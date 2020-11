Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tervezet szerint egy háztartásban hat tő vadkendert lehetne termeszteni.","shortLead":"A tervezet szerint egy háztartásban hat tő vadkendert lehetne termeszteni.","id":"20201120_Mexiko_marihuana","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901271c6-2225-447a-b80f-01a8a5f9a9ea","keywords":null,"link":"/elet/20201120_Mexiko_marihuana","timestamp":"2020. november. 20. 06:14","title":"Jóváhagyta a marihuána legalizációját a mexikói szenátus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4905bfbd-babf-42cf-aa65-bbf09a3c9d3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Babák Mihály szerint nem volt korrekt, hogy a beszélgetésből kiragadtak egy mondatot. ","shortLead":"Babák Mihály szerint nem volt korrekt, hogy a beszélgetésből kiragadtak egy mondatot. ","id":"20201120_lepra_koronavirus_babak_mihaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4905bfbd-babf-42cf-aa65-bbf09a3c9d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"877c9f4e-38e5-4d1c-9e95-55f404dd9c39","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_lepra_koronavirus_babak_mihaly","timestamp":"2020. november. 20. 15:46","title":"Megszólalt a koronavírusosokat leprásozó fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16db005a-9fa8-4859-b306-5c972b3e2f64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a bank ügyfelei kaptak a hamisított leveléből, amihez egy vírusos fájlt csatoltak.","shortLead":"Nem csak a bank ügyfelei kaptak a hamisított leveléből, amihez egy vírusos fájlt csatoltak.","id":"20201119_otp_bank_adathalasz_kiserletre_figyelmeztet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16db005a-9fa8-4859-b306-5c972b3e2f64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1820e630-4cee-4f23-b56c-27941fd54015","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_otp_bank_adathalasz_kiserletre_figyelmeztet","timestamp":"2020. november. 19. 11:12","title":"Csalókra figyelmeztet az OTP: vírusos üzeneteket küldenek a nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333e045c-69b7-46cf-8bcc-d553c499ddb9","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az uniós költségvetéssel kapcsolatos vitában is előhúzta a kormány a migránskártyát – de vajon van bármi köze a jogállamiságnak és a migrációnak egymáshoz? A Fidesz mumusait és érveit végignézve ennek igazából jelentősége sincs, hiszen a menekülteket 2015 óta szinte bármikor elő lehet húzni a kalapból – ahogy ezt szívesen meg is teszik.","shortLead":"Az uniós költségvetéssel kapcsolatos vitában is előhúzta a kormány a migránskártyát – de vajon van bármi köze...","id":"20201119_orban_migracio_jogallamisag_eu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=333e045c-69b7-46cf-8bcc-d553c499ddb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c2c3de-88de-4bed-828c-5667e16bd20f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_orban_migracio_jogallamisag_eu","timestamp":"2020. november. 19. 13:40","title":"Tényleg a migráció miatt esett egymásnak Orbán és az EU?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sodró lendületű, egyik történetet a másikba öltő regény, amely sok mindent feltár az elmúlt harminc-negyven évből: a dolgozókat kisemmiző privatizációtól „az elkövéredett, vastagnyakú vágómarhákhoz” hasonlatossá vált politikusokig.","shortLead":"Sodró lendületű, egyik történetet a másikba öltő regény, amely sok mindent feltár az elmúlt harminc-negyven évből...","id":"202047_konyv__uj_vilag_uj_no_hay_janos_acegvezeto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3dae1e-8b08-41c6-9772-12fec77f3daa","keywords":null,"link":"/360/202047_konyv__uj_vilag_uj_no_hay_janos_acegvezeto","timestamp":"2020. november. 19. 14:00","title":"Háy János: A cégvezető - Mindent szabad, amit nem tilos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84fe830c-8aa6-4500-bafc-2c4076c29f2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfőn derült ki, hogy Böjte Csaba koronavírusos, akkor még enyhe tünetei voltak.","shortLead":"Hétfőn derült ki, hogy Böjte Csaba koronavírusos, akkor még enyhe tünetei voltak.","id":"20201119_bojte_csaba_korhazba_kerult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84fe830c-8aa6-4500-bafc-2c4076c29f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f240cb1-b389-4215-86b6-49f558602987","keywords":null,"link":"/elet/20201119_bojte_csaba_korhazba_kerult","timestamp":"2020. november. 19. 14:24","title":"A koronavírusos Böjte Csabát budapesti kórházba vitték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2132ca2-9338-4f39-9449-4a861e56ad4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tesztek során az idősebb korosztálynál hasonló hatékonyságot mértek a kutatók, mint a fiatalabbaknál. A résztvevők több mint 99 százalékánál alakult ki megfelelő antitestválasz.","shortLead":"A tesztek során az idősebb korosztálynál hasonló hatékonyságot mértek a kutatók, mint a fiatalabbaknál. A résztvevők...","id":"20201119_oxford_vakcina_astrozeneca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2132ca2-9338-4f39-9449-4a861e56ad4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98cdbf8-cfc7-40ba-b187-9527333767bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_oxford_vakcina_astrozeneca","timestamp":"2020. november. 19. 16:35","title":"Ígéretes adatok érkeztek az oxfordi vakcináról, amelyből 5 millió adagra szerződött a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A válság miatt az államnak az eddigieknél jobban kell költekeznie a pénzügyminiszter szerint. A nagyvállalatok beruházásait támogató program eredetileg 15 milliárdos keretét a kormány már 80 milliárdra tolta föl.","shortLead":"A válság miatt az államnak az eddigieknél jobban kell költekeznie a pénzügyminiszter szerint. A nagyvállalatok...","id":"20201119_Varga_Mihaly_Ki_kell_nyitni_a_penzcsapot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f0c8ae-d9f8-4667-a757-625b052e519c","keywords":null,"link":"/kkv/20201119_Varga_Mihaly_Ki_kell_nyitni_a_penzcsapot","timestamp":"2020. november. 19. 10:59","title":"Varga Mihály szerint ki kell nyitni a pénzcsapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]