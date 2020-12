Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abb3e67c-af68-4ad8-a4ee-a23d80373566","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Kazinczy utcában kapott lángra egy lakás. Egy tűzoltó is megsérülhetett a balesetben.","shortLead":"A Kazinczy utcában kapott lángra egy lakás. Egy tűzoltó is megsérülhetett a balesetben.","id":"20201130_Paneltz_Kispest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abb3e67c-af68-4ad8-a4ee-a23d80373566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d1ef6a-5100-4dc1-8a25-538692602fcb","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_Paneltz_Kispest","timestamp":"2020. november. 30. 05:23","title":"Hatalmas paneltűz volt Kispesten, négy embert kimenekítettek a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80596577-f695-4641-9d83-91f910646aff","c_author":"HVG","category":"360","description":"A karanténkorszakban sok érdekes projekttel jeleskedő SH 37 Webszínház különleges produkciót ígér.","shortLead":"A karanténkorszakban sok érdekes projekttel jeleskedő SH 37 Webszínház különleges produkciót ígér.","id":"202048_sh_37_webszinhaz_vallalkozas_karantenbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80596577-f695-4641-9d83-91f910646aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ffa1bdf-e88c-43f3-9615-207b42b768bb","keywords":null,"link":"/360/202048_sh_37_webszinhaz_vallalkozas_karantenbol","timestamp":"2020. november. 30. 12:00","title":"Színház és vállalkozás: így még nem láthattuk Shakespeare műveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A szombat este megjelent kormányrendeletekben jórészt benne van, amit a kormány az Orvosi Kamarának megígért.","shortLead":"A szombat este megjelent kormányrendeletekben jórészt benne van, amit a kormány az Orvosi Kamarának megígért.","id":"20201129_Egeszsegugyi_jogviszony_ket_honappal_kesobb_lep_hatalyba_az_atalakulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2565239a-63c4-4aa6-b10e-054ded376467","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_Egeszsegugyi_jogviszony_ket_honappal_kesobb_lep_hatalyba_az_atalakulas","timestamp":"2020. november. 29. 10:19","title":"Egészségügyi jogviszony: két hónappal később lép hatályba az átalakulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b58880-6a01-4682-ba8d-e56ec2a21144","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November 18-án találták meg a különös műtárgyat a semmi közepén – ma már azonban nincs ott.","shortLead":"November 18-án találták meg a különös műtárgyat a semmi közepén – ma már azonban nincs ott.","id":"20201130_utah_femoszlop_oszlop_sivatag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71b58880-6a01-4682-ba8d-e56ec2a21144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2e5e41-e726-4f87-be23-030f9920b58a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_utah_femoszlop_oszlop_sivatag","timestamp":"2020. november. 30. 09:33","title":"Eltűnt a titokzatos fémoszlop a utahi sivatagból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4b1d92-8357-4e85-bfad-dcc47fd1d376","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael mellett a Mudzsaheddin Khalkot is azzal vádolja a teheráni vezetés, hogy köze volt Mohszan Farizade iráni atomtudós pénteki meggyilkolásához. A tudóst az iráni hatóságok szerint távirányítós fegyverekkel ölték meg.","shortLead":"Izrael mellett a Mudzsaheddin Khalkot is azzal vádolja a teheráni vezetés, hogy köze volt Mohszan Farizade iráni...","id":"20201130_A_szamuzott_ellenzeket_is_vadolja_vezeto_atomtudosa_megolesevel_Iran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b4b1d92-8357-4e85-bfad-dcc47fd1d376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e4497d-4d27-45ed-91ca-6a5304c00bfb","keywords":null,"link":"/vilag/20201130_A_szamuzott_ellenzeket_is_vadolja_vezeto_atomtudosa_megolesevel_Iran","timestamp":"2020. november. 30. 20:48","title":"A száműzött ellenzéket is vádolja vezető atomtudósa megölése miatt Irán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca83cad9-9d6e-4fba-854e-d3dd672e80c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bizonyos esetekben a kijárási tilalom alól is mentesülhetnek a vadászok.","shortLead":"Bizonyos esetekben a kijárási tilalom alól is mentesülhetnek a vadászok.","id":"20201130_vadaszat_orfk_kijarasi_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca83cad9-9d6e-4fba-854e-d3dd672e80c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984a1668-e29a-4352-9805-a29c52a5679d","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_vadaszat_orfk_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. november. 30. 07:43","title":"A társas vadászatokra nem vonatkozik a gyülekezési tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff54ed2e-0eb3-4029-8ce9-9a76899e3596","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a Petőfi Irodalmi Múzeum vezetője megtarthatja a pozícióit, az a volt miniszterelnök és az ellenzéki párt szerint is azt jelenti, hogy a kormány egyetért a soraival. ","shortLead":"Ha a Petőfi Irodalmi Múzeum vezetője megtarthatja a pozícióit, az a volt miniszterelnök és az ellenzéki párt szerint is...","id":"20201129_bajnai_gordon_dk_demeter_szilard_publicisztika_soros_gyorgy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff54ed2e-0eb3-4029-8ce9-9a76899e3596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856ee8c2-3c7d-4367-b7a2-8fe78984700c","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_bajnai_gordon_dk_demeter_szilard_publicisztika_soros_gyorgy","timestamp":"2020. november. 29. 11:59","title":"Bajnai Gordon és a DK is Demeter Szilárd kirúgását várja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d657c68-212f-4655-b832-9ac9a6561e20","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":" Egy német régész megtalálta a II. Frigyes Ferenc (Friedrich Franz II.) nevű lapátkerekes gőzhajó roncsát a Balti-tengeren.","shortLead":" Egy német régész megtalálta a II. Frigyes Ferenc (Friedrich Franz II.) nevű lapátkerekes gőzhajó roncsát...","id":"20201129_friedrich_franz_ii_hajo_roncsai_balti_tenger","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d657c68-212f-4655-b832-9ac9a6561e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68435515-bbf6-4953-8ac5-0d9b2fd61010","keywords":null,"link":"/tudomany/20201129_friedrich_franz_ii_hajo_roncsai_balti_tenger","timestamp":"2020. november. 29. 15:03","title":"Megtalálták a 171 éve elsüllyedt német gőzhajó roncsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]