[{"available":true,"c_guid":"e1ec85fc-0262-4bf2-8d3e-96cc8724d052","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kína titokzatos hegyeitől Óceánia egzotikumáig világkörüli zenei utazásra invitál Abraham Cupeiro Pangea című albuma. Ajánló.","shortLead":"Kína titokzatos hegyeitől Óceánia egzotikumáig világkörüli zenei utazásra invitál Abraham Cupeiro Pangea című albuma...","id":"202046_cd__osi_hangszerek_abraham_cupeiro_pangea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1ec85fc-0262-4bf2-8d3e-96cc8724d052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f183c799-f653-46bd-85c2-65e73e757ced","keywords":null,"link":"/360/202046_cd__osi_hangszerek_abraham_cupeiro_pangea","timestamp":"2020. november. 17. 16:00","title":"Abraham Cupeiro: Pangea - 40 perc alatt a Föld körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1fd0e1-813a-4621-a0dc-a7233d6dfeaf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni külügyminiszter szerint a helyzet javulni fog a következő néhány hónapban.","shortLead":"Az iráni külügyminiszter szerint a helyzet javulni fog a következő néhány hónapban.","id":"20201118_iran_visszaterne_az_atomalkuhoz_biden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e1fd0e1-813a-4621-a0dc-a7233d6dfeaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa1d0acb-a5bd-4107-aeac-329f986c96a9","keywords":null,"link":"/vilag/20201118_iran_visszaterne_az_atomalkuhoz_biden","timestamp":"2020. november. 18. 06:19","title":"Visszatérne az atomalkuhoz Irán, ha Biden feloldja Trump szankcióit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c58855-cdaf-422f-9c07-5590cd5e8ede","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A dániai nyérceket levágását azért kezdeményezték, mert a koronavírus egy új mutációjával fertőződtek meg.","shortLead":"A dániai nyérceket levágását azért kezdeményezték, mert a koronavírus egy új mutációjával fertőződtek meg.","id":"20201118_mogens_jensen_koronavirus_nyerc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72c58855-cdaf-422f-9c07-5590cd5e8ede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96c4fde-8b5b-4004-b683-c4cb04de0d2e","keywords":null,"link":"/vilag/20201118_mogens_jensen_koronavirus_nyerc","timestamp":"2020. november. 18. 14:54","title":"Belebukott a dán mezőgazdasági miniszter a nyércek levágásának tervébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a közeledő ünnepekre készülve frissítette a Google Térképet, hogy nagyobb biztonságban legyenek azok, akik az ünnepek miatt útra kelnének.","shortLead":"A Google a közeledő ünnepekre készülve frissítette a Google Térképet, hogy nagyobb biztonságban legyenek azok, akik...","id":"20201118_google_terkep_kozlekedes_tomegkozlekedes_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e34bf2-57b8-4472-a4b6-4611f3d1a108","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_google_terkep_kozlekedes_tomegkozlekedes_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 18. 10:34","title":"Két új funkciót kap a Google Térkép a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbddadb4-349d-4987-b9f8-dccf4a31a802","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pennsylvaniában és Michiganben is marad az eddig megállapított választási eredmény.","shortLead":"Pennsylvaniában és Michiganben is marad az eddig megállapított választási eredmény.","id":"20201118_Trump_valasztas_michigan_pennsylvania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbddadb4-349d-4987-b9f8-dccf4a31a802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1729095a-af2d-4b4d-a6c6-431735dd1131","keywords":null,"link":"/vilag/20201118_Trump_valasztas_michigan_pennsylvania","timestamp":"2020. november. 18. 16:49","title":"Sorra buknak el Trump reményei, hogy valamiképp megnyerheti a választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d682b31-b8d8-4ab3-a88e-18a554aa71c9","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"A Rubicon mellett a Jelenkor, a Tiszatáj és az Új Forrás is részesül a keretösszegből.","shortLead":"A Rubicon mellett a Jelenkor, a Tiszatáj és az Új Forrás is részesül a keretösszegből.","id":"20201118_folyoirat_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d682b31-b8d8-4ab3-a88e-18a554aa71c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a65233-0864-4e83-80fe-24f74f7fc28d","keywords":null,"link":"/kultura/20201118_folyoirat_tamogatas","timestamp":"2020. november. 18. 13:10","title":"Százmilliókat kapnak a folyóiratok az államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1899297b-0cbb-48f3-9e1a-63ec613e14f8","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A Baptista Szeretetszolgálat emberkereskedelem elleni programjának szakmai vezetője Toszeczky Renáta szociális munkás. Feladata, hogy a prostitúcióból vagy a rabszolgasorból kimenekített áldozatok újra láthatóvá váljanak a társadalom számára. Irodája nincsen, egyedül tartja a lelket két shelter, vagyis két védett ház lakóiban. Róla forgatott dokumentumfilmet Schwechtje Mihály Védelem alatt címmel, mert nemcsak az áldozatok, de a szociális munkások emberfeletti tevékenysége is gyakran láthatatlan a többség számára. A film főszereplőjével készítettünk interjút.","shortLead":"A Baptista Szeretetszolgálat emberkereskedelem elleni programjának szakmai vezetője Toszeczky Renáta szociális munkás...","id":"20201117_Toszeczky_Renata_vedett_hazak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1899297b-0cbb-48f3-9e1a-63ec613e14f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704ac1ca-3560-417c-907f-bb0b8a152526","keywords":null,"link":"/elet/20201117_Toszeczky_Renata_vedett_hazak","timestamp":"2020. november. 17. 20:00","title":"Nyolc tönkrement életet és három háztartást menedzsel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormányrendelet létrehozza az Országos Kórházi Főigazgatóságot, de nem rendezi az egészségügyi jogállásról szóló, tiltakozásokat kiváltó törvény végrehajtását","shortLead":"A kormányrendelet létrehozza az Országos Kórházi Főigazgatóságot, de nem rendezi az egészségügyi jogállásról szóló...","id":"20201118_Egeszsegugy_valami_megjelent_de_nem_az","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7472d3db-0e00-4f0c-9fa9-d79504be4183","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_Egeszsegugy_valami_megjelent_de_nem_az","timestamp":"2020. november. 18. 08:38","title":"Egészségügy: valami megjelent, de nem az, amit vártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]