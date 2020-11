Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"228f3bfb-3801-4a8a-8737-72eac028ab46","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz kormány közel félezer orvos felvételét indította el Nápolyban és térségében, ahol a legnehezebben működik a kórházi ellátás. Rómában a tesztállomásokat rohamozták meg vasárnap.","shortLead":"Az olasz kormány közel félezer orvos felvételét indította el Nápolyban és térségében, ahol a legnehezebben működik...","id":"20201115_Napolyban_orvosokat_keresnek_Romaban_a_tesztallomasokon_hosszu_sorok_kigyoznak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=228f3bfb-3801-4a8a-8737-72eac028ab46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04bfddf-b07d-407e-8bf0-75c378e5d04d","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Napolyban_orvosokat_keresnek_Romaban_a_tesztallomasokon_hosszu_sorok_kigyoznak","timestamp":"2020. november. 15. 18:15","title":"Nápolyban orvosokat keresnek, Rómában a tesztállomásokon hosszú sorok kígyóznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f035239-ea62-4f4b-8b4a-4eed9d628d57","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több tucat kormányellenes tüntetőt vettek őrizetbe a fehérorosz hatóságok vasárnap Minszkben, a reggel kezdődött megmozdulásokat egyebek közt könnygázzal igyekeznek feloszlatni. Bresztben is az utcákra vonultak a tiltakozók.","shortLead":"Több tucat kormányellenes tüntetőt vettek őrizetbe a fehérorosz hatóságok vasárnap Minszkben, a reggel kezdődött...","id":"20201115_Ismet_tuntetnek_Feheroroszorszagban_tobb_embert_letartoztattak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f035239-ea62-4f4b-8b4a-4eed9d628d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15831e5f-e1a9-422a-8c3d-c0a5d740e21c","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Ismet_tuntetnek_Feheroroszorszagban_tobb_embert_letartoztattak","timestamp":"2020. november. 15. 14:11","title":"Ismét tüntetnek Fehéroroszországban, több embert letartóztattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e0f46b-df52-4b3d-915c-32aa84730e3c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két rendőr megsebesült, fegyvereket is hoztak a trumpisták.","shortLead":"Két rendőr megsebesült, fegyvereket is hoztak a trumpisták.","id":"20201115_Zavargas_lett_a_Trumpparti_tuntetesbol_Washingtonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96e0f46b-df52-4b3d-915c-32aa84730e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2014f339-0967-4cfd-a705-6aa41fd6277b","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Zavargas_lett_a_Trumpparti_tuntetesbol_Washingtonban","timestamp":"2020. november. 15. 11:10","title":"Zavargás lett a Trump-párti tüntetésből Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d969f84-e199-4847-b0c1-d9528a87d46b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Távozott Peru átmeneti elnöke, Manuel Merino, miután a politikai pártok a lemondását követelték a tüntetések elfajulása miatt, különben vádemelést helyeztek kilátásba ellene.","shortLead":"Távozott Peru átmeneti elnöke, Manuel Merino, miután a politikai pártok a lemondását követelték a tüntetések elfajulása...","id":"20201115_Lemondott_Peru_ideiglenes_elnoke_is_az_orszag_kaoszban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d969f84-e199-4847-b0c1-d9528a87d46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14dd5eb7-fdb1-4214-97d9-c4be83c443f9","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Lemondott_Peru_ideiglenes_elnoke_is_az_orszag_kaoszban","timestamp":"2020. november. 15. 21:02","title":"Lemondott Peru ideiglenes elnöke is, az ország káoszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa63701d-075f-42e2-9aea-4c12b1c63732","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Cosimo Inguscio pályaedző koronavírustesztje pozitív lett, így az esti, Szerbia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen Gera Zoltán irányítja majd a pálya széléről a magyar labdarúgó-válogatottat.","shortLead":"Cosimo Inguscio pályaedző koronavírustesztje pozitív lett, így az esti, Szerbia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen Gera...","id":"20201115_Gera_Zoltan_fog_a_kispadon_ulni_a_szerbek_elleni_valogatott_meccsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa63701d-075f-42e2-9aea-4c12b1c63732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18dca7b3-7bb3-489b-bf6b-f6f7cb4ba862","keywords":null,"link":"/sport/20201115_Gera_Zoltan_fog_a_kispadon_ulni_a_szerbek_elleni_valogatott_meccsen","timestamp":"2020. november. 15. 11:39","title":"Gera Zoltán fog a kispadon ülni a szerbek elleni válogatott meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A nagyobb bajban a lengyelek vannak, mert az EU elleni harcukban Orbán Viktor - ahogy már korábban is volt ilyen - nem állna melléjük, amikor a gigantikus uniós pénzek megszerzéséről van szó.","shortLead":"A nagyobb bajban a lengyelek vannak, mert az EU elleni harcukban Orbán Viktor - ahogy már korábban is volt ilyen - nem...","id":"20201115_Lengyel_elemzo_Trump_bukasaval_bajban_a_magyar_es_a_lengyel_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09034e21-f369-4431-bd6f-1e1c3d2987b8","keywords":null,"link":"/360/20201115_Lengyel_elemzo_Trump_bukasaval_bajban_a_magyar_es_a_lengyel_kormany","timestamp":"2020. november. 15. 08:45","title":"Lengyel elemző: Trump bukásával bajban a magyar és a lengyel kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7974cecc-b382-45ba-8c7c-e762685ad1c9","c_author":"HVG Könyvek","category":"cegauto","description":"Soha nem végzett még extrémebb töréstesztet a svéd gyártó maga is elismeri.","shortLead":"Soha nem végzett még extrémebb töréstesztet a svéd gyártó maga is elismeri.","id":"20201115_Miert_dobal_30_meter_magasbol_az_aszfaltra_uj_autokat_a_Volvo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7974cecc-b382-45ba-8c7c-e762685ad1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b46ee4a-518a-4530-8962-c21703cf8b60","keywords":null,"link":"/cegauto/20201115_Miert_dobal_30_meter_magasbol_az_aszfaltra_uj_autokat_a_Volvo","timestamp":"2020. november. 16. 04:14","title":"Miért dobál 30 méter magasból az aszfaltra új autókat a Volvo?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcebb3df-9ca0-422d-8696-f88819410572","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"És valószínűleg be fogja hozni az árát.","shortLead":"És valószínűleg be fogja hozni az árát.","id":"20201115_Tobb_mint_felmilliardert_kelt_el_egy_postagalamb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcebb3df-9ca0-422d-8696-f88819410572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040dda0f-6c50-494a-a937-f96a13bdc3ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201115_Tobb_mint_felmilliardert_kelt_el_egy_postagalamb","timestamp":"2020. november. 15. 15:47","title":"Több mint félmilliárdért kelt el egy postagalamb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]