A sokak által vártnál később, de november közepén a magyar kormány is úgy döntött, korlátozások bevezetésével próbálja megfékezni a koronavírus-járvány második hullámát. A döntés pillanatában napi ötezer új fertőzöttet azonosítottak, és jobbára 50 és 100 között járt a vírus következtében 24 órán belül elhunytak száma. Az első lépés részleges lezárást jelent, de kérdés, hogy ez mennyire hatékony. Kövesse híreinket!

Veszélyhelyzeti jelentés címmel ad ki rendszerint tájékoztatókat a Facebookon Balassagyarmat fideszes polgármestere, Csach Gábor, aki korábban maga is elkapta a koronavírust. A legfrissebb tájékoztatójában Csach most azt írta: hétfőn 135 koronavírusos beteget ápoltak a helyi kórházban, közülük kilencen voltak lélegeztetőgépen. A 135 Covid-fertőzöttből 23-an balassagyarmatiak. A polgármester azt is megosztotta, hogy “az elmúlt két napban nem volt elhalálozás a kórház Covid-részlegén”.

A városvezető a halotti anyakönyvi kivonatokra hivatkozva azt is írta, hogy az elmúlt héten a város 38 halottja közül 26-an koronavírusosak voltak. “Közülük 5 balassagyarmati elhunytból 1 volt Covid-fertőzött” – írta Csach Gábor a Facebookon.

A tájékoztató azért is lényeges, mert ennyire részletes adatokat még a védekezésre felállított operatív törzs sem közöl.

A beszámolóban szó esik arról is, hogy az elmúlt öt napban 59 új fertőzöttet azonosított a mentőszolgálat a városban, és hogy “minden harmadik pozitív eredmény mostanság már gyorsteszt eredménye”. A településen 79 kontaktszemélyt helyeztek karanténba, “így a mai házi karanténba zárt polgárok száma Balassagyarmaton 324 fő”. Ez Csach szerint rekord.

A polgármester szerint a városházán is találtak hat fertőzöttet, emellett összesen 8 óvónő, 3 asszisztens és 2 dajka is karanténba került. A Balassi Gimnáziumban négy fertőzöttről tudni, illetve egy technikai dolgozó is karanténban van már. A helyi hajléktalanszálló lakói teljes karantén alá kerültek, miután egy lakó pozitív tesztet adott.

Csach Gábor közölte: a Szent Erzsébet Idősotthon három pavilonjában “már csak 3 tünetmentes pozitív bentlakó van a közel 190-ből”, ők mind izolációs szobában vannak. A dolgozók közül mindenki negatív. Múlt pénteken megérkeztek a város szociális intézményeibe a gyorstesztek, melyekkel az ott dolgozókat szűrik – írta a polgármester.