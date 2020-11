Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2200afb5-91a5-4c2f-99f6-47df837a59b8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Szalai Ádám mellett Szoboszlai sem lesz bevethető szerdán a törökök ellen.","shortLead":"Szalai Ádám mellett Szoboszlai sem lesz bevethető szerdán a törökök ellen.","id":"20201117_Szalai_Adam_hetekig_nem_jatszhat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2200afb5-91a5-4c2f-99f6-47df837a59b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d341627-b92f-465e-89ac-14a6cb5fc51d","keywords":null,"link":"/sport/20201117_Szalai_Adam_hetekig_nem_jatszhat","timestamp":"2020. november. 17. 18:02","title":"Szalai Ádám hetekig nem játszhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1da9bbb5-c19a-4303-8952-67143737fcac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország elkötelezett híve a jogállamiságnak a miniszterelnök szerint.","shortLead":"Magyarország elkötelezett híve a jogállamiságnak a miniszterelnök szerint.","id":"20201118_magyar_veto_orban_nyilatkozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1da9bbb5-c19a-4303-8952-67143737fcac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92cdfd4e-a641-405d-8638-c2c1a4358899","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201118_magyar_veto_orban_nyilatkozat","timestamp":"2020. november. 18. 07:57","title":"Orbán migránsozva magyarázza az uniós költségvetés vétóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3139eb35-3008-4231-b68a-b3301f3d0ae7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A járvány országszerte erősödik, túlfeszíti az egészségügyi rendszer kapacitásait. Van olyan kórház, ahol még a garázst is kórteremmé alakították át.\r

