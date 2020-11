Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3159429c-dbf2-4700-9eb5-2f15447a043d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kedden már napközben is mínuszokra kell számítani, hétvégére néhány fokkal melegszik majd az idő.\r

","shortLead":"Kedden már napközben is mínuszokra kell számítani, hétvégére néhány fokkal melegszik majd az idő.\r

","id":"20201129_idojaras_meteorologia_hideg_havazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3159429c-dbf2-4700-9eb5-2f15447a043d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4263770-ab09-410c-ac37-71e0f4219f41","keywords":null,"link":"/elet/20201129_idojaras_meteorologia_hideg_havazas","timestamp":"2020. november. 29. 17:57","title":"Többször is havazni fog a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84446b1b-b397-425d-ad32-fbc15bb3ea3d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A francia játékvezető történelmet ír a legrangosabb európai kupasorozat eheti fordulójában.","shortLead":"A francia játékvezető történelmet ír a legrangosabb európai kupasorozat eheti fordulójában.","id":"20201130_bajnokok_ligaja_juventus_dinamo_kijev_jatekvezeto_stephanie_frappart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84446b1b-b397-425d-ad32-fbc15bb3ea3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc77a28-845a-42b7-9716-14d5de54fb4b","keywords":null,"link":"/sport/20201130_bajnokok_ligaja_juventus_dinamo_kijev_jatekvezeto_stephanie_frappart","timestamp":"2020. november. 30. 20:09","title":"Stéphanie Frappart az első nő, aki meccset vezet a Bajnokok Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de62d96-309a-4286-80ee-17b6aeb91e1a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint 160 aláíróval indult el az a petíció, amelyik szerint a miniszteri biztos, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója méltatlan és alkalmatlan arra, hogy a magyar kultúra, a közélet bármilyen területét irányítsa. ","shortLead":"Több mint 160 aláíróval indult el az a petíció, amelyik szerint a miniszteri biztos, a Petőfi Irodalmi Múzeum...","id":"20201129_demeter_szilard_mondjon_le_peticio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8de62d96-309a-4286-80ee-17b6aeb91e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc1c95f-26c5-4897-8a43-b3c514b0b5cd","keywords":null,"link":"/kultura/20201129_demeter_szilard_mondjon_le_peticio","timestamp":"2020. november. 29. 17:45","title":"Demeter Szilárd lemondását követeli száznál is több magyar értelmiségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mit gondolhatnak a Hirado.hu szerkesztői a nőkről?","shortLead":"Mit gondolhatnak a Hirado.hu szerkesztői a nőkről?","id":"20201130_A_kozmedia_siman_cimbe_rakja_a_szexizmust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c7295b-8718-4358-9a41-e662b9addb04","keywords":null,"link":"/elet/20201130_A_kozmedia_siman_cimbe_rakja_a_szexizmust","timestamp":"2020. november. 30. 14:45","title":"A közmédia simán címbe rakja a szexizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87cb9323-dbf8-4261-b7f8-a2acc2c49af9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar alapítású CreatIT fejlesztői jövő decemberre készítik el a szemüveget és hozzá az alkalmazást, amellyel képzeletbeli, de akár egy konkrét személyről megmintázott partnert is készíthetnek maguknak a felhasználók.","shortLead":"A magyar alapítású CreatIT fejlesztői jövő decemberre készítik el a szemüveget és hozzá az alkalmazást, amellyel...","id":"20201130_kickstarter_creatit_hybri_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87cb9323-dbf8-4261-b7f8-a2acc2c49af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1d7642-c877-4c50-bbcb-9774eed4dde1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_kickstarter_creatit_hybri_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2020. november. 30. 18:18","title":"Kickstarterre vitte a magyar csapat a fejlesztést, amellyel digitális partnert kreálhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Financial Times értesülése szerint napokon belül megtörténhet az engedélyezés.","shortLead":"A Financial Times értesülése szerint napokon belül megtörténhet az engedélyezés.","id":"20201128_Napokon_belul_engedelyezhetik_a_Pfizer_vakcinajat_a_briteknel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b9e244-b597-4c08-a436-618775937300","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201128_Napokon_belul_engedelyezhetik_a_Pfizer_vakcinajat_a_briteknel","timestamp":"2020. november. 28. 21:48","title":"Financial Times: A briteknél már december 7-én beadhatják az első Pfizer-oltásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2473baf9-0920-4f5e-b32c-5e54fbfd316d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A biztosítótársaság 830 millió euróért adta el közép-európai leányvállalatait.","shortLead":"A biztosítótársaság 830 millió euróért adta el közép-európai leányvállalatait.","id":"20201129_aegon_kivonul_magyarorszagrol_vig_lesz_helyette","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2473baf9-0920-4f5e-b32c-5e54fbfd316d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf52a98-d671-4535-9137-2106067d5191","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201129_aegon_kivonul_magyarorszagrol_vig_lesz_helyette","timestamp":"2020. november. 29. 13:49","title":"Tulajdonost vált a magyarországi Aegon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73989488-8bf1-4d49-a292-509bc514078c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Pakisztán egyetlen ázsiai elefántbikájának, a 36 éves Kaavannak a tarthatatlan életkörülményeire az énekes-színész Cher hívta fel a figyelmet.","shortLead":"Pakisztán egyetlen ázsiai elefántbikájának, a 36 éves Kaavannak a tarthatatlan életkörülményeire az énekes-színész Cher...","id":"20201129_Uj_otthona_fele_tart_a_vilag_legmaganyosabb_elefantja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73989488-8bf1-4d49-a292-509bc514078c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"206a3e58-84d6-4864-a831-80966f360df4","keywords":null,"link":"/zhvg/20201129_Uj_otthona_fele_tart_a_vilag_legmaganyosabb_elefantja","timestamp":"2020. november. 29. 17:38","title":"Új otthona felé tart „a világ legmagányosabb elefántja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]