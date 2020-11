Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30e9d72a-41e2-42f5-95d5-335c581af0ce","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miért nem kérdezte meg senki Litkai Gergelyt, mielőtt Orbán megvétózta a EU költségvetését? A stand-upos bebizonyítja, hogy ez hiba volt, közben a számok nyelvén mutatja be a helyzetet a korlátozások miatt üresen maradt Dumaszínházból.","shortLead":"Miért nem kérdezte meg senki Litkai Gergelyt, mielőtt Orbán megvétózta a EU költségvetését? A stand-upos bebizonyítja...","id":"20201125_Duma_Aktual_A_veto_szamokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30e9d72a-41e2-42f5-95d5-335c581af0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69e877a-a893-40b1-9729-cc21135404ed","keywords":null,"link":"/360/20201125_Duma_Aktual_A_veto_szamokban","timestamp":"2020. november. 27. 19:00","title":"Duma Aktuál: A kormány a vétóval olyan, mint a kellemetlen szomszéd a lakógyűlésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A külgazdasági és külügyminiszter azt ígéri, 49 ezer munkahelyet véd meg a most kínált támogatás, azaz 14 ezerrel kevesebbet, mint ahány ember szeptemberben és októberben elvesztette a munkáját.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter azt ígéri, 49 ezer munkahelyet véd meg a most kínált támogatás, azaz 14 ezerrel...","id":"20201128_munka_gazdasagvedelem_tamogatas_szijjarto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365ee6be-6654-4d04-aed7-bbacd008403f","keywords":null,"link":"/kkv/20201128_munka_gazdasagvedelem_tamogatas_szijjarto","timestamp":"2020. november. 28. 12:15","title":"61 milliárd forintból támogatja a kormány azokat a cégeket, amelyek kirúgás nélküli fejlesztést vállalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c261cc47-0065-4ba0-8cc9-faa72ddac0bc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjelent a Hogyan lettem Rádiós című könyv, ami a magyar rádiózás történetének szubjektív lenyomata. Szereplői közül többen is megszólalnak az alábbi videón.","shortLead":"Megjelent a Hogyan lettem Rádiós című könyv, ami a magyar rádiózás történetének szubjektív lenyomata. Szereplői közül...","id":"20201128_Kossuth_Radio_16_ora_gong__Szilagyi_Rangos_Svaby_is_mesel_radios_elmenyeirol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c261cc47-0065-4ba0-8cc9-faa72ddac0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67daddc2-fe2d-40cf-a89e-8b3c4241d55c","keywords":null,"link":"/kultura/20201128_Kossuth_Radio_16_ora_gong__Szilagyi_Rangos_Svaby_is_mesel_radios_elmenyeirol","timestamp":"2020. november. 28. 16:00","title":"„Kossuth Rádió, 16 óra, gong” – Szilágyi, Rangos, Sváby is mesél rádiós élményeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba415ec7-50a1-46e2-9614-6ddbfb9885c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyetlen fontos ígéretét sem sikerült betartania Abiy Ahmed etiópiai miniszterelnöknek: a gazdaság – részben a koronavírus-járvány miatt – pang, a 110 milliós országban élő etnikai csoportok közötti béke nem állt helyre, és a demokratizálási folyamat is megrekedt. A kormányfő most a Tigré tartomány elleni katonai akcióval igyekszik megmutatni, ő az úr az országban, ám politikája az egész térséget destabilizálhatja.","shortLead":"Egyetlen fontos ígéretét sem sikerült betartania Abiy Ahmed etiópiai miniszterelnöknek: a gazdaság – részben...","id":"20201128_Igy_forgatja_fel_Afrika_szarvat_egy_Nobelbekedijas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba415ec7-50a1-46e2-9614-6ddbfb9885c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df708dd-e7d4-4ebd-b761-68032af60696","keywords":null,"link":"/vilag/20201128_Igy_forgatja_fel_Afrika_szarvat_egy_Nobelbekedijas","timestamp":"2020. november. 28. 11:00","title":"Így forgatja fel Afrika szarvát egy Nobel-békedíjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A második világháborúban meggyilkolt zsidókéhoz hasonlítja Demeter Szilárd a magyarok és a lengyelek mostani helyzetét, amiért az EU jogállamisághoz köti az uniós pénzeket, és addig a gondolatig jut el, hogy Soros a liberális Führer.","shortLead":"A második világháborúban meggyilkolt zsidókéhoz hasonlítja Demeter Szilárd a magyarok és a lengyelek mostani helyzetét...","id":"20201128_Demeter_Szilard_Hitler_Soros_Gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5a07be-c9c0-4d64-92c9-ae2148ea53a6","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_Demeter_Szilard_Hitler_Soros_Gyorgy","timestamp":"2020. november. 28. 13:35","title":"Demeter Szilárd szintet lépett: a Führerhez hasonlítja Soros Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52305684-1729-4305-ac69-6cf212607c31","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyes krónikus beteg, folyamatos gyógyszerszedésre kárhoztatott gyerekeknek segít, ha nem az apukájukkal, anyukájukkal kell emiatt huzakodniuk, hanem ehelyett egy okosplüssfigurával „tehetnek jót” a pirulák rendes bevételével.","shortLead":"Egyes krónikus beteg, folyamatos gyógyszerszedésre kárhoztatott gyerekeknek segít, ha nem az apukájukkal, anyukájukkal...","id":"202048_okosnyunyoka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52305684-1729-4305-ac69-6cf212607c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a7a9200-5a0e-4bbe-a4a5-cf6a879b79f9","keywords":null,"link":"/360/202048_okosnyunyoka","timestamp":"2020. november. 29. 08:45","title":"Van, amire jobb egy mesterséges barát, mint a szülő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A szombat este megjelent kormányrendeletekben jórészt benne van, amit a kormány az Orvosi Kamarának megígért.","shortLead":"A szombat este megjelent kormányrendeletekben jórészt benne van, amit a kormány az Orvosi Kamarának megígért.","id":"20201129_Egeszsegugyi_jogviszony_ket_honappal_kesobb_lep_hatalyba_az_atalakulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2565239a-63c4-4aa6-b10e-054ded376467","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_Egeszsegugyi_jogviszony_ket_honappal_kesobb_lep_hatalyba_az_atalakulas","timestamp":"2020. november. 29. 10:19","title":"Egészségügyi jogviszony: két hónappal később lép hatályba az átalakulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a21cc52-f696-4e98-b317-461f0b37e683","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"40 Celsius-fok volt nappal, de éjjel sem hűlt 25,8 fok alá a hőmérséklet. Hajnalra aztán újra 30 fok lett.","shortLead":"40 Celsius-fok volt nappal, de éjjel sem hűlt 25,8 fok alá a hőmérséklet. Hajnalra aztán újra 30 fok lett.","id":"20201129_sydney_rekord_hoseg_ausztralia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a21cc52-f696-4e98-b317-461f0b37e683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e5fcef-544b-494b-967f-d686bafd7dd2","keywords":null,"link":"/zhvg/20201129_sydney_rekord_hoseg_ausztralia","timestamp":"2020. november. 29. 09:49","title":"Soha nem volt még ilyen forró novemberi éjszaka Sydney-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]