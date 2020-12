Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d657c68-212f-4655-b832-9ac9a6561e20","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":" Egy német régész megtalálta a II. Frigyes Ferenc (Friedrich Franz II.) nevű lapátkerekes gőzhajó roncsát a Balti-tengeren.","shortLead":" Egy német régész megtalálta a II. Frigyes Ferenc (Friedrich Franz II.) nevű lapátkerekes gőzhajó roncsát...","id":"20201129_friedrich_franz_ii_hajo_roncsai_balti_tenger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d657c68-212f-4655-b832-9ac9a6561e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68435515-bbf6-4953-8ac5-0d9b2fd61010","keywords":null,"link":"/tudomany/20201129_friedrich_franz_ii_hajo_roncsai_balti_tenger","timestamp":"2020. november. 29. 15:03","title":"Megtalálták a 171 éve elsüllyedt német gőzhajó roncsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő az új könyvében felteszi a kellemetlen kérdést: vajon a sok dráma, amelyet idén megtapasztaltunk a világban, csak a koronavírus-járványról szól, vagy arról is, amit a vírus leleplezett? Az Álmodjunk együtt című kötetben Ferenc pápa arra figyelmeztet: amit egykor normálisnak tekintettünk, egyre kevésbé látszik annak, és illúzió azt hinni, hogy visszatérhetünk oda, ahol a válság előtt tartottunk. A válság utáni világ tervezését és menedzselését viszont szívesen bízná a nőkre, illetve egy „anyai” gazdaságra. ","shortLead":"A katolikus egyházfő az új könyvében felteszi a kellemetlen kérdést: vajon a sok dráma, amelyet idén megtapasztaltunk...","id":"20201130_Ferenc_papat_nagyon_is_foglalkoztatjak_a_nok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d773c0-1706-4a4e-912b-da9ec362f930","keywords":null,"link":"/elet/20201130_Ferenc_papat_nagyon_is_foglalkoztatjak_a_nok","timestamp":"2020. november. 30. 17:00","title":"Ferenc pápát nagyon is foglalkoztatják a nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5683449-74cf-4658-8ea5-445b393844cc","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Egyre többször merül fel, hogy az Orbán-kormány a jelenlegi önkormányzati rendszer mintájának a hetven éve bevezetett tanácsrendszert tekinti. A szocializmusban sok minden másképp volt, de akad bőven hasonlóság is. ","shortLead":"Egyre többször merül fel, hogy az Orbán-kormány a jelenlegi önkormányzati rendszer mintájának a hetven éve bevezetett...","id":"202048__tanacsok_amultbol__partiranyitas__helyi_fogaskerekek__ragados_pelda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5683449-74cf-4658-8ea5-445b393844cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f699d5f-b7f3-4c60-9b85-b4116688f937","keywords":null,"link":"/360/202048__tanacsok_amultbol__partiranyitas__helyi_fogaskerekek__ragados_pelda","timestamp":"2020. november. 29. 13:30","title":"Az állam mindenhatósága a szocializmus idején sem hagyott teret az önkormányzatiságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Százpontos skálán méri a járvány kockázatát a cseh kormány. Ez alapján úgy találták, ideje feloldani néhány korlátozó intézkedést.","shortLead":"Százpontos skálán méri a járvány kockázatát a cseh kormány. Ez alapján úgy találták, ideje feloldani néhány korlátozó...","id":"20201129_koronavirus_csehorszag_mar_lazit_a_szabalyokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337692e7-06fc-4596-acf4-03e2a3906ed6","keywords":null,"link":"/vilag/20201129_koronavirus_csehorszag_mar_lazit_a_szabalyokon","timestamp":"2020. november. 29. 12:44","title":"Csehország már lazít a járvány elleni szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3843520f-b532-43cd-92aa-8f32937e6fc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a VII. kerületben lomtalanításra kirakott dolgokat gyújtott fel, a Blaha Lujza téri aluljáróban még egy kukával is megpróbálkozott. Ott érték tetten.","shortLead":"Miután a VII. kerületben lomtalanításra kirakott dolgokat gyújtott fel, a Blaha Lujza téri aluljáróban még egy kukával...","id":"20201129_reszeg_gyujtogato_budapest_belvaros_blaha","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3843520f-b532-43cd-92aa-8f32937e6fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc33321b-035d-4c47-83e0-fa3da8695ef3","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_reszeg_gyujtogato_budapest_belvaros_blaha","timestamp":"2020. november. 29. 13:03","title":"Gyújtogató járt a budapesti belvárosban, videón, ahogy elkapják a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96c4e0f-2858-4a05-b7bd-8c200c22d2a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a hátsókerék-hajtású szuperkönnyű raliautó a 80-as évek elejére repít vissza bennünket. ","shortLead":"Ez a hátsókerék-hajtású szuperkönnyű raliautó a 80-as évek elejére repít vissza bennünket. ","id":"20201130_camel_festesu_bcsoportos_regi_lancia_037_var_uj_gazdara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a96c4e0f-2858-4a05-b7bd-8c200c22d2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963ae5ee-4edd-449f-b5c9-eda7aab5f841","keywords":null,"link":"/cegauto/20201130_camel_festesu_bcsoportos_regi_lancia_037_var_uj_gazdara","timestamp":"2020. november. 30. 06:41","title":"Camel festésű B-csoportos régi Lancia vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c2b72b-75c0-463e-a3b1-cdb5693205bb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A vízi állatkert a hét közepén újra kinyit, a pingvineket pedig újra hozzá akarják szoktatni a jövés-menéshez.","shortLead":"A vízi állatkert a hét közepén újra kinyit, a pingvineket pedig újra hozzá akarják szoktatni a jövés-menéshez.","id":"20201130_karacsonyi_film_london_akvarium_pingvin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91c2b72b-75c0-463e-a3b1-cdb5693205bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bab79ab-4d9b-42da-b941-709a5b4bfc95","keywords":null,"link":"/elet/20201130_karacsonyi_film_london_akvarium_pingvin","timestamp":"2020. november. 30. 21:44","title":"Karácsonyi filmeket néznek a londoni akvárium pingvinjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3264c962-1895-437f-8298-f4a34d655e00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az extasy és a fű mellett megjelentek a szokásos dizájnerdrogok is.","shortLead":"Az extasy és a fű mellett megjelentek a szokásos dizájnerdrogok is.","id":"20201201_kiskunfelegyhaza_drog_iskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3264c962-1895-437f-8298-f4a34d655e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f30ae15-646b-41fc-99f2-463c76d80ab4","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_kiskunfelegyhaza_drog_iskola","timestamp":"2020. december. 01. 09:27","title":"Az iskola drogdílere volt egy kiskunfélegyházi diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]