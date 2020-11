Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahol kissé feloszlik a köd, ott is tartósan borult marad az idő.","shortLead":"Ahol kissé feloszlik a köd, ott is tartósan borult marad az idő.","id":"20201124_idojaras_elorejelzes_kod_figyelmeztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a43076-0cd7-4b44-926e-61adf65821c4","keywords":null,"link":"/elet/20201124_idojaras_elorejelzes_kod_figyelmeztetes","timestamp":"2020. november. 24. 19:14","title":"Figyelmeztetést adtak ki az egész országra sűrű köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74d73fb-7117-4b14-b3bd-21c8295fa9b3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar bajnokcsapat Torinóba látogatott a 2020/2021-es Bajnokok Ligája negyedik játéknapján. A Juventus enyhe fölényben játszott, de a Ferencváros állta a sarat. Morata a hosszabbításban szerezte meg a győztes gólt.\r

","shortLead":"A magyar bajnokcsapat Torinóba látogatott a 2020/2021-es Bajnokok Ligája negyedik játéknapján. A Juventus enyhe...","id":"20201124_Juventus__Ferencvaros__ELO","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a74d73fb-7117-4b14-b3bd-21c8295fa9b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e55bef9-6348-4e82-a465-f5946f162715","keywords":null,"link":"/sport/20201124_Juventus__Ferencvaros__ELO","timestamp":"2020. november. 24. 20:58","title":"Hajszálra volt a bravúrtól a Fradi a Juventus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e80334b6-f71f-408b-87b5-b181b8e1fd78","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Akár sikerrel is szerepelhet a választásokon egy közös ellenzéki lista, abban azonban ott a csapda lehetősége, hogy a kormánypárt is errefelé terelné a pártokat. Az ellenzék számára legrosszabb forgatókönyv lehet, ha egyetlen Gyurcsány/Jobbik-bélyegzővel ellátott frakció-ketrecbe zárják őket a jogszabályok megváltoztatásával. ","shortLead":"Akár sikerrel is szerepelhet a választásokon egy közös ellenzéki lista, abban azonban ott a csapda lehetősége...","id":"20201125_fidesz_ellenzeki_osszefogas_valasztasi_torveny_2022","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e80334b6-f71f-408b-87b5-b181b8e1fd78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e76581-7d32-48ce-9fe3-1fc455c7494e","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_fidesz_ellenzeki_osszefogas_valasztasi_torveny_2022","timestamp":"2020. november. 25. 16:00","title":"Választási törvény: gereblyére lép a Fidesz, vagy szétzúzza az ellenzéket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ausztrál légitársaság vezetője szerint más cégek is követni fogják a példájukat, és megkövetelik az oltásigazolást.\r

","shortLead":"Az ausztrál légitársaság vezetője szerint más cégek is követni fogják a példájukat, és megkövetelik az oltásigazolást.\r

","id":"20201123_legitarsasag_koronavirus_jarvany_vakcina_oltas_nemzetkozi_jarat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44148c8d-5960-4313-a2fe-986f60108dbd","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_legitarsasag_koronavirus_jarvany_vakcina_oltas_nemzetkozi_jarat","timestamp":"2020. november. 23. 19:10","title":"Csak koronavírus ellen beoltott utasokat fogad a Qantas a nemzetközi járatain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Mindkét oldalra játszana a kormány a börtönkártérítések kifizetéséről rendelkező javaslataival: az embertelen fogvatartás körülményei miatt megítélt összeget továbbra is ki kellene fizetni, de a pénzhez sokkal könnyebben hozzáférhetne az állam. Az igazságügyi tárca javaslatai között több olyan is szerepel, ami az áldozatokat segítené.","shortLead":"Mindkét oldalra játszana a kormány a börtönkártérítések kifizetéséről rendelkező javaslataival: az embertelen...","id":"20201125_torvenyjavaslat_bortonkarterites_fogvatartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e902ab1d-ffb7-4976-a08c-0a09aed7b74c","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_torvenyjavaslat_bortonkarterites_fogvatartas","timestamp":"2020. november. 25. 15:44","title":"Elkészült a törvényjavaslat: adótartozást is behajthatna a börtönkártérítésekből az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e81efcc-e048-49cb-837e-d3e05d6ccaea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint a debreceni intézmény ötven fős tantestületéből tíz pedagógusnak lett pozitív a tesztje.","shortLead":"A lap szerint a debreceni intézmény ötven fős tantestületéből tíz pedagógusnak lett pozitív a tesztje.","id":"20201125_iskola_pedagogus_teszteles_koronavirus_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e81efcc-e048-49cb-837e-d3e05d6ccaea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3408df5d-f99b-41be-a8b7-37d77a65fb0e","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_iskola_pedagogus_teszteles_koronavirus_karanten","timestamp":"2020. november. 25. 07:16","title":"Népszava: Egy iskolát már be kellett zárni a tanárok tesztelése nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ff9d60-2f3a-4601-ba1c-08b48bc9c266","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Závada Pál azt mondja, számára nehéz a jelenről írni, Az ember tragédiáját viszont továbbgondolta. Az ő színében Ádám félig-meddig diktátor, sőt kis túlzással a végén a mostani miniszterelnököt is bele lehet látni.","shortLead":"Závada Pál azt mondja, számára nehéz a jelenről írni, Az ember tragédiáját viszont továbbgondolta. Az ő színében Ádám...","id":"20201125_Abbol_nem_indulhatok_ki_hogy_a_magyar_kormanyfo_bukasahoz_szeretnek_hozzajarulni_atuto_ereju_dramaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21ff9d60-2f3a-4601-ba1c-08b48bc9c266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65542eb6-8bc6-4f3f-a5fe-fca8b368a9cd","keywords":null,"link":"/kultura/20201125_Abbol_nem_indulhatok_ki_hogy_a_magyar_kormanyfo_bukasahoz_szeretnek_hozzajarulni_atuto_ereju_dramaval","timestamp":"2020. november. 25. 14:17","title":"„Abból nem indulhatok ki, hogy a magyar kormányfő bukásához szeretnék hozzájárulni átütő erejű drámával”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6d11a90-5467-4712-a06e-6f4b4019210e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden jel arra mutat, hogy az új kínai luxusautónak nem igazán adódhatnak hűtési problémái.","shortLead":"Minden jel arra mutat, hogy az új kínai luxusautónak nem igazán adódhatnak hűtési problémái.","id":"20201125_kinaban_ralicitaltak_a_7es_bmw_hatalmas_hutoracsara_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6d11a90-5467-4712-a06e-6f4b4019210e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb5b5f9-fc23-4917-abb2-3cf6b1672f26","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_kinaban_ralicitaltak_a_7es_bmw_hatalmas_hutoracsara_is","timestamp":"2020. november. 25. 06:41","title":"Kínában rálicitáltak a 7-es BMW hatalmas hűtőrácsára is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]