[{"available":true,"c_guid":"0c35aec6-8bb0-486a-978d-488828e841a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Judit nyitotta a vitát a kis túlzással üres terem előtt.","shortLead":"Varga Judit nyitotta a vitát a kis túlzással üres terem előtt.","id":"20201118_alkotmanymodositas_alaptorveny_varga_judit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c35aec6-8bb0-486a-978d-488828e841a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e265bd9-1217-4ece-8fbb-73f695aca3c1","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_alkotmanymodositas_alaptorveny_varga_judit","timestamp":"2020. november. 18. 17:59","title":"Elkezdődött az alkotmánymódosításról szóló vita a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3bd659-86f3-4415-8656-4c7cba4c6af9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nyomkövetővel szerelték fel a világ utolsó ismert fehér zsiráfját Kenyában, hogy így elrettentsék az orvvadászokat.","shortLead":"Nyomkövetővel szerelték fel a világ utolsó ismert fehér zsiráfját Kenyában, hogy így elrettentsék az orvvadászokat.","id":"20201118_a_vilag_utolso_ismert_feher_zsirafja_kenya_nyomkoveto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b3bd659-86f3-4415-8656-4c7cba4c6af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb67967b-8e8c-458b-8f76-47051104d9c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_a_vilag_utolso_ismert_feher_zsirafja_kenya_nyomkoveto","timestamp":"2020. november. 18. 09:33","title":"Nyomkövetőt kapott a világ utolsó ismert fehér zsiráfja, tavasszal vesztette el családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe88d64-6f09-4dfb-9d0b-d0a09004be3c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A közgazdaságtan egyik fő feladata figyelni, hogy egy állam vezetői milyen gazdasági döntéseket hoznak – de mi van akkor, ha az sem világos, mi az állam, ki képviseli, egyáltalán egy működő egységről beszélhetünk-e? A bukott államokat a politológusok és a jogászok is szívesen elemzik, de a közgazdászok közül is többen foglalkoznak ezzel. Most pedig, amikor a járvány miatt sok országban kérdéses, hogy az állam el tudja-e látni egészségügyi szolgáltatási feladatait, egyre többen jönnek elő a bukott állam fogalmával.","shortLead":"A közgazdaságtan egyik fő feladata figyelni, hogy egy állam vezetői milyen gazdasági döntéseket hoznak – de mi van...","id":"20201118_egy_masik_kozgazdasag_bukott_allam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fe88d64-6f09-4dfb-9d0b-d0a09004be3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61632d05-ffd2-420d-a300-fe405babce1d","keywords":null,"link":"/360/20201118_egy_masik_kozgazdasag_bukott_allam","timestamp":"2020. november. 18. 11:00","title":"Mikor és mitől bukik meg egy állam? Kikészítheti egy vírus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5840266d-e96f-487d-9012-5de62554fdb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Takikava térségében egyre nagyobb veszélyt jelentenek a medvék. A vadállatokat horrorfilmbe illő robotokkal igyekeznek távol tartani.","shortLead":"Takikava térségében egyre nagyobb veszélyt jelentenek a medvék. A vadállatokat horrorfilmbe illő robotokkal igyekeznek...","id":"20201118_japan_takikava_farkas_robotfarkas_medvek_medve_teli_alom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5840266d-e96f-487d-9012-5de62554fdb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901b71cc-19cd-4d57-a1fd-b9cd517279ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_japan_takikava_farkas_robotfarkas_medvek_medve_teli_alom","timestamp":"2020. november. 18. 19:03","title":"Ijesztő robotfarkasok védik a lakosságot egy japán városban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c942c7a-66a5-42ad-9703-221709f42ca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Szent Istvánnak emléket állító érmét közel egymillió forintért lehet megvásárolni.","shortLead":"A Szent Istvánnak emléket állító érmét közel egymillió forintért lehet megvásárolni.","id":"20201117_Felmillio_forintos_ermet_is_kibocsat_a_jegybank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c942c7a-66a5-42ad-9703-221709f42ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef18c41-4a57-49fe-81d4-1b2831d98d87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201117_Felmillio_forintos_ermet_is_kibocsat_a_jegybank","timestamp":"2020. november. 17. 20:28","title":"Félmillió forintos érmét is kibocsát a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7a569b-187e-4be8-b8eb-596694c0dcfa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tizennégy tűzoltóautó ment a helyszínre.","shortLead":"Tizennégy tűzoltóautó ment a helyszínre.","id":"20201117_etterem_obuda_tuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd7a569b-187e-4be8-b8eb-596694c0dcfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb798cd-d9da-4f5a-ae8a-b77172db14d1","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_etterem_obuda_tuz","timestamp":"2020. november. 17. 19:15","title":"Hatalmas lángokkal égett egy étterem Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2200afb5-91a5-4c2f-99f6-47df837a59b8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Szalai Ádám mellett Szoboszlai sem lesz bevethető szerdán a törökök ellen.","shortLead":"Szalai Ádám mellett Szoboszlai sem lesz bevethető szerdán a törökök ellen.","id":"20201117_Szalai_Adam_hetekig_nem_jatszhat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2200afb5-91a5-4c2f-99f6-47df837a59b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d341627-b92f-465e-89ac-14a6cb5fc51d","keywords":null,"link":"/sport/20201117_Szalai_Adam_hetekig_nem_jatszhat","timestamp":"2020. november. 17. 18:02","title":"Szalai Ádám hetekig nem játszhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5370915-7101-4057-bc0f-a32202f8604c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az új autóknál egyértelműen a hibrid az „új dízel”, a használt piacon viszont még egy ideig biztos a gázolajos autók szerepe. ","shortLead":"Az új autóknál egyértelműen a hibrid az „új dízel”, a használt piacon viszont még egy ideig biztos a gázolajos autók...","id":"20201118_Ujkent_mar_nalunk_sem_mennek_a_dizel_autok_hasznaltken_annal_inkabb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5370915-7101-4057-bc0f-a32202f8604c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0406e48b-82bd-442b-8199-a2ec17cecc81","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_Ujkent_mar_nalunk_sem_mennek_a_dizel_autok_hasznaltken_annal_inkabb","timestamp":"2020. november. 19. 04:45","title":"Újként már nálunk sem mennek a dízelek, használtként annál inkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]