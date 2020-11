Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A két órán belül lefutott maratoni, vagyis 42,195 kilométeres táv élettani feltételeit tárta fel az Exeteri Egyetem új kutatása.","shortLead":"A két órán belül lefutott maratoni, vagyis 42,195 kilométeres táv élettani feltételeit tárta fel az Exeteri Egyetem új...","id":"20201118_maraton_ket_oran_belul_hogyan_elettani_feltetelek_vo2_max_oxigenfelvetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f720c80-0301-4931-b7eb-c96561e8f5be","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_maraton_ket_oran_belul_hogyan_elettani_feltetelek_vo2_max_oxigenfelvetel","timestamp":"2020. november. 18. 11:33","title":"Hogyan lehet 2 órán belül lefutni a maratont?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef57497d-d2c9-4489-8e8d-34b95e67206e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"15 év után lesz új vezérigazgatója a Rábának, ha a rendkívüli közgyűlés rábólint a tervre, de az igazgatóságba és a felügyelőbizottságba is új tagokat választanak.","shortLead":"15 év után lesz új vezérigazgatója a Rábának, ha a rendkívüli közgyűlés rábólint a tervre, de az igazgatóságba és...","id":"20201117_Raba_vezetoseg_csere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef57497d-d2c9-4489-8e8d-34b95e67206e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4dfbd00-54a5-4982-b7e9-eb49f6927ad8","keywords":null,"link":"/kkv/20201117_Raba_vezetoseg_csere","timestamp":"2020. november. 17. 08:24","title":"Lecserélik a Rába vezetőségét, a szakmából és NER-közelről ismert nevek is felbukkannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Föld egészét tekintve is a legmelegebbek közé tartozott az elmúlt hónap.\r

","shortLead":"A Föld egészét tekintve is a legmelegebbek közé tartozott az elmúlt hónap.\r

","id":"20201116_idojaras_homerseklet_legmelegebb_oktober","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96442367-30f7-4015-9c1c-934999baf683","keywords":null,"link":"/zhvg/20201116_idojaras_homerseklet_legmelegebb_oktober","timestamp":"2020. november. 16. 20:51","title":"Október még sosem volt ilyen meleg Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"571ceb7e-9961-4269-a4d3-6c87e7fb0267","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Hollandia számára a jogállamisági kompromisszum a minimum, ebből nem engedhetünk – mondta a holland képviselőházban az ország miniszterelnöke, Mark Rutte. Ellenlábasa, a szélsőjobboldali Geert Wilders szerint azonban Orbán Viktor egy hatalmas hős, aki megvétózta az uniós költségvetést.","shortLead":"Hollandia számára a jogállamisági kompromisszum a minimum, ebből nem engedhetünk – mondta a holland képviselőházban...","id":"20201118_Orban_egy_hatalmas_hos__allitja_a_holland_szelsojobb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=571ceb7e-9961-4269-a4d3-6c87e7fb0267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a340c9-2b98-4031-9072-8669e4e6cbb4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201118_Orban_egy_hatalmas_hos__allitja_a_holland_szelsojobb","timestamp":"2020. november. 18. 14:07","title":"„Orbán egy hatalmas hős” – állítja a holland szélsőjobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6308d285-dab2-41b9-81cb-5974b685e1b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhányan máris komoly haszonra próbálnak szert tenni az amerikai piacon csak nemrég debütált PlayStation 5 újraértékesítésével.","shortLead":"Néhányan máris komoly haszonra próbálnak szert tenni az amerikai piacon csak nemrég debütált PlayStation 5...","id":"20201117_ps5_playstation_5_ebay_eladas_vasarlas_jatekkonzol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6308d285-dab2-41b9-81cb-5974b685e1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2701cecf-b0b0-4417-bd5c-1ced2c27ec8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_ps5_playstation_5_ebay_eladas_vasarlas_jatekkonzol","timestamp":"2020. november. 17. 11:03","title":"400-500 ezerért adják tovább az első PlayStation 5-öket az eBayen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d64794-9b47-4527-bc68-3fbae06d5cd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő egyébként kiváló egészségnek örvend, de az Örkény Színház szeretne vigyázni rá, ezért az óvintézkedés.","shortLead":"A színésznő egyébként kiváló egészségnek örvend, de az Örkény Színház szeretne vigyázni rá, ezért az óvintézkedés.","id":"20201117_Pogany_Judit_nem_lep_tobbet_szinpadra_amig_tart_a_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44d64794-9b47-4527-bc68-3fbae06d5cd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e831cf6-4c78-44a2-bdf3-df88dc9c94f3","keywords":null,"link":"/elet/20201117_Pogany_Judit_nem_lep_tobbet_szinpadra_amig_tart_a_jarvany","timestamp":"2020. november. 17. 13:01","title":"Pogány Judit nem lép színpadra, amíg tart a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy negyedév alatt 3,5 százalékponttal nőtt az államadósság, közel jár a szám a 35 ezer milliárd forinthoz.","shortLead":"Egy negyedév alatt 3,5 százalékponttal nőtt az államadósság, közel jár a szám a 35 ezer milliárd forinthoz.","id":"20201117_allamadossag_valsag_mnb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a7cd2ac-8062-408d-be02-939038d65e38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201117_allamadossag_valsag_mnb","timestamp":"2020. november. 17. 12:35","title":"Három éve nem volt ennyire magas az államadósság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03436605-4346-4147-b74e-5b89271665b5","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Minden kornak megvannak a maga emblematikus alakjai. Szerencsés, akinek megadatik, hogy néhányuk pályáját közelről figyelheti. Farkas Zoltán 13 szubjektív portrét foglalt kötetbe, köztük az idén 80 éves Mester Ákosét, taxisblokáddal, Göncz-interjúval és két Pulitzer-díjjal megfestve.","shortLead":"Minden kornak megvannak a maga emblematikus alakjai. Szerencsés, akinek megadatik, hogy néhányuk pályáját közelről...","id":"20201118_Mester_Akos_a_merce__Egy_gyujto_arckepcsarnokabol_1_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03436605-4346-4147-b74e-5b89271665b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154ba32b-dec6-4a9f-8d89-7cd6dc4c7cbb","keywords":null,"link":"/360/20201118_Mester_Akos_a_merce__Egy_gyujto_arckepcsarnokabol_1_resz","timestamp":"2020. november. 18. 19:00","title":"Mester Ákos, a mérce - Egy gyűjtő arcképcsarnokából, 1. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]