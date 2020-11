Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95e00b74-57f0-4a46-91be-7a36dc24d42f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mit jelentett a színészeknek a Nemzeti társulatában lenni 2013-ig? Erről vallanak a művészek, közben azt is összefoglalják, hogy mitől működtek jól együtt és mi az, ami hiányzik majd ezután. Nemzeti Dokumentumfilm, harmadik rész.","shortLead":"Mit jelentett a színészeknek a Nemzeti társulatában lenni 2013-ig? Erről vallanak a művészek, közben azt is...","id":"20201114_Doku360_Nemzeti_dokumentumfilm_harmadik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95e00b74-57f0-4a46-91be-7a36dc24d42f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7091fd41-f103-4f9c-872a-1b2b0d7a216b","keywords":null,"link":"/360/20201114_Doku360_Nemzeti_dokumentumfilm_harmadik_resz","timestamp":"2020. november. 14. 19:00","title":"Doku360: Eldőlt egy utolsó bástyája ennek a szétágyúzott magyar színháznak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7974cecc-b382-45ba-8c7c-e762685ad1c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Soha nem végzett még extrémebb töréstesztet, ezt a svéd gyártó is elismeri.","shortLead":"Soha nem végzett még extrémebb töréstesztet, ezt a svéd gyártó is elismeri.","id":"20201115_Miert_dobal_30_meter_magasbol_az_aszfaltra_uj_autokat_a_Volvo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7974cecc-b382-45ba-8c7c-e762685ad1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b46ee4a-518a-4530-8962-c21703cf8b60","keywords":null,"link":"/cegauto/20201115_Miert_dobal_30_meter_magasbol_az_aszfaltra_uj_autokat_a_Volvo","timestamp":"2020. november. 16. 04:14","title":"Miért dobál 30 méter magasból az aszfaltra új autókat a Volvo?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934119a3-4dbb-4240-82fd-35d04e4bc495","c_author":"MTI","category":"tudomany.instant_tudomany","description":"Legalább 2300 éves Hermész-fejszobrot találtak Athén belvárosában a föld alatt csatornázási munkák közben - jelentette be vasárnap közleményben a görög kulturális minisztérium.","shortLead":"Legalább 2300 éves Hermész-fejszobrot találtak Athén belvárosában a föld alatt csatornázási munkák közben - jelentette...","id":"20201115_Jo_allapotu_Hermeszfejszobrot_talaltak_Athenban_csatornazasi_munka_kozben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=934119a3-4dbb-4240-82fd-35d04e4bc495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d5c44eb-3cb0-4d36-883a-ee1d4ebcd511","keywords":null,"link":"/instant_tudomany/20201115_Jo_allapotu_Hermeszfejszobrot_talaltak_Athenban_csatornazasi_munka_kozben","timestamp":"2020. november. 15. 18:34","title":"Jó állapotú Hermész-fejszobrot találtak Athénban csatornázási munka közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d969f84-e199-4847-b0c1-d9528a87d46b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Távozott Peru átmeneti elnöke, Manuel Merino, miután a politikai pártok a lemondását követelték a tüntetések elfajulása miatt, különben vádemelést helyeztek kilátásba ellene.","shortLead":"Távozott Peru átmeneti elnöke, Manuel Merino, miután a politikai pártok a lemondását követelték a tüntetések elfajulása...","id":"20201115_Lemondott_Peru_ideiglenes_elnoke_is_az_orszag_kaoszban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d969f84-e199-4847-b0c1-d9528a87d46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14dd5eb7-fdb1-4214-97d9-c4be83c443f9","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Lemondott_Peru_ideiglenes_elnoke_is_az_orszag_kaoszban","timestamp":"2020. november. 15. 21:02","title":"Lemondott Peru ideiglenes elnöke is, az ország káoszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183e3014-e137-4a90-8840-ed87cd3c17aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa 11 országában mintegy 700 rendőr vett részt abban az összehangolt akcióban, amely során egy óriási kalóz streaminghálózatot sikerült lekapcsolni.","shortLead":"Európa 11 országában mintegy 700 rendőr vett részt abban az összehangolt akcióban, amely során egy óriási kalóz...","id":"20201116_europai_unio_eurojust_razzia_kaloz_streaming_razzia_kiberbunozes_the_perfect_storm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=183e3014-e137-4a90-8840-ed87cd3c17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54417644-805d-447f-8c55-ccfc00467f25","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_europai_unio_eurojust_razzia_kaloz_streaming_razzia_kiberbunozes_the_perfect_storm","timestamp":"2020. november. 16. 11:03","title":"Viszlát, ingyen Netflix: 5500 illegális szervert kapcsoltak le Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A nagyobb bajban a lengyelek vannak, mert az EU elleni harcukban Orbán Viktor - ahogy már korábban is volt ilyen - nem állna melléjük, amikor a gigantikus uniós pénzek megszerzéséről van szó.","shortLead":"A nagyobb bajban a lengyelek vannak, mert az EU elleni harcukban Orbán Viktor - ahogy már korábban is volt ilyen - nem...","id":"20201115_Lengyel_elemzo_Trump_bukasaval_bajban_a_magyar_es_a_lengyel_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09034e21-f369-4431-bd6f-1e1c3d2987b8","keywords":null,"link":"/360/20201115_Lengyel_elemzo_Trump_bukasaval_bajban_a_magyar_es_a_lengyel_kormany","timestamp":"2020. november. 15. 08:45","title":"Lengyel elemző: Trump bukásával bajban a magyar és a lengyel kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc383a70-063e-4ef4-b609-4b46b0168235","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán hajnalban ölték meg a kecskét brutálisan, a rendőrök egy fiatal férfit gyanúsítanak az állatkínzással.","shortLead":"Szerdán hajnalban ölték meg a kecskét brutálisan, a rendőrök egy fiatal férfit gyanúsítanak az állatkínzással.","id":"20201116_kaposvar_menhely_kecske_lefejezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc383a70-063e-4ef4-b609-4b46b0168235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78027b6-8a58-4b3c-97f3-0470dfb23c61","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_kaposvar_menhely_kecske_lefejezes","timestamp":"2020. november. 16. 08:06","title":"Egy 28 éves férfi fejezhette le a kaposvári kutyamenhely kecskéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6159bfe5-3965-4cf6-b8c5-b00df4903617","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Akkor szerencsés a középiskola-választás, ha a gyerek olyan környezetben tanul majd, ahol az egyéni sajátosságai találkoznak az iskola követelményeivel – mondja a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó Tagintézményének pszichológus igazgatója, Gebauer Ferenc, aki szerint csak évek múlva derül ki, hogy mennyire lesz eredményes az új szakképzési rendszer Ki az, akinek elitgimnáziumot érdemes választani és merre induljanak a nem túl jól tanulók?","shortLead":"Akkor szerencsés a középiskola-választás, ha a gyerek olyan környezetben tanul majd, ahol az egyéni sajátosságai...","id":"20201115_Feluton_sincsenek_a_felnottkor_kezdete_fele_de_maris_donteniuk_kell_a_gyerekeknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6159bfe5-3965-4cf6-b8c5-b00df4903617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571990e7-d50a-4609-be19-5bd5338d7a77","keywords":null,"link":"/elet/20201115_Feluton_sincsenek_a_felnottkor_kezdete_fele_de_maris_donteniuk_kell_a_gyerekeknek","timestamp":"2020. november. 15. 17:00","title":"Félúton sincsenek a felnőttkor kezdete felé, de máris dönteniük kell a gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]