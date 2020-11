Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0eb25ff6-7583-4788-b02d-6a027ed6e61c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pokolian nehéz év lesz a főpolgármester szerint.","shortLead":"Pokolian nehéz év lesz a főpolgármester szerint.","id":"20201115_Karacsony_88_milliarddal_szukebb_a_jovo_evi_budapesti_koltsegvetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0eb25ff6-7583-4788-b02d-6a027ed6e61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5778752-9e38-4407-ac9b-a983a7bc5a34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201115_Karacsony_88_milliarddal_szukebb_a_jovo_evi_budapesti_koltsegvetes","timestamp":"2020. november. 15. 10:30","title":"Karácsony: 88 milliárddal szűkebb a jövő évi budapesti költségvetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e582e600-dc65-47ee-a240-807799e120c9","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"A globális koronavírus-válság kiindulópontja Kína volt: az egészségügyi és a gazdasági krízis is itt ütött be először. A jelek szerint viszont a kilábalásban is élen jár az ázsiai régió, ahol egyelőre sikerült elkerülni a vírus terjedésének második hullámát, a gazdasági aktivitás pedig már megközelíti a tavalyi szinteket. Boér Leventét, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatóját a feltörekvő részvénypiacokról kérdeztük. ","shortLead":"A globális koronavírus-válság kiindulópontja Kína volt: az egészségügyi és a gazdasági krízis is itt ütött be először...","id":"20201116_Feltorekvo_reszvenypiacok_OTP_Alapkezelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e582e600-dc65-47ee-a240-807799e120c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e9c175-78ce-43a9-98b1-4529c7f8e428","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201116_Feltorekvo_reszvenypiacok_OTP_Alapkezelo","timestamp":"2020. november. 16. 07:30","title":"Feltörekvő részvénypiacok: az év eleji sokk után itt az év végi hajrá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b974d38-74b1-47f9-99f1-b92407f5b6fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétfőtől 93 kórházban lesznek ott a katonák, hogy segítsék a koronavírus-járvány elleni védekezés során az egészségügyi feladatok ellátását - mondta a honvédelmi miniszter az M1 vasárnap esti műsorában.","shortLead":"Hétfőtől 93 kórházban lesznek ott a katonák, hogy segítsék a koronavírus-járvány elleni védekezés során az egészségügyi...","id":"20201115_Benko_hetfotol_93_korhazban_lesznek_ott_a_katonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b974d38-74b1-47f9-99f1-b92407f5b6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a03e10a-8fa3-4bb8-9685-ef544ead3cb2","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Benko_hetfotol_93_korhazban_lesznek_ott_a_katonak","timestamp":"2020. november. 15. 21:48","title":"Benkő: hétfőtől 93 kórházban lesznek ott a katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85750cff-3f09-4c27-a53b-17693f288a29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új úti céllal egészül ki a Budapest Airportról közvetlenül elérhető desztinációk listája: november 28-tól az Egyptair heti rendszerességgel közlekedő járatot indít Budapestről Hurghadába.","shortLead":"Új úti céllal egészül ki a Budapest Airportról közvetlenül elérhető desztinációk listája: november 28-tól az Egyptair...","id":"20201115_Kozvetlen_jarat_indul_Hurghadaba_Budapestrol_minden_szombaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85750cff-3f09-4c27-a53b-17693f288a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841b0d41-5cd3-45ab-93b6-430f924c48f6","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Kozvetlen_jarat_indul_Hurghadaba_Budapestrol_minden_szombaton","timestamp":"2020. november. 15. 19:05","title":"Közvetlen járat indul Hurghadába Budapestről minden szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök egyszer már átesett a koronavírus-fertőzésen.","shortLead":"A brit miniszterelnök egyszer már átesett a koronavírus-fertőzésen.","id":"20201116_boris_johnson_karanten_brit_miniszterelnok_koronavirus_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90c6e8e-0900-4538-9edb-01e228d7ca90","keywords":null,"link":"/vilag/20201116_boris_johnson_karanten_brit_miniszterelnok_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. november. 16. 05:40","title":"Fertőzésgyanú miatt megint karanténba vonult Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újra járványügyi korlátozásokat jelentett be a miniszterelnök, de a nagyobb gazdasági akciótervre még várni kell; alkotmánymódosítással tennék lehetővé, hogy változzon a közpénz fogalma; 4,7 százalékkal esett vissza a GDP. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Újra járványügyi korlátozásokat jelentett be a miniszterelnök, de a nagyobb gazdasági akciótervre még várni kell...","id":"20201115_Es_akkor_jarvany_leallas_alkotmany_kozpenz_ado_gdp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a380f9f1-8033-47b2-9a1b-040b46914ba4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201115_Es_akkor_jarvany_leallas_alkotmany_kozpenz_ado_gdp","timestamp":"2020. november. 15. 07:00","title":"És akkor a kormány a hagyományos családmodell mögé bújva talicskázná ki a közpénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b16bbfd-9d76-4ff3-a0d1-b50890d232ae","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Igazságos döntetlennel végződött a Szerbia elleni Nemzetek Ligája mérkőzés. ","shortLead":"Igazságos döntetlennel végződött a Szerbia elleni Nemzetek Ligája mérkőzés. ","id":"20201115_Magyarorszag__Szerbia__ELO","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b16bbfd-9d76-4ff3-a0d1-b50890d232ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71549ea2-c26d-495b-9600-198d258b70e2","keywords":null,"link":"/sport/20201115_Magyarorszag__Szerbia__ELO","timestamp":"2020. november. 15. 20:44","title":"Magyarország - Szerbia 1:1 ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e5d9af-8048-4d8f-a934-855a9a61f81b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megbánta, amit a talált festékszóróval tett.","shortLead":"Megbánta, amit a talált festékszóróval tett.","id":"20201115_Egy_betuig_jutott_a_kezdo_graffitis_mielott_elkaptak_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5e5d9af-8048-4d8f-a934-855a9a61f81b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0448be-6924-46f2-bfb3-e15a42f584ae","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Egy_betuig_jutott_a_kezdo_graffitis_mielott_elkaptak_a_rendorok","timestamp":"2020. november. 15. 10:40","title":"Egy betűig jutott a kezdő graffitis, mielőtt elkapták a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]