Egy magas rangú uniós diplomata megerősítette az EUrológusnak, hogy a hétfő délutáni uniós nagyköveti tanácskozáson a teljes, költségvetéssel kapcsolatos csomagot napirendre tűzik és szavazásra bocsátják. Vagyis a tagállamoknak állást kell foglalniuk a következő hétéves költségvetés, a helyreállítási alaphoz szükséges saját források rendszere és a jogállamisági mechanizmus ügyében is.","shortLead":"Egy magas rangú uniós diplomata megerősítette az EUrológusnak, hogy a hétfő délutáni uniós nagyköveti tanácskozáson...","id":"20201116_Uton_a_valsagba_dolgoznak_a_Bterven_Brusszelben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6bd995-f143-40a9-9d90-08a01b964e07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201116_Uton_a_valsagba_dolgoznak_a_Bterven_Brusszelben","timestamp":"2020. november. 16. 13:15","title":"Úton a válságba: dolgoznak a B-terven Brüsszelben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 41 éves férfi a 17. olyan beteg, aki elkapta Magyarországon a koronavírust. Nála azonban komolyabb szövődmények is kialakultak.","shortLead":"A 41 éves férfi a 17. olyan beteg, aki elkapta Magyarországon a koronavírust. Nála azonban komolyabb szövődmények is...","id":"20201116_szovodmeny_koronavirus_tappenz_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1401b14f-2eb9-459d-8819-7186ac49693d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_szovodmeny_koronavirus_tappenz_fertozes","timestamp":"2020. november. 16. 12:03","title":"Súlyos szövődményei lettek, 8 hónapja van táppénzen egy koronavíruson átesett magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A párt azt szeretné, hogy ne csak az ünnepi időszakban vezessenek be moratóriumot a közműcégek.","shortLead":"A párt azt szeretné, hogy ne csak az ünnepi időszakban vezessenek be moratóriumot a közműcégek.","id":"20201116_NKM_energiaszolgaltato_kikapcsolas_moratorium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740fc561-1c5d-4f78-b63a-26dac8b4239c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201116_NKM_energiaszolgaltato_kikapcsolas_moratorium","timestamp":"2020. november. 16. 16:19","title":"Határozati javaslatot nyújtott be a DK, hogy az energiaszolgáltatók függesszék fel a kikapcsolásokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392e637c-14ed-451f-ada1-0d98e57973b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli földhivatal pályázatot hirdetett vasárnap több mint 1200 új lakás felépítésére az 1967-ben elfoglalt Kelet-Jeruzsálemben - jelentette a The Jerusalem Post című angol nyelvű hírportál. Az új telep palesztinok által lakott területeket vágna el egymástól.","shortLead":"Az izraeli földhivatal pályázatot hirdetett vasárnap több mint 1200 új lakás felépítésére az 1967-ben elfoglalt...","id":"20201115_Tobb_mint_1200_uj_lakas_felepitesere_hirdettek_palyazatot_KeletJeruzsalemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=392e637c-14ed-451f-ada1-0d98e57973b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa8379c-1f75-4dd6-9ddc-6aeaa2b769ba","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Tobb_mint_1200_uj_lakas_felepitesere_hirdettek_palyazatot_KeletJeruzsalemben","timestamp":"2020. november. 15. 20:26","title":"Több mint 1200 új lakás felépítésére hirdettek pályázatot Kelet-Jeruzsálemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42af6171-69ff-490d-9a71-4d0536282f8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen 14 milliót ért a két autó, amelyből az egyiket Franciaországban lopták, a másikat Németországban. ","shortLead":"Összesen 14 milliót ért a két autó, amelyből az egyiket Franciaországban lopták, a másikat Németországban. ","id":"20201116_luxusauto_fennakadt_a_hataron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42af6171-69ff-490d-9a71-4d0536282f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1cbcfdc-87d1-419b-a97e-5bc6fc73806b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_luxusauto_fennakadt_a_hataron","timestamp":"2020. november. 16. 08:57","title":"Nem jött össze az autótranszport, két nagy értékű kocsi akadt fenn a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183e3014-e137-4a90-8840-ed87cd3c17aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa 11 országában mintegy 700 rendőr vett részt abban az összehangolt akcióban, amely során egy óriási kalóz streaminghálózatot sikerült lekapcsolni.","shortLead":"Európa 11 országában mintegy 700 rendőr vett részt abban az összehangolt akcióban, amely során egy óriási kalóz...","id":"20201116_europai_unio_eurojust_razzia_kaloz_streaming_razzia_kiberbunozes_the_perfect_storm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=183e3014-e137-4a90-8840-ed87cd3c17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54417644-805d-447f-8c55-ccfc00467f25","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_europai_unio_eurojust_razzia_kaloz_streaming_razzia_kiberbunozes_the_perfect_storm","timestamp":"2020. november. 16. 11:03","title":"Viszlát, ingyen Netflix: 5500 illegális szervert kapcsoltak le Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68abfe67-892b-45b7-ba47-18c6bb094709","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 9036 kockából összeálló modell hűen utánozza az eredeti épület építészeti bravúrjait.","shortLead":"A 9036 kockából összeálló modell hűen utánozza az eredeti épület építészeti bravúrjait.","id":"20201116_romai_colosseum_lego","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68abfe67-892b-45b7-ba47-18c6bb094709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e252a246-c5c4-4034-96db-b70494100c54","keywords":null,"link":"/elet/20201116_romai_colosseum_lego","timestamp":"2020. november. 16. 16:55","title":"A római Colosseumot lehet megépíteni a Lego eddigi legnagyobb készletéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járványra tekintettel folyamatosan bővíti az ingyenesen, adatforgalom generálása nélkül elérhető weboldalak listáját a Vodafone Magyarország. A vállalat szerint ez a lehetőség hozzájárulhat a lakosság és a vállalkozások tájékozódásához, ezáltal az egészségügyi védekezéshez és a gazdaság működésben tartásához.","shortLead":"A koronavírus-járványra tekintettel folyamatosan bővíti az ingyenesen, adatforgalom generálása nélkül elérhető...","id":"20201116_vodafone_adatforgalom_nelkul_elerheto_weboldalak_mobilinternet_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfefbb83-97ff-4b25-992c-ef0ccf7ee450","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_vodafone_adatforgalom_nelkul_elerheto_weboldalak_mobilinternet_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 16. 14:33","title":"Itt a Vodafone ingyennetes listája: mától ezek a weboldalak nem fogyasztják a mobilnetes keretét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"