489d7b","keywords":null,"link":"/itthon/20201114_Tobb_mint_3_milliard_forintot_er_ez_az_ot_szam","timestamp":"2020. november. 14. 20:00","title":"Több mint 3 milliárd forintot ér ez az öt szám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1694b18-cce9-4fd7-8dc4-fc94093892eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az intenzív osztályon csaptak fel a lángok, koronavírussal fertőzöttek az áldozatok.","shortLead":"Az intenzív osztályon csaptak fel a lángok, koronavírussal fertőzöttek az áldozatok.","id":"20201114_Tizen_haltak_meg_egy_korhaztuzben_Romaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1694b18-cce9-4fd7-8dc4-fc94093892eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490bec35-3d50-49a8-a27f-fd2f5b07a408","keywords":null,"link":"/vilag/20201114_Tizen_haltak_meg_egy_korhaztuzben_Romaniaban","timestamp":"2020. november. 14. 21:39","title":"Tízen haltak meg egy kórháztűzben Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"271c85de-59df-4bf8-aeb9-12c507b119d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mozart néven kerülhet majd piacra 2021 végén az a processzor, amely segítségével szintet léphet a mesterséges intelligencia.","shortLead":"Mozart néven kerülhet majd piacra 2021 végén az a processzor, amely segítségével szintet léphet a mesterséges...","id":"20201115_processzor_mozart_mesterseges_intelligencia_simple_machine_smi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=271c85de-59df-4bf8-aeb9-12c507b119d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de946074-c148-46c8-a6ee-1c1312a37949","keywords":null,"link":"/tudomany/20201115_processzor_mozart_mesterseges_intelligencia_simple_machine_smi","timestamp":"2020. november. 15. 08:03","title":"20-szor gyorsabb lehet a mesterséges intelligencia a Mozart nevű új processzorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71bb387b-f1ce-4dda-8744-faccfecc2c0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rendkívül drasztikus járványügyi intézkedéseket jelentett be az osztrák kancellár. ","shortLead":"Rendkívül drasztikus járványügyi intézkedéseket jelentett be az osztrák kancellár. ","id":"20201114_Ausztriaban_egesz_napos_lesz_a_kijarasi_korlatozas_talalkozni_csak_a_kozeli_hozzatartozokkal_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71bb387b-f1ce-4dda-8744-faccfecc2c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37ba019-5391-43fc-9d55-1ec6e86b8602","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201114_Ausztriaban_egesz_napos_lesz_a_kijarasi_korlatozas_talalkozni_csak_a_kozeli_hozzatartozokkal_lehet","timestamp":"2020. november. 14. 17:36","title":"Ausztriában egész napos lesz a kijárási korlátozás, találkozni csak a közeli hozzátartozókkal lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ad1cd4-33ba-413d-9e3e-d2d3c4b0953e","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Sose hagyjunk veszni egy jó kis válságot – mondogatta Winston Churchill. Az egykori brit kormányfő tanácsát most Orbán Viktor és autokrata társai fogadják meg.","shortLead":"Sose hagyjunk veszni egy jó kis válságot – mondogatta Winston Churchill. Az egykori brit kormányfő tanácsát most Orbán...","id":"202046__koronavirussal_aszabadsag_ellen__churchill_utan__alhirek__szukulo_utak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8ad1cd4-33ba-413d-9e3e-d2d3c4b0953e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85995875-60a1-4d7d-aff9-2490b3a62749","keywords":null,"link":"/360/202046__koronavirussal_aszabadsag_ellen__churchill_utan__alhirek__szukulo_utak","timestamp":"2020. november. 14. 16:00","title":"A szabadságjogok szűkítésére használják a járványt az illiberálisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]