[{"available":true,"c_guid":"df1b3c23-b4e0-4a8f-be36-6ff6a8299ce2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pillanatok alatt körbejárt a kép, amin látszólag a füvet öntik le aszfalttal.","shortLead":"Pillanatok alatt körbejárt a kép, amin látszólag a füvet öntik le aszfalttal.","id":"20201123_Elmagyarazta_az_utepito_miert_van_rendben_a_Facebookon_terjedo_kep_egy_furcsa_aszfaltozasrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df1b3c23-b4e0-4a8f-be36-6ff6a8299ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acd729e-cdd6-4559-b9d2-8f18ae21ad20","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_Elmagyarazta_az_utepito_miert_van_rendben_a_Facebookon_terjedo_kep_egy_furcsa_aszfaltozasrol","timestamp":"2020. november. 23. 16:45","title":"Elmagyarázta az útépítő, miért van rendben a Facebookon terjedő kép a furcsa aszfaltozással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf67c3d-5a7e-4b45-9c16-259644d68d3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész-énekes nem bírta már a semmitevést és némi bevétel is jól jön a majd az egyéves kényszerpihenő után.



","shortLead":"A színész-énekes nem bírta már a semmitevést és némi bevétel is jól jön a majd az egyéves kényszerpihenő után.



","id":"20201125_Langosfutarnak_allt_Gergely_Robert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cf67c3d-5a7e-4b45-9c16-259644d68d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62bcba00-d0c1-4b03-ace7-7fb62f5df6c5","keywords":null,"link":"/elet/20201125_Langosfutarnak_allt_Gergely_Robert","timestamp":"2020. november. 25. 09:06","title":"Gergely Róbert lángosfutárnak állt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a9d775-cb5f-4430-befd-ecb8408b6c79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szívmelengető, lelkesítő levelet írt a szülőknek, a diákoknak és a tanároknak egy iskolaigazgató. Szerinte mindenki hős, aki részt vesz a karanténoktatásban.","shortLead":"Szívmelengető, lelkesítő levelet írt a szülőknek, a diákoknak és a tanároknak egy iskolaigazgató. Szerinte mindenki...","id":"20201125_Elkepesztoek_vagytok_Toljatok_ezt_a_digitalis_oktatasnak_nevezett_amator_esportot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31a9d775-cb5f-4430-befd-ecb8408b6c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3768a1-9393-4340-829e-570e2daff9af","keywords":null,"link":"/elet/20201125_Elkepesztoek_vagytok_Toljatok_ezt_a_digitalis_oktatasnak_nevezett_amator_esportot","timestamp":"2020. november. 25. 10:01","title":"„Elképesztőek vagytok! Toljátok ezt a digitális oktatásnak nevezett amatőr e-sportot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0262d2ba-af33-45c6-8911-0d37a53e4b4d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az élelmiszerüzletekre, a drogériákra és a gyógyszertárakra vonatkozik a hétfőn bejelentett korlátozás.","shortLead":"Az élelmiszerüzletekre, a drogériákra és a gyógyszertárakra vonatkozik a hétfőn bejelentett korlátozás.","id":"20201123_vasarlas_idosav","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0262d2ba-af33-45c6-8911-0d37a53e4b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14797e09-909c-4426-8bf3-ca572b43e30d","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_vasarlas_idosav","timestamp":"2020. november. 23. 17:47","title":"Nem minden boltban lesz az időseknek fenntartott idősáv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88adab7f-35be-45fe-9b81-652c500d27c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Volkswagen oldalára üzeneteket is festettek. ","shortLead":"A Volkswagen oldalára üzeneteket is festettek. ","id":"20201125_Auto_csapodott_Angela_Merkel_hivatalaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88adab7f-35be-45fe-9b81-652c500d27c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7149e6-583e-4e38-95a2-d1de2c1885a8","keywords":null,"link":"/vilag/20201125_Auto_csapodott_Angela_Merkel_hivatalaba","timestamp":"2020. november. 25. 11:00","title":"Kerítésnek hajtott egy összefirkált autó Angela Merkel hivatalánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újra kavarnak a választási törvény körül, átlépte a 4000-et a hazai Covid-halottak száma, Szijjártó visszaszólt Clooney-nak, kikapott a Fradi. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Újra kavarnak a választási törvény körül, átlépte a 4000-et a hazai Covid-halottak száma, Szijjártó visszaszólt...","id":"20201125_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02219352-54ce-4185-ba74-ed46b305c964","keywords":null,"link":"/360/20201125_Radar360","timestamp":"2020. november. 25. 08:00","title":"Radar360: Helyzet van a választási törvény és George Clooney körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7303d5b4-b05f-40b5-a2c5-e37e9c9b8f7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rimóczi László csak tréfának szánta a dolgot, de mostanra alig tud lépést tartani a megrendelésekkel.

","shortLead":"Rimóczi László csak tréfának szánta a dolgot, de mostanra alig tud lépést tartani a megrendelésekkel.

","id":"20201124_maszk_csokimikulas_koronavirus_jarvany_cukraszda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7303d5b4-b05f-40b5-a2c5-e37e9c9b8f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7bfa8d-94a7-4e14-9d73-1f66ac9fa3de","keywords":null,"link":"/elet/20201124_maszk_csokimikulas_koronavirus_jarvany_cukraszda","timestamp":"2020. november. 24. 15:34","title":"Magyar cukrász maszkos Mikulásának sikeréről ír a Reuters","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"534814c5-a0b1-4927-bdc4-3b5b25ecb9c1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mi történne, ha katonás szigorral dolgoznának a légiutas-kísérők? És ha az ejtőernyősöket koordinálnák kedves kosztümös hölgyek? A Duma Aktuál mindkét esetet megvizsgálta. ","shortLead":"Mi történne, ha katonás szigorral dolgoznának a légiutas-kísérők? És ha az ejtőernyősöket koordinálnák kedves kosztümös...","id":"20201123_Duma_Aktual_A_honvedseg_es_a_Wizz_air","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=534814c5-a0b1-4927-bdc4-3b5b25ecb9c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490d4592-b7b5-4fa6-b5a8-739ba8746580","keywords":null,"link":"/360/20201123_Duma_Aktual_A_honvedseg_es_a_Wizz_air","timestamp":"2020. november. 23. 19:00","title":"Duma Aktuál: A honvédségi stewardess ordítva mutatja meg a helyed a gépen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]