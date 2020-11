Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca83cad9-9d6e-4fba-854e-d3dd672e80c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bizonyos esetekben a kijárási tilalom alól is mentesülhetnek a vadászok.","shortLead":"Bizonyos esetekben a kijárási tilalom alól is mentesülhetnek a vadászok.","id":"20201130_vadaszat_orfk_kijarasi_korlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca83cad9-9d6e-4fba-854e-d3dd672e80c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984a1668-e29a-4352-9805-a29c52a5679d","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_vadaszat_orfk_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. november. 30. 07:43","title":"A társas vadászatokra nem vonatkozik a gyülekezési tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c02041-f994-4bc4-9065-2bd7c8328319","c_author":"HVG","category":"360","description":"Gyelán Zsoltot már régebben is a trafikbárók közt emlegették, de van több más, jelentősebb érdekeltsége.","shortLead":"Gyelán Zsoltot már régebben is a trafikbárók közt emlegették, de van több más, jelentősebb érdekeltsége.","id":"202048_kisvasut_tabak_nem_ment_fustbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55c02041-f994-4bc4-9065-2bd7c8328319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adcddf46-e453-4eb5-bf10-eac4c91a381f","keywords":null,"link":"/360/202048_kisvasut_tabak_nem_ment_fustbe","timestamp":"2020. november. 28. 08:30","title":"Az apróért is lehajol a milliárdos: újabb trafikot szerzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb9d9c6-d888-4dfc-841f-ca01ed77ac24","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem érdemes idehaza más országok adórendszereivel példálózni, hiszen máshol más normákhoz kell igazodni – mondja Radnai Károly, az Andersen Adótanácsadó Zrt. ügyvezető partnere. Az Andersen név 18 év szünet után, idén nyáron tért vissza Magyarországra, ami jelentős átrendeződést hozhat a hazai adó- és jogi tanácsadói piacon. A szakértő, aki karrierjét a 90-es évek végén épp az Arthur Andersennél kezdte, a hvg.hu-nak arról is beszélt, miben más ma az adótanácsadás, mint akkor.","shortLead":"Nem érdemes idehaza más országok adórendszereivel példálózni, hiszen máshol más normákhoz kell igazodni – mondja Radnai...","id":"20201129_radnai_karoly_andersen_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbb9d9c6-d888-4dfc-841f-ca01ed77ac24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171b0896-18bf-4305-9e18-65aa60b501c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201129_radnai_karoly_andersen_interju","timestamp":"2020. november. 29. 10:00","title":"Radnai Károly: Amilyen a társadalom, olyan az adórendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cb136f-436a-45a5-b068-98388886cc67","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Advent első vasárnapján a koronavírus-járványban érkező karácsonyról, az azt megelőző hetekről beszélt a katolikus egyházfő a Szent Péter téren.","shortLead":"Advent első vasárnapján a koronavírus-járványban érkező karácsonyról, az azt megelőző hetekről beszélt a katolikus...","id":"20201129_Ferenc_papa_A_mersekletesseg_a_segitsegnyujtas_es_az_imadsag_idoszaka_jojjon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6cb136f-436a-45a5-b068-98388886cc67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dfd8ce7-a670-466d-9771-65048a3201f2","keywords":null,"link":"/vilag/20201129_Ferenc_papa_A_mersekletesseg_a_segitsegnyujtas_es_az_imadsag_idoszaka_jojjon","timestamp":"2020. november. 29. 16:32","title":"Ferenc pápa: A mérsékletesség, a segítségnyújtás és az imádság időszaka jöjjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c261cc47-0065-4ba0-8cc9-faa72ddac0bc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjelent a Hogyan lettem Rádiós című könyv, ami a magyar rádiózás történetének szubjektív lenyomata. Szereplői közül többen is megszólalnak az alábbi videón.","shortLead":"Megjelent a Hogyan lettem Rádiós című könyv, ami a magyar rádiózás történetének szubjektív lenyomata. Szereplői közül...","id":"20201128_Kossuth_Radio_16_ora_gong__Szilagyi_Rangos_Svaby_is_mesel_radios_elmenyeirol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c261cc47-0065-4ba0-8cc9-faa72ddac0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67daddc2-fe2d-40cf-a89e-8b3c4241d55c","keywords":null,"link":"/kultura/20201128_Kossuth_Radio_16_ora_gong__Szilagyi_Rangos_Svaby_is_mesel_radios_elmenyeirol","timestamp":"2020. november. 28. 16:00","title":"„Kossuth Rádió, 16 óra, gong” – Szilágyi, Rangos, Sváby is mesél rádiós élményeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de62d96-309a-4286-80ee-17b6aeb91e1a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója az Origón megjelent publicisztikájában szintet lépett sorosozásban.","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója az Origón megjelent publicisztikájában szintet lépett sorosozásban.","id":"20201128_Mazsihisz_Demeter_Szilard_Soros_liberalis_fuhrer_holokauszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8de62d96-309a-4286-80ee-17b6aeb91e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4570f7-73be-4dd1-850c-78e5049cbba0","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_Mazsihisz_Demeter_Szilard_Soros_liberalis_fuhrer_holokauszt","timestamp":"2020. november. 28. 21:15","title":"A Mazsihisz válasza Demeter Szilárdnak: Európát gázkamrának minősíteni ízléstelen és megbocsáthatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f14b78f-13f4-47fb-b296-affb062e8001","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Mi lehetett Charles de Gaulle titka? Az államférfié, akinek a nimbusza a hazájában fél évszázada töretlen, és a halálakor minden hibáját elfeledték a franciák, azóta pedig egymással versengve neveznek el róla mindent.","shortLead":"Mi lehetett Charles de Gaulle titka? Az államférfié, akinek a nimbusza a hazájában fél évszázada töretlen, és...","id":"202048__de_gaulle_tisztelete__hiteles_nacionalista__charlie_hebdo__utcaneveiben_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f14b78f-13f4-47fb-b296-affb062e8001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b784a9-23f2-4968-ad05-39774f92452e","keywords":null,"link":"/360/202048__de_gaulle_tisztelete__hiteles_nacionalista__charlie_hebdo__utcaneveiben_el","timestamp":"2020. november. 28. 13:30","title":"Kirúgták, majd szentként kezdték tisztelni - 50 éve halt meg Charles de Gaulle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Közös ellenzéki listán tervezi az indulást a Momentum Mozgalom a 2022-es országgyűlési választásokon – jelentette be a párt elnöke vasárnap a Facebook-oldalán.","shortLead":"Közös ellenzéki listán tervezi az indulást a Momentum Mozgalom a 2022-es országgyűlési választásokon – jelentette be...","id":"20201129_FeketeGyor_2022_valodi_korszakvaltas_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7b7d43-2c84-4c84-8164-69303ad08bf1","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_FeketeGyor_2022_valodi_korszakvaltas_lesz","timestamp":"2020. november. 29. 19:55","title":"Fekete-Győr: 2022 valódi korszakváltás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]