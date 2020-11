Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első hullámnál szinte azonnal léptek a szolgáltatók. Ez most elmaradt.","shortLead":"Az első hullámnál szinte azonnal léptek a szolgáltatók. Ez most elmaradt.","id":"20201116_energiaszolgaltatok_kozmuvek_nkm_eon_elmu_emasz_aramszolgaltato_veszelyhelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4adab2b4-71aa-403e-9250-e18c439ceed8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201116_energiaszolgaltatok_kozmuvek_nkm_eon_elmu_emasz_aramszolgaltato_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. november. 16. 09:28","title":"Úgy tűnik, a veszélyhelyzet ellenére sem függesztik fel a kikapcsolásokat az energiaszolgáltatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec2308f-ff07-485a-9116-bab375e5c4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezer darab közel laboratóriumi pontosságú, telemedicinás rendszerrel összekapcsolható vércukormérő készülékkel gazdagodik a hazai háziorvosi ellátás – közölte az adományozó 77 Elektronika Kft. A magyar orvostechnikai vállalat emellett edukációs és információs anyagokkal, valamint a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékével együttműködésben online szakmai továbbképzéssel is segíti a háziorvosokat.","shortLead":"Ezer darab közel laboratóriumi pontosságú, telemedicinás rendszerrel összekapcsolható vércukormérő készülékkel...","id":"20201116_telemedicina_vercukorszintmero_haziorvosok_77_elektronika_dcont_enaplo_cukorbetegseg_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ec2308f-ff07-485a-9116-bab375e5c4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5baf670-deb9-4025-b8df-3a9b20210bf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_telemedicina_vercukorszintmero_haziorvosok_77_elektronika_dcont_enaplo_cukorbetegseg_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 16. 21:03","title":"Internetre köthető vércukormérőt kap ezer magyar háziorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba451d3-8b8a-4214-a261-d0772d1f950a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez történik, ha egyszerre kell védekezni a koronavírussal szemben, és teljesíteni a gyerekek kívánságait.","shortLead":"Ez történik, ha egyszerre kell védekezni a koronavírussal szemben, és teljesíteni a gyerekek kívánságait.","id":"20201116_koronavirus_mikulas_connecticut_karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fba451d3-8b8a-4214-a261-d0772d1f950a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217aa4e5-be39-4e1b-ba3e-b0a68f915937","keywords":null,"link":"/elet/20201116_koronavirus_mikulas_connecticut_karacsony","timestamp":"2020. november. 16. 14:28","title":"Plexifal választotta el a Mikulást a gyerekektől Connecticutban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28575aa6-9feb-4bcf-a61a-42e92d013304","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mintegy 135 millió forint értékű sportkocsit egy 730 lóerős biturbó V8-as erőforrás hajtja. ","shortLead":"A mintegy 135 millió forint értékű sportkocsit egy 730 lóerős biturbó V8-as erőforrás hajtja. ","id":"20201118_Mostantol_egy_Mercedes_a_leggyorsabb_sorozatgyartasu_auto_a_Nordschleifen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28575aa6-9feb-4bcf-a61a-42e92d013304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c381b3-77a9-4a86-b71e-1c59b1238848","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_Mostantol_egy_Mercedes_a_leggyorsabb_sorozatgyartasu_auto_a_Nordschleifen","timestamp":"2020. november. 18. 