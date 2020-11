Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa47ad51-84cc-418c-9436-62c085e62f2b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az újjáépülő Stöckl-lépcső folytatása lesz a Tabáni lift, ugyanaz a két cég is végezheti a munkákat.","shortLead":"Az újjáépülő Stöckl-lépcső folytatása lesz a Tabáni lift, ugyanaz a két cég is végezheti a munkákat.","id":"20201117_var_lift_epitkezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa47ad51-84cc-418c-9436-62c085e62f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c234293e-f7ac-4a3b-9658-9e0e1f0d5cad","keywords":null,"link":"/kkv/20201117_var_lift_epitkezes","timestamp":"2020. november. 17. 13:19","title":"842 millió forintból építtetnek liftet a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4147fbcc-eca4-4ba2-b00b-ee0590ef1922","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnököt faggatta az ellenzék hétfőn az Országgyűlésben. Orbán Viktor válaszai szerint a kormány igenis felkészítette az országot a járvány elleni védekezésre, nem akarja szigorítani az abortusztörvényt, nem támogatja az alapjövedelem bevezetését, és nem akarja otthagyni az EU-t. Azt is mondta, hogy a pálinka szerinte alapvető élelmiszernek minősül. ","shortLead":"A miniszterelnököt faggatta az ellenzék hétfőn az Országgyűlésben. Orbán Viktor válaszai szerint a kormány igenis...","id":"20201116_orszaggyules_ellenzek_orban_viktor_azonnali_kerdesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4147fbcc-eca4-4ba2-b00b-ee0590ef1922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5d2390-ea2b-4186-a497-8d3f2efff17c","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_orszaggyules_ellenzek_orban_viktor_azonnali_kerdesek","timestamp":"2020. november. 16. 19:01","title":"Orbán szerint a pálinka alapvető élelmiszernek minősül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f44c93-b535-487a-a842-0eac90471f84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán kisautót mostantól már csak 1 literes 3 hengeres benzinmotorral lehet kapni. ","shortLead":"A japán kisautót mostantól már csak 1 literes 3 hengeres benzinmotorral lehet kapni. ","id":"20201117_dizelmotor_nelkul_itt_a_felfrissitett_nissan_micra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57f44c93-b535-487a-a842-0eac90471f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a35b89-57eb-4f89-b8fa-ea0b173cf8f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_dizelmotor_nelkul_itt_a_felfrissitett_nissan_micra","timestamp":"2020. november. 17. 15:25","title":"Dízelmotor nélkül: itt a felfrissített Nissan Micra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Olaszországban egy nap alatt 731 koronavírusos beteg halt meg, Varga Judit szerint Magyarországot ki akarják éheztetni. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Olaszországban egy nap alatt 731 koronavírusos beteg halt meg, Varga Judit szerint Magyarországot ki akarják éheztetni...","id":"20201118_Radar360_Teljesitokepessege_hataran_a_mentoszolgalat_zsebebe_nyult_a_leggazdagabb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379a2bc0-3b05-4852-91a9-46c6b6e921e5","keywords":null,"link":"/360/20201118_Radar360_Teljesitokepessege_hataran_a_mentoszolgalat_zsebebe_nyult_a_leggazdagabb","timestamp":"2020. november. 18. 08:04","title":"Radar360: Teljesítőképessége határán a mentőszolgálat, zsebébe nyúlt a leggazdagabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b441e65-bb79-4cb8-9e8f-3fde5d997ac3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Senkinek nem lenne szabad az alapértékeinket ellenzőket védenie – üzent az Európai Néppárt elnöke.","shortLead":"Senkinek nem lenne szabad az alapértékeinket ellenzőket védenie – üzent az Európai Néppárt elnöke.","id":"20201117_Tusk_jogallamisag_eu_veto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b441e65-bb79-4cb8-9e8f-3fde5d997ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7acec7d-a556-40cd-a78b-2d59072774de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201117_Tusk_jogallamisag_eu_veto","timestamp":"2020. november. 17. 05:47","title":"Tusk: „Aki a jogállamiság ellen van, Európa ellen van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642cc3b6-e306-4eb4-be0d-4a07fa70d9dd","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Az idei évben a művészeti sajtóorgánumok főszerkesztői által beküldött 28 írást egy szerkesztőkből, szakírókból álló zsűri bírálta el, és hozta meg döntését -csakúgy mint tavaly- ez alkalommal is a díj megosztott odaítéléséről.","shortLead":"Az idei évben a művészeti sajtóorgánumok főszerkesztői által beküldött 28 írást egy szerkesztőkből, szakírókból álló...","id":"20201116_Atadtak_a_Horvath_Muveszeti_Alapitvany_kritikai_dijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=642cc3b6-e306-4eb4-be0d-4a07fa70d9dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b87f0b-4899-4aab-95ae-d808d2d4b02c","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20201116_Atadtak_a_Horvath_Muveszeti_Alapitvany_kritikai_dijat","timestamp":"2020. november. 16. 17:28","title":"Átadták a Horváth Művészeti Alapítvány kritikai díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A NASA kutatói sejtették, hogy visszaesést látnak majd, de ekkorára nem számítottak.","shortLead":"A NASA kutatói sejtették, hogy visszaesést látnak majd, de ekkorára nem számítottak.","id":"20201118_karosanyag_nasa_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b587c670-b0fc-4f16-bf26-17276db75328","keywords":null,"link":"/zhvg/20201118_karosanyag_nasa_koronavirus","timestamp":"2020. november. 18. 16:05","title":"Sokkal nagyobb lett a károsanyag-kibocsátás csökkenése, mint várták ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Berliner Ensemble után a drezdai színház sem hajlandó eljönni a MITEM-re. Így vállalnak szolidaritást a Színművészeti tanáraival és diákjaival.","shortLead":"A Berliner Ensemble után a drezdai színház sem hajlandó eljönni a MITEM-re. Így vállalnak szolidaritást a Színművészeti...","id":"20201118_SZFEugy_ujabb_nemet_tarsulat_mondta_le_a_szereplest_Vidnyanszky_fesztivaljan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cad602a9-db56-474f-8b8b-b522ab3660dd","keywords":null,"link":"/elet/20201118_SZFEugy_ujabb_nemet_tarsulat_mondta_le_a_szereplest_Vidnyanszky_fesztivaljan","timestamp":"2020. november. 18. 11:31","title":"SZFE-ügy: újabb német társulat mondta le a szereplést Vidnyánszky fesztiválján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]