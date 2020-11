Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Hiába derült ki az RTL Klub show-műsorában, hogy ki lapult az egyik álarc mögött, azért Kovács András Péter még mindig gyanús egy kicsit. A Duma Aktuálból az is kiderül, hogy meg lehet-e nyerni egy tévés táncversenyt immunrendszerrel.
Duma Aktuál: Tényeg nem KAP volt a Kaktusz? Hogy micsoda?!
Az egykori tévés műsorvezető hat éve az LMP színeiben indult az országgyűlési választáson.
Dömsödi Gábor belépett a DK-ba
A kormányzati cél egyértelmű, lehetővé akarják tenni, hogy a közpénz igényük szerint elveszítse közpénz jellegét – méghozzá a bírói gyakorlatban is. Kérdéses azonban, hogy a mostani alkotmánymódosítás ehhez elég lesz-e.
Varga Judit valamit benézett, így hatástalan lehet a közpénz-ködösítés
Az országos tiszti főorvos szerint a betegek számában jövő héten lehet látni a kijárási tilalom hatásait.
Müller Cecília: Ha az emberek 95 százaléka hordja a maszkot, nem lesz szükség további szigorításokra
Az Index volt főszerkesztője több ajánlatot kapott már, de csak volt munkatársaival tárgyal. Jelenleg jogi tanulmányokat folytat, a versenytilalom miatt január végéig nem is vállalhat munkát. Dull Szabolcs a Telexről: Áttárgyaljuk, hogyan tudnék bekapcsolódni a munkába
A koronavírus abban is különbözik a korábbi évek nagyobb járványaitól, hogy ezúttal Nyugat- és Közép-Európában nem egzotikus, távoli országok híreiként olvashatunk az eseményekről, ezúttal mi vagyunk az egyik középpont. Cikksorozatunk első két részében azt mutattuk be, hogy Oroszország, Kelet-Európa és Törökország gazdaságára miként hatott a járvány, ezúttal az afrikai helyzetet tekintjük át.
Úgy tűnt, hogy Afrika megússza a járványt, de a gazdasági válság a kontinenst sem kíméli
A színész az Instagram-oldalára töltött fel egy képet egy szívről, ami a budapesti hídon látható.
Pedro Pascal a Margit hídról üzent rajongóinak
Összesen 7512 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, ami kevesebb, mint előző nap. 604-en vannak lélegeztetőgépen.

\r

","shortLead":"Összesen 7512 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, ami kevesebb, mint előző nap. 604-en vannak lélegeztetőgépen.\r

\r

96 ember hunyt el a koronavírus miatt, 4440 új fertőzöttet találtak