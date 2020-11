Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2724cbd9-cb59-4b15-88d6-00118ae42486","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A friss AnTuTu-teljesítményteszten több mint 1 millió pontot ért el az Apple új processzora. Ezzel az eredménnyel magabiztosan vezet a gyártó más chipjeivel szemben.","shortLead":"A friss AnTuTu-teljesítményteszten több mint 1 millió pontot ért el az Apple új processzora. Ezzel az eredménnyel...","id":"20201126_macbook_air_m1_processzor_antutu_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2724cbd9-cb59-4b15-88d6-00118ae42486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ebb349-ce23-42d1-88ef-e11364a4410e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_macbook_air_m1_processzor_antutu_teszt","timestamp":"2020. november. 26. 10:03","title":"Nem viccelt az Apple: tényleg brutálisan erős lett a MacBook Air az M1 processzorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06aa3f83-338b-4def-8b67-917df0008ff7","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20201126_Marabu_Feknyuz_Veto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06aa3f83-338b-4def-8b67-917df0008ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f19f440-8281-48f0-b44d-ce6247420658","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_Marabu_Feknyuz_Veto","timestamp":"2020. november. 26. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Vétó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51540047-09c5-4029-a5da-99230f3629bd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az együttes 1981-ben turnézott Argentínában, ahol találkoztak az ország szupersztárjával.","shortLead":"Az együttes 1981-ben turnézott Argentínában, ahol találkoztak az ország szupersztárjával.","id":"20201126_Zsenialis_fotoval_emlekezett_Maradonara_a_Queen_gitarosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51540047-09c5-4029-a5da-99230f3629bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde8e611-119f-4975-be35-9f0101894de8","keywords":null,"link":"/elet/20201126_Zsenialis_fotoval_emlekezett_Maradonara_a_Queen_gitarosa","timestamp":"2020. november. 26. 08:10","title":"Zseniális fotóval emlékezett Maradonára a Queen gitárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül másodjára módosítja az amerikai kereskedelmi minisztérium a TikTok amerikai üzletágának eladására megszabott határidőt. Ha az üzlet addig nem köttetik meg, betilthatják a használatát az Egyesült Államokban – ha egyáltalán van még valós szándék a régóta lebegtetett fenyegetés mögött.","shortLead":"Rövid időn belül másodjára módosítja az amerikai kereskedelmi minisztérium a TikTok amerikai üzletágának eladására...","id":"20201126_tiktok_bytedance_egyesult_allamok_betiltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f91eef2-590d-4e38-9bcd-cf70b74c31e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_tiktok_bytedance_egyesult_allamok_betiltas","timestamp":"2020. november. 26. 13:03","title":"Újabb haladékot kapott a TikTok, még nem tiltják be Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070613e9-5a25-4f11-9071-86295f3394a6","c_author":"Fekő Ádám","category":"elet","description":"Az Isten hozott Csecsenföldön „csak” a valóságot mutatja be dokumentumfilmben, de az önmagában is elég megdöbbentő.","shortLead":"Az Isten hozott Csecsenföldön „csak” a valóságot mutatja be dokumentumfilmben, de az önmagában is elég megdöbbentő.","id":"20201126_isten_hozott_csecsenfoldon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=070613e9-5a25-4f11-9071-86295f3394a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4041f54d-9ff5-4f5e-8d59-b72af837afc4","keywords":null,"link":"/elet/20201126_isten_hozott_csecsenfoldon","timestamp":"2020. november. 26. 20:00","title":"A csecsenföldi melegek üldözése mutat rá igazán, hogyan gondolkodik a putyini Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2919213f-1e8c-4577-ae09-849772265968","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Minden esetben látványos stratégiával próbálkozik a kormány, akár a gazdaságpolitikáról van szó, akár a járványhelyzetről. Hatalmas, történelmi, felfoghatatlan nagyságú döntésekről beszélnek, ezek mögött viszont néhány valóban fontos konkrétum mellett jelentősnek mondott, nem túl fontos döntések vannak, és sok időhúzó ígéret, amelyekkel foglalkozhat a média, amíg ők kidolgozzák az igazi terveket. A tavaszi első hullámban sok példáját láthattuk ennek, és úgy tűnik, az ősszel is kitartanak e technika mellett.","shortLead":"Minden esetben látványos stratégiával próbálkozik a kormány, akár a gazdaságpolitikáról van szó, akár...","id":"20201127_kormany_akcioterv_jarvany_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2919213f-1e8c-4577-ae09-849772265968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c6f6c7-7cdc-4605-ab5a-09c4c0e2fe58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201127_kormany_akcioterv_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. november. 27. 17:00","title":"Díszcsomagolást ad a kormány minden döntésére, hogy úgy tűnjön, van egy nagy akcióterve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da1cbc14-620c-4a54-a046-06c39413bd08","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Még egy olyan évben is, mint 2020, születhetnek új karácsonyi slágerek. Ezen a napon Kerry Ellis és Brian May debütált új, csilingelős alkotással.","shortLead":"Még egy olyan évben is, mint 2020, születhetnek új karácsonyi slágerek. Ezen a napon Kerry Ellis és Brian May debütált...","id":"20201127_Indul_az_uj_karacsonyi_dalok_rohama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da1cbc14-620c-4a54-a046-06c39413bd08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db5f4d7d-5c80-44e4-bee4-8c9ed97e88ac","keywords":null,"link":"/kultura/20201127_Indul_az_uj_karacsonyi_dalok_rohama","timestamp":"2020. november. 27. 08:10","title":"Indul az új karácsonyi dalok rohama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig csak a kórházban, illetve lélegeztetőgépen lévők számát hozták nyilvánosságra.","shortLead":"Eddig csak a kórházban, illetve lélegeztetőgépen lévők számát hozták nyilvánosságra.","id":"20201126_Eloszor_mondta_meg_a_kormany_hany_koronavirusos_beteg_van_intenziv_osztalyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28146c8e-4c9b-4948-b462-c20883ce536e","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_Eloszor_mondta_meg_a_kormany_hany_koronavirusos_beteg_van_intenziv_osztalyon","timestamp":"2020. november. 26. 12:32","title":"Először mondta meg a kormány, hány koronavírusos beteg van intenzív osztályon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]