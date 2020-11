Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d55d77ad-193e-405d-89e4-4d59edc8cea3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagy részén eső nélküli, a Dunántúlon néhol szelesebb idő várható.","shortLead":"Az ország nagy részén eső nélküli, a Dunántúlon néhol szelesebb idő várható.","id":"20201117_omsz_idojaras_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d55d77ad-193e-405d-89e4-4d59edc8cea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6de2fab-0318-456f-b259-194c2a046829","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_omsz_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2020. november. 17. 05:16","title":"Még egyszer visszamegy a hőmérséklet 10 fok fölé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8749d77d-bd9d-479e-93ff-011013210caf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négyen ültek be a Crew Dragon űrhajóba, hogy a SpaceX és a NASA segítségével az ISS-re jussanak, de a szerkezetben valójában öten utaztak.","shortLead":"Négyen ültek be a Crew Dragon űrhajóba, hogy a SpaceX és a NASA segítségével az ISS-re jussanak, de a szerkezetben...","id":"20201116_baby_yoda_iss_nemzetkozi_urallomas_spacex_nasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8749d77d-bd9d-479e-93ff-011013210caf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1bc2de8-d5e5-46f8-aa94-e753ae47ddb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_baby_yoda_iss_nemzetkozi_urallomas_spacex_nasa","timestamp":"2020. november. 16. 10:45","title":"A kis Yoda is elutazott a Nemzetközi Űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d55c41e5-20c5-46c6-b8a2-d3ed003f831f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Százmilliók fulladoztak vasárnap reggel Észak-India nagy részén, miután a fények ünnepén petárdák sokaságát lőtték a levegőbe, és lámpások millióit gyújtották meg.","shortLead":"Százmilliók fulladoztak vasárnap reggel Észak-India nagy részén, miután a fények ünnepén petárdák sokaságát lőtték...","id":"20201115_EszakIndia_mergezo_szmogra_ebredt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d55c41e5-20c5-46c6-b8a2-d3ed003f831f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1920523c-b4ce-41fe-8369-c04f932e8318","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_EszakIndia_mergezo_szmogra_ebredt","timestamp":"2020. november. 15. 18:05","title":"Észak-India mérgező szmogra ébredt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Magánvádas ügyekben döntött az Országgyűlés mentelmi bizottsága. ","shortLead":"Magánvádas ügyekben döntött az Országgyűlés mentelmi bizottsága. ","id":"20201116_Simonka_Gyorgy_mentelmi_jog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e987384-3d45-417c-be9d-b645cba26148","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_Simonka_Gyorgy_mentelmi_jog","timestamp":"2020. november. 16. 17:10","title":"Most nem függesztették fel Simonka György mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi Fidesz szerint jövőre kátyúsak maradnak az utak, és hagyják tönkremenni a víziközmű-hálózatot.","shortLead":"A fővárosi Fidesz szerint jövőre kátyúsak maradnak az utak, és hagyják tönkremenni a víziközmű-hálózatot.","id":"20201116_fidesz_megszoritas_karacsony_gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc9e0d8-bde8-45b5-8850-18d239fe3dfd","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_fidesz_megszoritas_karacsony_gergely","timestamp":"2020. november. 16. 15:15","title":"Fidesz: Megszorításokra készül Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db5c7f59-fc15-47e6-8e50-9f555aff4905","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"De természetesen nem csak ezért intézkedtek, csak szombaton 530 esetben kellett fellépniük. Többnyire mindenki elismeri, ha hibázott, így megússzák figyelmeztetéssel.","shortLead":"De természetesen nem csak ezért intézkedtek, csak szombaton 530 esetben kellett fellépniük. Többnyire mindenki...","id":"20201115_Het_kutyaseltaltatot_is_elkapott_a_rendorseg_aki_megszegte_az_500_meteres_szabalyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db5c7f59-fc15-47e6-8e50-9f555aff4905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fbdfe75-4e32-484a-b21b-d9a1ffd8de55","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Het_kutyaseltaltatot_is_elkapott_a_rendorseg_aki_megszegte_az_500_meteres_szabalyt","timestamp":"2020. november. 15. 13:36","title":"Hét kutyaséltáltatót is elkapott a rendőrség, aki megszegte az 500 méteres szabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e0f46b-df52-4b3d-915c-32aa84730e3c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök újra teljes mértékben elzárkózott attól, hogy elismerje a vereségét Joe Biden demokrata kihívójával szemben, és választási csalást kiált.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök újra teljes mértékben elzárkózott attól, hogy elismerje a vereségét Joe Biden demokrata...","id":"20201115_Trump_hajthatatlan_semmit_nem_ismer_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96e0f46b-df52-4b3d-915c-32aa84730e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd84caf-0bad-443d-9c88-85afc6acc1d2","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Trump_hajthatatlan_semmit_nem_ismer_el","timestamp":"2020. november. 15. 17:12","title":"Trump hajthatatlan, semmit nem ismer el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e582e600-dc65-47ee-a240-807799e120c9","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"A globális koronavírus-válság kiindulópontja Kína volt: az egészségügyi és a gazdasági krízis is itt ütött be először. A jelek szerint viszont a kilábalásban is élen jár az ázsiai régió, ahol egyelőre sikerült elkerülni a vírus terjedésének második hullámát, a gazdasági aktivitás pedig már megközelíti a tavalyi szinteket. Boér Leventét, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatóját a feltörekvő részvénypiacokról kérdeztük. ","shortLead":"A globális koronavírus-válság kiindulópontja Kína volt: az egészségügyi és a gazdasági krízis is itt ütött be először...","id":"20201116_Feltorekvo_reszvenypiacok_OTP_Alapkezelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e582e600-dc65-47ee-a240-807799e120c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e9c175-78ce-43a9-98b1-4529c7f8e428","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201116_Feltorekvo_reszvenypiacok_OTP_Alapkezelo","timestamp":"2020. november. 16. 07:30","title":"Feltörekvő részvénypiacok: az év eleji sokk után itt az év végi hajrá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]