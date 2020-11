Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0917f52c-5a43-49fe-b7b7-7fbaca811e6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánynak muszáj volt olyan rendeletet hoznia, amivel fenn tudja tartani a felhatalmazási törvény hatályba lépése előtt hozott intézkedéseket, de a kedden este kihirdetett jogszabály szövege félreérthető volt, és sokan félre is értették. A kormány szándékos rémhírterjesztést kiáltott, pedig valójában olyan rendelet született, amelyet ugyan december 11-ig lehet alkalmazni, de február 8-ig hatályos.","shortLead":"A kormánynak muszáj volt olyan rendeletet hoznia, amivel fenn tudja tartani a felhatalmazási törvény hatályba lépése...","id":"20201119_koronavirus_jarvany_veszelyhelyzet_rendelet_orban_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0917f52c-5a43-49fe-b7b7-7fbaca811e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f28e410-4e66-4d1a-989a-36ffea74d78c","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_koronavirus_jarvany_veszelyhelyzet_rendelet_orban_kormany","timestamp":"2020. november. 19. 06:04","title":"Egy félreértett rendelet: miért kellett a kormánynak belenyúlnia a veszélyhelyzet szabályozásába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b0ea97d-223e-474a-abfd-9b7f6b4911fe","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tesztelési egységenként két-két hallgatót kell biztosítaniuk az orvosi és egészségügyi egyetemeknek. A diákok munkáját elismerik majd gyakorlatnak.\r

\r

","shortLead":"Tesztelési egységenként két-két hallgatót kell biztosítaniuk az orvosi és egészségügyi egyetemeknek. A diákok munkáját...","id":"20201119_teszteles_itm_egyetemistak_hallgatok_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b0ea97d-223e-474a-abfd-9b7f6b4911fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcfd3299-d402-4c0d-bd43-13264b07ea6c","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_teszteles_itm_egyetemistak_hallgatok_koronavirus","timestamp":"2020. november. 19. 20:00","title":"Küldi már a behívót a hallgatóknak a tesztelési munkára az ITM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b4db7e-8579-4edc-864d-9daa09001691","c_author":"Michelin","category":"brandcontent","description":"Sokan igyekeznek spórolni a téli gumin, ez azonban nemcsak az autónak nem tesz jót, de potenciálisan életveszélyes is lehet.","shortLead":"Sokan igyekeznek spórolni a téli gumin, ez azonban nemcsak az autónak nem tesz jót, de potenciálisan életveszélyes is...","id":"20201117_Miert_nem_erdemes_elhanyagolni_a_teli_gumicseret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8b4db7e-8579-4edc-864d-9daa09001691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1136f249-52ec-4f1a-9631-73783c6f41ae","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201117_Miert_nem_erdemes_elhanyagolni_a_teli_gumicseret","timestamp":"2020. november. 19. 07:30","title":"Miért nem érdemes elhanyagolni a téli gumicserét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8091482c-1653-4774-a226-6cb8808a6520","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz autóritkaságból ez az egy példány létezik. Illetve létezett. ","shortLead":"Az olasz autóritkaságból ez az egy példány létezik. Illetve létezett. ","id":"20201119_Tini_Youtuber_torte_ossze_apja_1_milliard_forintos_szuperautojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8091482c-1653-4774-a226-6cb8808a6520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282b7d7c-aad6-46f7-8976-fb40fdba2dc3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_Tini_Youtuber_torte_ossze_apja_1_milliard_forintos_szuperautojat","timestamp":"2020. november. 19. 09:11","title":"Tini youtuber törte össze apja 1 milliárd forintos szuperautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f68626-4b50-4443-9a9a-d398142c7b67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy gyengült a forint, újra túlcsúszott a dohánytermékek adója az uniós határértéken. Az újabb adóemelés közel 230 forint drágulást okozhat a dobozonkénti átlagárban.","shortLead":"Ahogy gyengült a forint, újra túlcsúszott a dohánytermékek adója az uniós határértéken. Az újabb adóemelés közel 230...","id":"20201118_cigaretta_adotorveny_adozas_dohany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36f68626-4b50-4443-9a9a-d398142c7b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e5f969-9eeb-4c24-a1ab-f1ef39c54b40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201118_cigaretta_adotorveny_adozas_dohany","timestamp":"2020. november. 18. 17:24","title":"1600 forint fölé ugorhat egy doboz cigaretta ára jövő áprilisra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96eb1301-89bc-4004-bbb4-0ae8d6fe9275","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Történelmi szagokat gyűjt egy nemzetközi kutatócsoport. Az illattárba a 16. századtól a 20. század elejéig gyűjtik az aromákat.","shortLead":"Történelmi szagokat gyűjt egy nemzetközi kutatócsoport. Az illattárba a 16. századtól a 20. század elejéig gyűjtik...","id":"20201118_Illat_szag_enciklopedia_kutatocsoport_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96eb1301-89bc-4004-bbb4-0ae8d6fe9275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b121df2-c363-479e-9d85-05d760e60b83","keywords":null,"link":"/elet/20201118_Illat_szag_enciklopedia_kutatocsoport_kutatas","timestamp":"2020. november. 18. 13:30","title":"Milyen szaga volt a régi Európának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"320a9ebb-4bf0-4e27-ad19-f8b9d9390bbe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Omega frontembere Benkő László utolsó napjairól beszélt a TV2 adásában.","shortLead":"Az Omega frontembere Benkő László utolsó napjairól beszélt a TV2 adásában.","id":"20201118_Kobor_Janos_Egy_Benko_Laci_nem_tud_meghalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=320a9ebb-4bf0-4e27-ad19-f8b9d9390bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193cfef4-d1f8-4edb-82f8-d2ac95675cce","keywords":null,"link":"/elet/20201118_Kobor_Janos_Egy_Benko_Laci_nem_tud_meghalni","timestamp":"2020. november. 18. 09:55","title":"Kóbor János: Egy Benkő Laci nem tud meghalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e110347-11b3-474c-8dd6-a1b8720b0512","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A négyesdöntőn a franciák és a spanyolok mellett a belga és az olasz válogatott lesz ott 2021 őszén.","shortLead":"A négyesdöntőn a franciák és a spanyolok mellett a belga és az olasz válogatott lesz ott 2021 őszén.","id":"20201119_foci_nemzetek_ligaja_belgium_olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e110347-11b3-474c-8dd6-a1b8720b0512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf9805c-4570-4941-8b4f-ea121eb82c25","keywords":null,"link":"/sport/20201119_foci_nemzetek_ligaja_belgium_olaszorszag","timestamp":"2020. november. 19. 07:34","title":"Belgium és Olaszország is a Nemzetek Ligája négyes döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]