[{"available":true,"c_guid":"ad5bdb91-dddf-48cf-90dc-f23558cdcb0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amihez nyúl, az – kis kivétellel – arannyá válik, mondhatjuk el az Apple-ről, mostanában például az új M1 chipkészlet miatt. Kiderült ugyanis, hogy az áramkör a grafikai feladatok elvégzésében is jeleskedik.","shortLead":"Amihez nyúl, az – kis kivétellel – arannyá válik, mondhatjuk el az Apple-ről, mostanában például az új M1 chipkészlet...","id":"20201125_gpu_benchmark_apple_m1_lapka_kontra_nvidia_amd_gpu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad5bdb91-dddf-48cf-90dc-f23558cdcb0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef488367-bbc3-4f4a-8188-8fcc7efa7010","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_gpu_benchmark_apple_m1_lapka_kontra_nvidia_amd_gpu","timestamp":"2020. november. 25. 10:03","title":"Legyőzi az Apple az AMD-t és az Nvidiát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"097e90e8-af72-4fd5-8de8-d3bf6bb2db0b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az otthonokban oly elterjedt égésgátló anyagok akár az újszülöttek későbbi egészségét is veszélyeztethetik, vélik amerikai kutatók, akik egérkísérletek során fedezték fel ezt a hatást. ","shortLead":"Az otthonokban oly elterjedt égésgátló anyagok akár az újszülöttek későbbi egészségét is veszélyeztethetik, vélik...","id":"202047_cukorbetegseg_egesgatlok_miatt_masodiziglen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=097e90e8-af72-4fd5-8de8-d3bf6bb2db0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f7d5fd-db4b-447d-a8c1-bca7a063a129","keywords":null,"link":"/360/202047_cukorbetegseg_egesgatlok_miatt_masodiziglen","timestamp":"2020. november. 23. 16:00","title":"Könnyen cukorbeteg lehet az újszülöttből, ha sok otthon az égésgátló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9483dd16-2dfd-4b03-b67f-f733a9aeaf3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalább olyan izgalmas, mint egy thriller, pedig ez a valóság.","shortLead":"Legalább olyan izgalmas, mint egy thriller, pedig ez a valóság.","id":"20201124_Dramai_felvetelen_menti_ki_egy_aligator_szajabol_a_kutyajat_egy_floridai_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9483dd16-2dfd-4b03-b67f-f733a9aeaf3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c071c08-4d0a-4d0f-98a0-0b8a77b12e70","keywords":null,"link":"/elet/20201124_Dramai_felvetelen_menti_ki_egy_aligator_szajabol_a_kutyajat_egy_floridai_ferfi","timestamp":"2020. november. 24. 09:57","title":"Drámai felvételen menti ki egy aligátor szájából a kutyáját egy floridai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A tavaszi lezárások, a nyári lazítás és a szeptemberi újabb szigorítás után pár hónapon belül negyedszer is új szabályokhoz kell alkalmazkodnia cégek tömegeinek. Ráadásul most már nemcsak a járványügyi szigorítás okoz bajokat, hanem az is, hogy egyre több cég érzi meg, az embereknek nincs túl sok elkölthető pénzük. Ágazatonként néztük át, hogyan sikerült átvészelni a március óta eltelt időt, és mire számíthatnak ezután.","shortLead":"A tavaszi lezárások, a nyári lazítás és a szeptemberi újabb szigorítás után pár hónapon belül negyedszer is új...","id":"20201124_orban_jarvany_szabalyok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a8b890-a7f1-4959-8d63-b7b203ebc566","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_orban_jarvany_szabalyok_koronavirus","timestamp":"2020. november. 24. 11:20","title":"A korlátozásoknál nagyobb csapás lehet a cégeknek, ha a válság miatt elfogy a vásárlók pénze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e331cf1-e069-4687-b2d2-2e5cb8c31b23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sokan nem tudják, hogy 1 kilogrammnyi megtermelt gomba mellett 3 kiló hulladék is keletkezik: ennek a hasznosítására találtak most megoldást holland szakértők.","shortLead":"Sokan nem tudják, hogy 1 kilogrammnyi megtermelt gomba mellett 3 kiló hulladék is keletkezik: ennek a hasznosítására...","id":"202011124_Burgert_es_mutragyat_csinalnak_a_gombatermesztes_soran_keletkezo_hulladekbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e331cf1-e069-4687-b2d2-2e5cb8c31b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701d0c90-5361-40ef-931a-09c9bbd29c19","keywords":null,"link":"/zhvg/202011124_Burgert_es_mutragyat_csinalnak_a_gombatermesztes_soran_keletkezo_hulladekbol","timestamp":"2020. november. 24. 10:07","title":"Már burgert és műtrágyát is csinálnak a gombatermesztés során keletkező hulladékból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135291cb-2cd7-46e3-9ba4-84f16208a416","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság bemutatta akciótervét, amelyben a migránsok integrációjára és befogadására tesznek javaslatot, a következő hétéves uniós költségvetés kereteit is felhasználva. Összesen négy területen hatvan programot javasol Brüsszel a tagállamoknak.","shortLead":"Az Európai Bizottság bemutatta akciótervét, amelyben a migránsok integrációjára és befogadására tesznek javaslatot...","id":"20201124_34_millio_migranst_kellene_Europanak_integralnia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=135291cb-2cd7-46e3-9ba4-84f16208a416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0969c826-62ef-4abf-91b4-5e81720728bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_34_millio_migranst_kellene_Europanak_integralnia","timestamp":"2020. november. 24. 18:15","title":"34 millió migránst kellene Európának integrálnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33deb146-49b3-4540-8886-c1cf4bf88702","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"2,8 százalékkal szerzett több szavazatot Trumpnál.","shortLead":"2,8 százalékkal szerzett több szavazatot Trumpnál.","id":"20201124_joe_biden_hivatalosan_is_nyert_michiganben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33deb146-49b3-4540-8886-c1cf4bf88702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55564d96-3904-4761-9d28-489bd89506dd","keywords":null,"link":"/vilag/20201124_joe_biden_hivatalosan_is_nyert_michiganben","timestamp":"2020. november. 24. 05:42","title":"Biden hivatalosan is megnyerte az elnökválasztást Michiganben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed8f3e1-497e-465e-b77b-e2844a5e9aa1","c_author":"Windisch Judit - Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A kormány két hete vezette be a szigorúbb járványügyi korlátozásokat, megnéztük az elmúlt időszak számait, hogy kiderüljön, azok szigorítás, enyhítés, vagy a már bevezetett intézkedések fenntartása felé vihetik-e a kormányt. Kövér Lászlónak lesz igaza?","shortLead":"A kormány két hete vezette be a szigorúbb járványügyi korlátozásokat, megnéztük az elmúlt időszak számait...","id":"20201125_kormanyules_koronavirus_jarvany_korlatozasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ed8f3e1-497e-465e-b77b-e2844a5e9aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4386ae-c032-44c8-9160-42a741b89ee3","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_kormanyules_koronavirus_jarvany_korlatozasok","timestamp":"2020. november. 25. 06:30","title":"A kormány ma dönt, megnéztük, mire számíthatunk a járványadatok alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]