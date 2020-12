Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b92f2b5f-f6fe-45cf-b19b-040522c7d56e","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"A félelem a fertőzéstől minden eddiginél alacsonyabbra nyomhatja a részvételi arányt, ami a korábbi tapasztalatok szerint az RMDSZ-nek kedvez. A vasárnapi parlamenti választás esélyese a most is hatalomban lévő Nemzeti Liberális Párt, de koalícióra kényszerül majd, abban pedig miniszteri helyeket remél az RMDSZ is.","shortLead":"A félelem a fertőzéstől minden eddiginél alacsonyabbra nyomhatja a részvételi arányt, ami a korábbi tapasztalatok...","id":"20201201_koronavirus_parlamenti_valasztas_romania_rmdsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b92f2b5f-f6fe-45cf-b19b-040522c7d56e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66986e2b-2110-41f7-8af2-e7f7920f5a62","keywords":null,"link":"/360/20201201_koronavirus_parlamenti_valasztas_romania_rmdsz","timestamp":"2020. december. 01. 07:00","title":"A vírus különleges sanszot ad a magyaroknak a romániai választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9887dd9-8c62-4362-a8a7-855c4f874b58","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Havi 134 ezer forintból élt 2019-ben az átlag magyar, beleértve a gyerekeket és a nyugdíjasokat. Még a közepes jövedelműek bevétele sem érte el azt a szintet, amit az átlagos megélhetéshez szükségesnek tartanak. A szegények száma valamelyest csökkent, de még mindig 1,7 millió magyart érintett a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázata.","shortLead":"Havi 134 ezer forintból élt 2019-ben az átlag magyar, beleértve a gyerekeket és a nyugdíjasokat. Még a közepes...","id":"20201130_jovedelem_ksh_haztartasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9887dd9-8c62-4362-a8a7-855c4f874b58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5426c92c-f584-4f3a-beeb-4e3ceb2702e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201130_jovedelem_ksh_haztartasok","timestamp":"2020. november. 30. 14:00","title":"A magyarok fele még mindig szegénynek érzi magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 19 350 fertőzöttet azonosítottak az országban.","shortLead":"Egy nap alatt 19 350 fertőzöttet azonosítottak az országban.","id":"20201201_A_fertozottek_es_halalos_aldozatok_napi_szama_is_tovabb_nott_Olaszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484a26af-8ef0-424a-97f3-7b96605cbf18","keywords":null,"link":"/vilag/20201201_A_fertozottek_es_halalos_aldozatok_napi_szama_is_tovabb_nott_Olaszorszagban","timestamp":"2020. december. 01. 20:34","title":"A fertőzöttek és halálos áldozatok napi száma is tovább nőtt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészen keddig nem derült ki, miért mondott le valójában Szájer József az európai parlamenti mandátumáról. A belga ügyészség közleménye szerint Szájer egy olyan partin vett részt péntek este, amelyen rajtaütöttek a rendőrök, az ereszcsatornán menekülni próbáló képviselő hátizsákjában pedig drogot is találtak. Szájer azt állítja, a drog nem az övé. ","shortLead":"Egészen keddig nem derült ki, miért mondott le valójában Szájer József az európai parlamenti mandátumáról. A belga...","id":"20201201_Fidesz_Szajer_az_egyeduli_helyes_dontest_hozta_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d33973-68a2-49d3-98cd-2a1368446c8e","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_Fidesz_Szajer_az_egyeduli_helyes_dontest_hozta_meg","timestamp":"2020. december. 01. 18:02","title":"Fidesz: Szájer az egyedüli helyes döntést hozta meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9719728c-59b9-43f3-9537-67c9cd13b84d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak némi forgács maradt utána. ","shortLead":"Csak némi forgács maradt utána. ","id":"20201201_Penisz_szobor_eltunt_rendorseg_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9719728c-59b9-43f3-9537-67c9cd13b84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cab389-cb20-4f5b-939c-bb9d1425c9cd","keywords":null,"link":"/elet/20201201_Penisz_szobor_eltunt_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. december. 01. 10:28","title":"Egy péniszszobor eltűnése miatt nyomoz a német rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f80f65-1437-4c4a-a018-41f8d64a2310","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A céljuk az, hogy segítsék az unióba készülő országok jogharmonizációját a természetvédelem területén, és hogy megalapozzák a magyar vállalkozások piacra lépését a térségben.","shortLead":"A céljuk az, hogy segítsék az unióba készülő országok jogharmonizációját a természetvédelem területén, és...","id":"20201130_termeszetvedelem_nyugat_balkan_magyar_szakemberek_magyar_termeszettudomanyi_muzeum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62f80f65-1437-4c4a-a018-41f8d64a2310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb64291-533e-4c96-9129-528f35ac036a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201130_termeszetvedelem_nyugat_balkan_magyar_szakemberek_magyar_termeszettudomanyi_muzeum","timestamp":"2020. november. 30. 17:32","title":"Magyar természetvédelmi szakemberek segítenek be öt balkáni államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"667d648a-4446-4801-a850-2cdfb56b47cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két okból is megéri frissíteni a kétmilliárdos felhasználói táborral büszkélkedő üzenetküldőt, a WhatsAppot.","shortLead":"Két okból is megéri frissíteni a kétmilliárdos felhasználói táborral büszkélkedő üzenetküldőt, a WhatsAppot.","id":"20201202_who_matrica_hatter_whatsapp_uzenetkuldo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=667d648a-4446-4801-a850-2cdfb56b47cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37937d4-5f97-47c6-b5d7-1a46f8afa222","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_who_matrica_hatter_whatsapp_uzenetkuldo","timestamp":"2020. december. 02. 11:03","title":"Mozgó matricákkal és személyre szabható hátterekkel bővült a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc9de705-b37c-4e7f-bb73-b9ea5fe021ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig egy éve dobta piacra az angol márka kétüléses utazóautóját, amelyből egyet egy budapesti parkolóházban fotóztak le.","shortLead":"Alig egy éve dobta piacra az angol márka kétüléses utazóautóját, amelyből egyet egy budapesti parkolóházban fotóztak le.","id":"20201201_McLaren_GT_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc9de705-b37c-4e7f-bb73-b9ea5fe021ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994a367e-9627-4ae8-95f4-941706fe4844","keywords":null,"link":"/cegauto/20201201_McLaren_GT_Budapest","timestamp":"2020. december. 02. 04:35","title":"Budapesti pláza parkolójában bukkant fel a McLaren újdonsága, a GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]