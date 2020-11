Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e9d7065-d4b3-4e12-a644-5855eeac9ba0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész az Instagram-oldalára töltött fel egy képet egy szívről, ami a budapesti hídon látható.","shortLead":"A színész az Instagram-oldalára töltött fel egy képet egy szívről, ami a budapesti hídon látható.","id":"20201120_margit_hid_pedro_pascal_mandalorian_instagram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e9d7065-d4b3-4e12-a644-5855eeac9ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972f28cf-c5fd-40f0-aa4d-fc064a56da43","keywords":null,"link":"/elet/20201120_margit_hid_pedro_pascal_mandalorian_instagram","timestamp":"2020. november. 20. 17:44","title":"Pedro Pascal a Margit hídról üzent rajongóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fdadcd-c1c1-47a6-a233-ce3981b67c8b","c_author":"Bencsik János","category":"360","description":"Vajon egy átlagos választópolgár mennyire fog majd az Egyesült Ellenzék jelöltjére szavazni, amikor „az ellenzék laboratóriumában”, Budapesten is ugyanaz megy pepitában, mint amit országosan az aljasságban és gátlástalanságban is vérprofi NER csinál, kérdezi szerzőnk. Vélemény.","shortLead":"Vajon egy átlagos választópolgár mennyire fog majd az Egyesült Ellenzék jelöltjére szavazni, amikor „az ellenzék...","id":"20201120_Bencsik_Janos_Igy_nem_erdemes_es_nem_is_lehetseges_kormanyt_valtani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02fdadcd-c1c1-47a6-a233-ce3981b67c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbd6ac5-1b28-4716-ac24-9a04be33d088","keywords":null,"link":"/360/20201120_Bencsik_Janos_Igy_nem_erdemes_es_nem_is_lehetseges_kormanyt_valtani","timestamp":"2020. november. 21. 10:00","title":"Bencsik János: Így nem érdemes és nem is lehetséges kormányt váltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jövő év elején már németországi ipari nagyfogyasztóknak értékesítene gázt a MET Csoport frissen alapított cége. Később villamosenergiát is kínálnak, 2022-től pedig lakossági ügyfeleket is kiszolgálnak. Mindehhez bőséges gáztárolói kapacitást vásároltak csütörtökön.","shortLead":"Jövő év elején már németországi ipari nagyfogyasztóknak értékesítene gázt a MET Csoport frissen alapított cége. Később...","id":"20201120_met_csoport_nemetorszagi_piacra_lep_gaz_olaj_vilamossag_energiakereskedelem_gaztarolo_kapacitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd0a998-2b65-41cb-834e-62fbaf80c1b0","keywords":null,"link":"/kkv/20201120_met_csoport_nemetorszagi_piacra_lep_gaz_olaj_vilamossag_energiakereskedelem_gaztarolo_kapacitas","timestamp":"2020. november. 20. 15:33","title":"Német piacra lép a kormány kedvenc energiakereskedője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86225d54-cf87-4dcc-b1ee-d48d0bea1557","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kevesli a válságkezelést, az emberekre koncentrálna a cégek helyett a volt MNB-elnök.","shortLead":"Kevesli a válságkezelést, az emberekre koncentrálna a cégek helyett a volt MNB-elnök.","id":"20201120_Suranyi_100_ezer_forintot_adna_a_munkanelkulieknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86225d54-cf87-4dcc-b1ee-d48d0bea1557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b1fd3d-8c1a-4d0c-83ea-b78ba2f1c951","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201120_Suranyi_100_ezer_forintot_adna_a_munkanelkulieknek","timestamp":"2020. november. 20. 10:16","title":"Surányi 100 ezer forintot adna a munkanélkülieknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fed0258-2a96-410f-8487-165baa316eae","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"András hercegnek, II. Erzsébet királynő kedvenc fiának újabb botrányos ügye derült ki. Az Epstein-szexbotrány és kínos pénzügyei napvilágra kerülése után a Bloomberg most arról ír, hogy a Luxemburgban működő titokzatos bankár, David Rowland ügyfélfogó embere volt a herceg.","shortLead":"András hercegnek, II. Erzsébet királynő kedvenc fiának újabb botrányos ügye derült ki. Az Epstein-szexbotrány és kínos...","id":"20201119_Ujabb_botranyba_keveredhet_Andras_herceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fed0258-2a96-410f-8487-165baa316eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6815f2-0fb4-49ca-a3b1-5c7f4e07a10b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_Ujabb_botranyba_keveredhet_Andras_herceg","timestamp":"2020. november. 19. 16:06","title":"Újabb botrányba keveredhet András herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates egy nemrég virtuálisan megtartott egészségügyi konferencián arról beszélt, sem ő, sem Donald Trump járványügyi főtanácsadója, Anthony Fauci nem volt felkészülve arra, hogy ennyi összeesküvés-elmélet kel majd szárnyra róluk.","shortLead":"Bill Gates egy nemrég virtuálisan megtartott egészségügyi konferencián arról beszélt, sem ő, sem Donald Trump...","id":"20201120_bill_gates_koronavirus_jarvany_osszeeskuves_elmelet_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53607f4-cb26-4bd1-96b1-51c6a7416c92","keywords":null,"link":"/tudomany/20201120_bill_gates_koronavirus_jarvany_osszeeskuves_elmelet_vakcina","timestamp":"2020. november. 20. 08:03","title":"Bill Gates nem hisz a szemének, amikor jönnek szembe a róla terjedő összeesküvés-elméletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sok munkát adtak az előző héten a debreceni ügyészségnek agresszív emberek: fojtogatták, autóval célozták meg a rendőröket, vagy éppen csoportosan támadtak rájuk, összesen 13-an. Mindegyik őrizetbe került, van, akit már el is ítéltek.

","shortLead":"Sok munkát adtak az előző héten a debreceni ügyészségnek agresszív emberek: fojtogatták, autóval célozták meg...","id":"20201120_bunugyek_letartoztatasok_hivatalos_szemely_elleni_eroszak_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c105ce3-5cf3-44e5-bfd0-4274069c5786","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_bunugyek_letartoztatasok_hivatalos_szemely_elleni_eroszak_miatt","timestamp":"2020. november. 20. 11:52","title":"13 ember támadt rendőrökre egy hét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"861895e6-782c-421d-b733-77bfef01aff5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Első regényéért vehette át az idei Booker-díjat a skóciai születésű, Amerikában élő Douglas Stuart.","shortLead":"Első regényéért vehette át az idei Booker-díjat a skóciai születésű, Amerikában élő Douglas Stuart.","id":"20201120_Alkoholista_anya_es_fia_eleterol_szol_az_idei_Bookerdijas_regenye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=861895e6-782c-421d-b733-77bfef01aff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a4627b-56fe-4030-a8b4-ed93c5f59fa1","keywords":null,"link":"/kultura/20201120_Alkoholista_anya_es_fia_eleterol_szol_az_idei_Bookerdijas_regenye","timestamp":"2020. november. 20. 10:26","title":"Alkoholista anya és fia életéről szól az idei Booker-díjas regénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]