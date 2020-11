Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cc95c4b-e3a6-48f0-8654-8e5cc42bfbcd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A francia Vincent Reffet edzés közben zuhant le.","shortLead":"A francia Vincent Reffet edzés közben zuhant le.","id":"20201118_Meghalt_a_hires_repulo_ember_a_Jetman_Dubai_pilotaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cc95c4b-e3a6-48f0-8654-8e5cc42bfbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05db7128-db4c-4032-b1a2-58d186a68d18","keywords":null,"link":"/elet/20201118_Meghalt_a_hires_repulo_ember_a_Jetman_Dubai_pilotaja","timestamp":"2020. november. 18. 09:16","title":"Meghalt a híres repülő ember, a Jetman Dubai pilótája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84fe830c-8aa6-4500-bafc-2c4076c29f2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfőn derült ki, hogy Böjte Csaba koronavírusos, akkor még enyhe tünetei voltak.","shortLead":"Hétfőn derült ki, hogy Böjte Csaba koronavírusos, akkor még enyhe tünetei voltak.","id":"20201119_bojte_csaba_korhazba_kerult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84fe830c-8aa6-4500-bafc-2c4076c29f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f240cb1-b389-4215-86b6-49f558602987","keywords":null,"link":"/elet/20201119_bojte_csaba_korhazba_kerult","timestamp":"2020. november. 19. 14:24","title":"A koronavírusos Böjte Csabát budapesti kórházba vitték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8b4f16-455e-4119-aa91-cbb55a9c56e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jövő évtől Ausztriában már elég lesz a telefonunkat megmutatni a rendőrnek.\r

","shortLead":"Jövő évtől Ausztriában már elég lesz a telefonunkat megmutatni a rendőrnek.\r

","id":"20201120_Okostelefonra_koltozik_a_jogositvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f8b4f16-455e-4119-aa91-cbb55a9c56e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93225900-4c9c-4a6c-9bb9-700afe1a2365","keywords":null,"link":"/cegauto/20201120_Okostelefonra_koltozik_a_jogositvany","timestamp":"2020. november. 20. 08:02","title":"Okostelefonra költözik a jogosítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc41ab3f-a605-4991-bb52-416f4de05507","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozilla elkészítette a Firefox böngésző 83-as verziószámú változatát, ami több fontos újdonságot is tartalmaz.","shortLead":"A Mozilla elkészítette a Firefox böngésző 83-as verziószámú változatát, ami több fontos újdonságot is tartalmaz.","id":"20201118_mozilla_firefox_83_bongeszo_biztonsagos_internetezes_https","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc41ab3f-a605-4991-bb52-416f4de05507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d690ac9-a126-4e9a-a08a-6bc48c92ef41","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_mozilla_firefox_83_bongeszo_biztonsagos_internetezes_https","timestamp":"2020. november. 18. 16:03","title":"Biztonságosabb és gyorsabb lett a Firefox böngésző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7f063d-6e36-4db3-8c87-344dd99c0ee1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy elbukott világbajnokság és egy 1931 óta nem látott égés sem elég ahhoz, hogy megvonják tőle a bizalmat.","shortLead":"Egy elbukott világbajnokság és egy 1931 óta nem látott égés sem elég ahhoz, hogy megvonják tőle a bizalmat.","id":"20201118_joachim_low_nemet_valogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe7f063d-6e36-4db3-8c87-344dd99c0ee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb5a565-21e3-48e6-92d5-62c564e8306b","keywords":null,"link":"/sport/20201118_joachim_low_nemet_valogatott","timestamp":"2020. november. 18. 16:55","title":"A történelmi vereség után is Löw marad a német szövetségi kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b5a0e3-a51b-4f80-a715-06c58e542fb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenkit leteszteltek az intézményben. \r

","shortLead":"Mindenkit leteszteltek az intézményben. \r

","id":"20201120_Koronavirus_Pecs_idosotthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11b5a0e3-a51b-4f80-a715-06c58e542fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6854d6-6cb3-48b0-bbc3-2429552c987f","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_Koronavirus_Pecs_idosotthon","timestamp":"2020. november. 20. 07:11","title":"Koronavírus-fertőzöttet találtak egy pécsi idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff19f9f5-9612-4fd7-9df1-e983b36263bd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A versenyt egy sós karamellás finomság nyerte. Az olcsóbb mezőnyben a Tesco édessége végzett az élen, az új ízek között a Piros Mogyorós diadalmaskodott.","shortLead":"A versenyt egy sós karamellás finomság nyerte. Az olcsóbb mezőnyben a Tesco édessége végzett az élen, az új ízek között...","id":"20201119_Megvan_a_2020as_ev_szaloncukra_illetve_szaloncukrai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff19f9f5-9612-4fd7-9df1-e983b36263bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea2ad8c-1599-48c1-b6ea-5030acd95971","keywords":null,"link":"/kkv/20201119_Megvan_a_2020as_ev_szaloncukra_illetve_szaloncukrai","timestamp":"2020. november. 19. 13:35","title":"Megválasztották az év szaloncukrait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d952c65-32bd-49b3-be28-6eea4d3a6637","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén nem jöhet elég hamar a karácsony.","shortLead":"Idén nem jöhet elég hamar a karácsony.","id":"20201119_Olyan_borzalmas_ez_az_ev_hogy_az_emberek_hamarabb_kezdtek_el_karacsonyi_dalokat_hallgatni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d952c65-32bd-49b3-be28-6eea4d3a6637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7befcd7a-97d7-4f30-9047-f2bfea0240cb","keywords":null,"link":"/elet/20201119_Olyan_borzalmas_ez_az_ev_hogy_az_emberek_hamarabb_kezdtek_el_karacsonyi_dalokat_hallgatni","timestamp":"2020. november. 19. 10:47","title":"Olyan borzalmas ez az év, hogy az emberek hamarabb kezdtek el karácsonyi dalokat hallgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]