07:59","title":"Mostantól egy Mercedes a leggyorsabb sorozatgyártású autó a Nordschleifén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a23c8dd-977d-4210-a64b-e4b0aaf7ce2f","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A volt elnök új memoárja, az Egy ígéret földje pont akkor kerül az amerikai könyvesboltokba, amikor az utóda a hatalomhoz való makacs ragaszkodásával még mélyebbre ássa az országát kettéválasztó szakadékot. Barack Obama a könyvében a kételyek és csalódások megfogalmazása mellett egy pillanatra sem inog meg optimista hitében és idealizmusában, hogy az Amerikának nevezett nagyszerű, folyamatosan zajló kísérletben mindig lehetséges az előrelépés. Nem is szólva arról a hasznos figyelmeztetésről, hogy a demokráciát az emberek nem örökölték, hanem közösen és tevőlegesen kell megalkotniuk.","shortLead":"A volt elnök új memoárja, az Egy ígéret földje pont akkor kerül az amerikai könyvesboltokba, amikor az utóda...","id":"20201117_Barack_Obama_Egy_igeret_foldje_elnoki_memoar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a23c8dd-977d-4210-a64b-e4b0aaf7ce2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e238f4-92c6-4a92-8633-b666bfb8d764","keywords":null,"link":"/elet/20201117_Barack_Obama_Egy_igeret_foldje_elnoki_memoar","timestamp":"2020. november. 17. 14:00","title":"Barack Obama elegánsan kitessékeli Donald Trumpot a Fehér Házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48cb6d5-9c5c-437b-aa2c-23fb30d00370","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából 60 ezer forintnyi összegért már hozzáférés szerezhető ahhoz a több tízezer kamera által végzett megfigyeléses rendszerhez, amit Moszkvában kapcsoltak be a rendvédelmi szervek. Az ügy több okból is aggasztó.","shortLead":"Nagyjából 60 ezer forintnyi összegért már hozzáférés szerezhető ahhoz a több tízezer kamera által végzett megfigyeléses...","id":"20201117_arcfelismeres_szoftver_rendszer_moszkva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c48cb6d5-9c5c-437b-aa2c-23fb30d00370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c336f9ed-db89-4417-bb90-f95ce768f23c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_arcfelismeres_szoftver_rendszer_moszkva","timestamp":"2020. november. 17. 08:33","title":"Fillérekből kicselezhető Putyinék moszkvai arcfelismerő rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eaf9e0e-de98-4227-9f3d-e085c58c807d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiderült, hogy kikhez vándoroltak Leisztinger Tamás agrárcégének földjei. Ángyán József szerint a hazai földpiac liberalizációjára készülhettek az árverezéssel.","shortLead":"Kiderült, hogy kikhez vándoroltak Leisztinger Tamás agrárcégének földjei. Ángyán József szerint a hazai földpiac...","id":"20201116_Ujabb_Angyanjelentes_Hernadi_Zsolt_es_Garancsi_Istvan_korei_is_szeltek_jo_nagyot_a_KomaromEsztergom_megyei_foldekbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2eaf9e0e-de98-4227-9f3d-e085c58c807d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c141f2e-b8ef-498a-893a-683d152ef6cb","keywords":null,"link":"/kkv/20201116_Ujabb_Angyanjelentes_Hernadi_Zsolt_es_Garancsi_Istvan_korei_is_szeltek_jo_nagyot_a_KomaromEsztergom_megyei_foldekbol","timestamp":"2020. november. 16. 13:55","title":"Újabb Ángyán-jelentés: Hernádi és Garancsi körei is jó nagyot hasítottak ki a Komárom-Esztergom megyei földekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24d0129-fb8a-4a65-81d1-e65217f6eab9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezet szerint a vezérigazgató fel sem mondhatta volna a kollektív szerződést, ezért bíróságra mennek.","shortLead":"A szakszervezet szerint a vezérigazgató fel sem mondhatta volna a kollektív szerződést, ezért bíróságra mennek.","id":"20201117_Egyre_nagyobb_gondban_a_Dunaferr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b24d0129-fb8a-4a65-81d1-e65217f6eab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8b3718-d816-4ce2-9eb5-47c3bb25c16e","keywords":null,"link":"/kkv/20201117_Egyre_nagyobb_gondban_a_Dunaferr","timestamp":"2020. november. 17. 11:19","title":"Egyre nagyobb gondban a Dunaferr, bíróság döntheti el van-e egyáltalán a cégnek törvényes vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]