Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ea2ef39-0611-49e7-be13-b0f8c04a002b","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"“Magyar beavatkozás a szlovén és észak-macedón médiába” címmel tartott egy rövid vitát az Európai Parlament, amelyben ismét Orbán Viktor volt a főszereplő. Kiderült, hogy ugyanazt a témát merőben másként is lehet szemlélni: sok képviselő elmondta, hogy Orbán a térségben az oroszok ügynöke, mások szerint azonban baloldali médiatúlsúly van például Szlovéniában.","shortLead":"“Magyar beavatkozás a szlovén és észak-macedón médiába” címmel tartott egy rövid vitát az Európai Parlament, amelyben...","id":"20201125_A_balkani_magyar_befolyasszerzesrol_erdeklodik_az_EP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ea2ef39-0611-49e7-be13-b0f8c04a002b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92e648a-7374-4222-a2a2-3d766961bde3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_A_balkani_magyar_befolyasszerzesrol_erdeklodik_az_EP","timestamp":"2020. november. 25. 19:37","title":"A balkáni magyar befolyásszerzésről érdeklődik az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469a6862-357a-42d0-b379-1dc1d6256186","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Wanderer című, fotókkal illusztrált könyvének hőse nem öregszik, így segít bemutatni a budaörsi németajkúak történetét. A szerző továbbírja Madách fő művét is – Ádám nála feltörekvő magyar, „félig-meddig” diktátor.","shortLead":"Wanderer című, fotókkal illusztrált könyvének hőse nem öregszik, így segít bemutatni a budaörsi németajkúak történetét...","id":"202048__zavada_pal_iro__diktaturakrol_meghunyaszkodasrol__vandorlasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=469a6862-357a-42d0-b379-1dc1d6256186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c65cb5-413b-4572-9215-7700ff1620f8","keywords":null,"link":"/360/202048__zavada_pal_iro__diktaturakrol_meghunyaszkodasrol__vandorlasok","timestamp":"2020. november. 26. 19:00","title":"Závada Pál: A magyar múlt szereplői voltak áldozatok, tettesek, bűntársak és szemlélők is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5c1796-2cdd-421d-94af-3680bb422247","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen újdonságának hatótávja egész korrekt, de hatékonyság fronton lenne még hova fejlődni.","shortLead":"A Volkswagen újdonságának hatótávja egész korrekt, de hatékonyság fronton lenne még hova fejlődni.","id":"20201126_feny_derult_a_legujabb_vw_villanyauto_az_id4_valos_hatotavjara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d5c1796-2cdd-421d-94af-3680bb422247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd4a5ad-3a06-4cc1-ac3a-ba49fb7a88b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201126_feny_derult_a_legujabb_vw_villanyauto_az_id4_valos_hatotavjara","timestamp":"2020. november. 26. 06:41","title":"Fény derült a legújabb VW villanyautó, az ID.4 valós hatótávjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51540047-09c5-4029-a5da-99230f3629bd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Cristiano Ronaldo, Lionel Messi és Magic Johnson is megemlékezett a legendás támadóról.","shortLead":"Cristiano Ronaldo, Lionel Messi és Magic Johnson is megemlékezett a legendás támadóról.","id":"20201126_Ferenc_papa_Maradona","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51540047-09c5-4029-a5da-99230f3629bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982d1e97-c4fc-473d-820c-eb563ff079c0","keywords":null,"link":"/elet/20201126_Ferenc_papa_Maradona","timestamp":"2020. november. 26. 09:09","title":"Ferenc pápa imába foglalta Maradona nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29273a2f-3caf-450d-b32f-ad00eff21644","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Rishi Sunak szerint szükségállapot jön a gazdaságban, és bár a válság mérséklésére rengeteg pénzt költ az állam, így is évtizedes rekordra nőhet a munkanélküliek száma.","shortLead":"Rishi Sunak szerint szükségállapot jön a gazdaságban, és bár a válság mérséklésére rengeteg pénzt költ az állam, így is...","id":"20201126_A_brit_penzugyminiszter_szerint_csak_most_kezdodik_az_igazi_gazdasagi_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29273a2f-3caf-450d-b32f-ad00eff21644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d959f01-ef00-4ac2-96ff-07ddea3f0ec5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_A_brit_penzugyminiszter_szerint_csak_most_kezdodik_az_igazi_gazdasagi_valsag","timestamp":"2020. november. 26. 15:13","title":"A brit pénzügyminiszter szerint csak most kezdődik az igazi gazdasági válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c930daed-d9c6-417c-ab69-e533ac9a8995","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy kamionnal ütközött össze egy munkásokat szállító busz.","shortLead":"Egy kamionnal ütközött össze egy munkásokat szállító busz.","id":"20201125_brazilia_buszbaleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c930daed-d9c6-417c-ab69-e533ac9a8995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcfbc2a-33b0-4f54-a7db-fd952f09196b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_brazilia_buszbaleset","timestamp":"2020. november. 25. 19:25","title":"Negyvenen meghaltak egy buszbalesetben Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5f369f-ef28-4a53-8711-54f0b3cefb14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszter részéről ugyanakkor nincs akadálya annak, hogy esetleg kávézzanak.","shortLead":"A miniszter részéről ugyanakkor nincs akadálya annak, hogy esetleg kávézzanak.","id":"20201126_Gulyas_Gergely_George_Clooneynak_jobban_all_mikor_tanult_szoveget_mond","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f5f369f-ef28-4a53-8711-54f0b3cefb14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9cc7e8-9936-45fa-b359-2787a3251434","keywords":null,"link":"/elet/20201126_Gulyas_Gergely_George_Clooneynak_jobban_all_mikor_tanult_szoveget_mond","timestamp":"2020. november. 26. 12:04","title":"Gulyás Gergely: George Clooney-nak jobban áll, mikor tanult szöveget mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc29a338-bff0-4b10-90da-cbde6d5ad40d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök A csönd éve című dalt osztotta meg a közösségi oldalán. ","shortLead":"A miniszterelnök A csönd éve című dalt osztotta meg a közösségi oldalán. ","id":"20201127_Isten_Veled_Baratom__Orban_Viktor_is_bucsuzik_Balazs_Fecotol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc29a338-bff0-4b10-90da-cbde6d5ad40d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba42006-38f2-4362-a241-a6b5a0f154c5","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Isten_Veled_Baratom__Orban_Viktor_is_bucsuzik_Balazs_Fecotol","timestamp":"2020. november. 27. 10:59","title":"„Isten Veled, Barátom!” – Orbán Viktor is búcsúzik Balázs Fecótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]