[{"available":true,"c_guid":"b22dd3b7-d5a5-4a39-a2da-955f68dfce39","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Ismét új időszámítás kezdődik a játékkonzolok piacán, hiszen sok év után a Sony és a Microsoft is új, gyorsabb masinákat állít forgalomba. A japánok a korábbi modellekre szinte semmiben nem hasonlító PlayStation 5-tel vennék be a nappalikat. Na, meg a különleges DualSense kontrollerrel, amit még nagyon szoknunk kell.","shortLead":"Ismét új időszámítás kezdődik a játékkonzolok piacán, hiszen sok év után a Sony és a Microsoft is új, gyorsabb...","id":"20201115_sony_playstation_5_ps5_teszt_velemeny_konzol_konzoljatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b22dd3b7-d5a5-4a39-a2da-955f68dfce39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b02d24b-e8cc-456d-ac05-10da3642a542","keywords":null,"link":"/tudomany/20201115_sony_playstation_5_ps5_teszt_velemeny_konzol_konzoljatek","timestamp":"2020. november. 15. 20:00","title":"Előttünk a PlayStation 5: nagy, gyors, futurisztikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4cd974f-fcde-40cb-a0ca-6a6ac9bbf0d8","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"A magyar és a lengyel kormány vétójával előidézett exlex állapot a kompromisszumokon alapuló európai politika bukását jelenti – eddig. Mert a történetnek természetesen nincs vége, kívülállóként csak azt találgatjuk, hogy a résztvevők közül ki látott előre eddig, illetve mennyiben módosultak menet közben a stratégiák. És az (alag)útnak messze nem látjuk a végét.","shortLead":"A magyar és a lengyel kormány vétójával előidézett exlex állapot a kompromisszumokon alapuló európai politika bukását...","id":"20201117_orban_veto_mff_helyreallitasi_alap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4cd974f-fcde-40cb-a0ca-6a6ac9bbf0d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af190ba-d609-4a1d-866b-509d23982eec","keywords":null,"link":"/360/20201117_orban_veto_mff_helyreallitasi_alap","timestamp":"2020. november. 17. 06:30","title":"Mindenki rosszul jár az EU-ban azzal, amit Orbánék csinálnak – de a térkövek maradnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7036701f-e350-4b70-a8eb-26fa8400a644","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, ők már elfogadták, hogy nem választották újra.","shortLead":"Úgy tűnik, ők már elfogadták, hogy nem választották újra.","id":"20201116_trump_sapka_ajandekbolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7036701f-e350-4b70-a8eb-26fa8400a644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119efddf-c675-4648-93c6-dd863eadf541","keywords":null,"link":"/vilag/20201116_trump_sapka_ajandekbolt","timestamp":"2020. november. 16. 19:51","title":"Már féláron árulja Trump piros sapkáját a Fehér Ház ajándékboltja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faba53f1-c582-4413-b9fc-14d025f403c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intenzív osztályokon háromszor annyi hely van, mint amennyire most szükség van a miniszterelnök szerint.","shortLead":"Az intenzív osztályokon háromszor annyi hely van, mint amennyire most szükség van a miniszterelnök szerint.","id":"20201116_Orban_Viktor_koronavirus_beteg_intenziv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faba53f1-c582-4413-b9fc-14d025f403c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e482c8-bf65-45f1-98bc-494b0aad4e55","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_Orban_Viktor_koronavirus_beteg_intenziv","timestamp":"2020. november. 16. 09:37","title":"Orbán: 1634 intenzív ágy áll a koronavírusos betegek rendelkezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f09f96-bdde-416e-8584-f17e76ae2dce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyugalmazott váci püspök véleményt mondott az egyház pedofilbotrányairól és az Orbán-kormány egyre konzervatívabb családfelfogásáról is.","shortLead":"A nyugalmazott váci püspök véleményt mondott az egyház pedofilbotrányairól és az Orbán-kormány egyre konzervatívabb...","id":"20201116_Beer_Miklos_vallasszabadsag_abortusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96f09f96-bdde-416e-8584-f17e76ae2dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a34f09-5919-480d-8bc1-c9ab6bc132e4","keywords":null,"link":"/elet/20201116_Beer_Miklos_vallasszabadsag_abortusz","timestamp":"2020. november. 16. 15:27","title":"Beer Miklós: A vallásszabadság eszméje megköveteli az egyház és az állam szétválasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4e06a9-f75c-48a2-8e08-2673d858e460","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November végéig tesztelik Oszaka városában azt a robotot, melyet üzletekben vetnének be, hogy rászóljon a maszk nélküli vásárlókra: vegyék fel a koronavírus terjedését hatékonyan akadályozó eszközt.","shortLead":"November végéig tesztelik Oszaka városában azt a robotot, melyet üzletekben vetnének be, hogy rászóljon a maszk nélküli...","id":"20201117_robot_japan_oszaka_arcmaszk_viselese_szocialis_tavolsagtartas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a4e06a9-f75c-48a2-8e08-2673d858e460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae185522-2382-41da-99fd-f96d7991562d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_robot_japan_oszaka_arcmaszk_viselese_szocialis_tavolsagtartas_koronavirus","timestamp":"2020. november. 17. 13:03","title":"Egy japán boltban robot szól rá az arcmaszk nélkül vásárlókra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Föld egészét tekintve is a legmelegebbek közé tartozott az elmúlt hónap.\r

","shortLead":"A Föld egészét tekintve is a legmelegebbek közé tartozott az elmúlt hónap.\r

","id":"20201116_idojaras_homerseklet_legmelegebb_oktober","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96442367-30f7-4015-9c1c-934999baf683","keywords":null,"link":"/zhvg/20201116_idojaras_homerseklet_legmelegebb_oktober","timestamp":"2020. november. 16. 20:51","title":"Október még sosem volt ilyen meleg Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6380c01c-d65d-4bb7-a69f-fc638c039f12","c_author":"HVG","category":"360","description":"A falvakban a legsúlyosabb a helyzet, de a fővárosban is jóval kevesebb háziorvos van, mint húsz éve.","shortLead":"A falvakban a legsúlyosabb a helyzet, de a fővárosban is jóval kevesebb háziorvos van, mint húsz éve.","id":"202045_recsegropog_ahaziorvosi_rendszer_tobb_mint_felezer_doktor_hianyzik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6380c01c-d65d-4bb7-a69f-fc638c039f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab4b114-0eff-4838-82e2-4e24ee67f551","keywords":null,"link":"/360/202045_recsegropog_ahaziorvosi_rendszer_tobb_mint_felezer_doktor_hianyzik","timestamp":"2020. november. 16. 13:00","title":"Járvány nélkül is recseg-ropog a háziorvosi rendszer: több mint félezer doktor hiányzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]