Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első hullámnál szinte azonnal léptek a szolgáltatók. Ez most elmaradt.","shortLead":"Az első hullámnál szinte azonnal léptek a szolgáltatók. Ez most elmaradt.","id":"20201116_energiaszolgaltatok_kozmuvek_nkm_eon_elmu_emasz_aramszolgaltato_veszelyhelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4adab2b4-71aa-403e-9250-e18c439ceed8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201116_energiaszolgaltatok_kozmuvek_nkm_eon_elmu_emasz_aramszolgaltato_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. november. 16. 09:28","title":"Úgy tűnik, a veszélyhelyzet ellenére sem függesztik fel a kikapcsolásokat az energiaszolgáltatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc383a70-063e-4ef4-b609-4b46b0168235","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán hajnalban ölték meg a kecskét brutálisan, a rendőrök egy fiatal férfit gyanúsítanak az állatkínzással.","shortLead":"Szerdán hajnalban ölték meg a kecskét brutálisan, a rendőrök egy fiatal férfit gyanúsítanak az állatkínzással.","id":"20201116_kaposvar_menhely_kecske_lefejezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc383a70-063e-4ef4-b609-4b46b0168235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78027b6-8a58-4b3c-97f3-0470dfb23c61","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_kaposvar_menhely_kecske_lefejezes","timestamp":"2020. november. 16. 08:06","title":"Egy 28 éves férfi fejezhette le a kaposvári kutyamenhely kecskéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad52c5e-6c16-46d5-beb4-89568963868e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oktatási Hivatal visszautasította a kérelmüket, mert nem ismeri el őket ügyfélként.","shortLead":"Az Oktatási Hivatal visszautasította a kérelmüket, mert nem ismeri el őket ügyfélként.","id":"20201114_Kozigazgatasi_pert_inditanak_az_SZFE_polgarai_az_Oktatasi_Hivatal_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ad52c5e-6c16-46d5-beb4-89568963868e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3462f03c-b66d-4ae7-a584-e2195c5ca95b","keywords":null,"link":"/kultura/20201114_Kozigazgatasi_pert_inditanak_az_SZFE_polgarai_az_Oktatasi_Hivatal_ellen","timestamp":"2020. november. 14. 15:30","title":"Közigazgatási pert indítanak az SZFE polgárai az Oktatási Hivatal ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d149e121-7d0d-4cff-b156-9f2f98ad2dc1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Toszkána és Campania vasárnap bevezeti a járványügyi lezárásokat, emiatt sokan még utoljára korzóztak egyet a belvárosban. A járványhelyzet eközben az elmúlt 24 órában is ugyanolyan súlyos volt, mint az utóbbi napokban.","shortLead":"Toszkána és Campania vasárnap bevezeti a járványügyi lezárásokat, emiatt sokan még utoljára korzóztak egyet...","id":"20201114_Mindenki_kiozonlott_az_utcakra_mielott_bezar_ujabb_ket_olasz_tartomany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d149e121-7d0d-4cff-b156-9f2f98ad2dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80c13a8-b67e-4879-88be-dc40eb9a86d1","keywords":null,"link":"/elet/20201114_Mindenki_kiozonlott_az_utcakra_mielott_bezar_ujabb_ket_olasz_tartomany","timestamp":"2020. november. 14. 19:35","title":"Mindenki kiözönlött az utcákra, mielőtt bezár újabb két olasz tartomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb25ff6-7583-4788-b02d-6a027ed6e61c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pokolian nehéz év lesz a főpolgármester szerint.","shortLead":"Pokolian nehéz év lesz a főpolgármester szerint.","id":"20201115_Karacsony_88_milliarddal_szukebb_a_jovo_evi_budapesti_koltsegvetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eb25ff6-7583-4788-b02d-6a027ed6e61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5778752-9e38-4407-ac9b-a983a7bc5a34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201115_Karacsony_88_milliarddal_szukebb_a_jovo_evi_budapesti_koltsegvetes","timestamp":"2020. november. 15. 10:30","title":"Karácsony: 88 milliárddal szűkebb a jövő évi budapesti költségvetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Hegyi Péter a világon elsőként létesített transzlációs medicina központot, Pécsen. Azon dolgozik, hogy a kutatási eredmények minél gyorsabban visszajussanak a betegellátásba. Erre soha nem volt még olyan égető szükség, mint most, koronavírus-járvány idején.","shortLead":"Hegyi Péter a világon elsőként létesített transzlációs medicina központot, Pécsen. Azon dolgozik, hogy a kutatási...","id":"20201116_hegyi_peter_pte_transzlacios_medicina_kozpont_Magyarorszag_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aacd6e2c-3ded-42e0-9624-40cce328b76d","keywords":null,"link":"/360/20201116_hegyi_peter_pte_transzlacios_medicina_kozpont_Magyarorszag_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 16. 11:00","title":"Egy magyar orvos tudja, hogyan lehetne itthon évente 60 ezer ember életét megmenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kétállami megoldásra van szükség a megosztott Cipruson - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök vasárnap az egyedül Ankara által elismert Észak-ciprusi Török Köztársaságban tett látogatásán.","shortLead":"Kétállami megoldásra van szükség a megosztott Cipruson - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök vasárnap...","id":"20201115_Erdogan_kovetel_es_fenyeget_Ciprus_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec4b9c1-5d2d-44f4-a26b-d121ca68774a","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Erdogan_kovetel_es_fenyeget_Ciprus_ugyeben","timestamp":"2020. november. 15. 18:47","title":"Erdogan követel és fenyeget Ciprus ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfiról csak annyit tudni, hogy a zsadányi mentőállomáson dolgozott.","shortLead":"A férfiról csak annyit tudni, hogy a zsadányi mentőállomáson dolgozott.","id":"20201116_koronavirus_mentos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d2fca5-8f32-412c-893d-8642d5eace73","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_koronavirus_mentos","timestamp":"2020. november. 16. 12:45","title":"Koronavírus-fertőzésben meghalt egy magyar mentős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]