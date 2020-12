Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet viszont felhívta arra a figyelmet, ez a csökkenés még közel sem ad okot például a síszezon megtartására.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet viszont felhívta arra a figyelmet, ez a csökkenés még közel sem ad okot például...","id":"20201201_WHO_koronavirus_fertozottek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a5552a-42a7-4396-8497-b296742f9d67","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_WHO_koronavirus_fertozottek","timestamp":"2020. december. 01. 06:51","title":"WHO: Csökkent az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb9411db-9af8-498f-81d7-c23d37a80cbe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy szélsőjobboldali radikális csoport 11 tagjánál tartottak házkutatást, három különböző tartományban. A fegyverek mellett rengeteg kábítószer is előkerült.","shortLead":"Egy szélsőjobboldali radikális csoport 11 tagjánál tartottak házkutatást, három különböző tartományban. A fegyverek...","id":"20201201_felfegyverzett_neonacikat_fogtak_nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb9411db-9af8-498f-81d7-c23d37a80cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012dc4ed-f86d-4b53-846c-083b8c6fdd38","keywords":null,"link":"/vilag/20201201_felfegyverzett_neonacikat_fogtak_nemetorszagban","timestamp":"2020. december. 01. 16:25","title":"Felfegyverzett neonácikat kaptak el Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11af7725-5baf-4e43-8bf7-0766dd7b0c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Balázs bemondóként dolgozik az MTVA-nál. Ő volt az, aki korábban “primitív, bunkó, felháborító akciónak” nevezte Hadházy Ákos egy akcióját.","shortLead":"Németh Balázs bemondóként dolgozik az MTVA-nál. Ő volt az, aki korábban “primitív, bunkó, felháborító akciónak” nevezte...","id":"20201130_fizetes_nemeth_balazs_hirado_kozteve_m1_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11af7725-5baf-4e43-8bf7-0766dd7b0c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"946f5ab0-dfc4-4116-a5eb-876d89747008","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_fizetes_nemeth_balazs_hirado_kozteve_m1_ellenzek","timestamp":"2020. november. 30. 11:05","title":"Bruttó 1,7 milliót keres a híradós, aki Hadházy akcióját bunkónak nevezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc3188f-3470-4b86-bab7-db9c50fad118","c_author":"Bihari Ádám","category":"360","description":"A teljes bérnek megfelelő táppénzt kellene kapnia mindenkinek, aki elkapja a koronavírust és emiatt nem mehet dolgozni – mondja Ignácz József vidékfejlesztési szakértő, az ormánsági aprófalu, Besence korábbi polgármestere. A kisfalvakban egészen máshogy kell szembenézni a járvány és a válság fenyegetéseivel, miközben a nagypolitika is igyekszik bedarálni szerinte a helyi önigazgatás utolsó morzsáit is. ","shortLead":"A teljes bérnek megfelelő táppénzt kellene kapnia mindenkinek, aki elkapja a koronavírust és emiatt nem mehet dolgozni...","id":"20201130_Minden_fertozott_dolgozonak_jarna_a_100_szazalekos_tappenz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acc3188f-3470-4b86-bab7-db9c50fad118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233de9e0-2e85-49bf-80fc-9350af4ed268","keywords":null,"link":"/360/20201130_Minden_fertozott_dolgozonak_jarna_a_100_szazalekos_tappenz","timestamp":"2020. november. 30. 06:30","title":"„Minden fertőzött dolgozónak járna a 100 százalékos táppénz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d907f5-fa93-447b-8c98-65a307c42d03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járvány kezdetén szinte mindenki arra figyelmeztetett: aki köhög, lázas, ne menjen tömegbe, mert ezek a koronavírus-fertőzöttség tipikus jelei lehetnek. A brit statisztikai hivatal most mást mond.","shortLead":"A járvány kezdetén szinte mindenki arra figyelmeztetett: aki köhög, lázas, ne menjen tömegbe, mert ezek...","id":"20201130_koronavirus_fertozott_tunet_szaraz_kohoges_izleles_szaglas_elvesztese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32d907f5-fa93-447b-8c98-65a307c42d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe7f238-e460-413a-8f1d-e036c421d44c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_koronavirus_fertozott_tunet_szaraz_kohoges_izleles_szaglas_elvesztese","timestamp":"2020. november. 30. 08:03","title":"Nem a köhögés a koronavírus-fertőzöttség leggyakoribb tünete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe851f08-d23e-4525-bafb-2d867e5c5b16","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"Azok a ronda alakok, akik közé a világ minden kincséért sem akarnánk tartozni, meggyilkolnak minket azzal, hogy kizárnának saját undok társaságukból, és ez pont olyan, mint zsidónak lenni a gázkamrában. Ha jól értjük, ezt akarta mondani a PIM főigazgatója, vagy még ezt sem. Vélemény.","shortLead":"Azok a ronda alakok, akik közé a világ minden kincséért sem akarnánk tartozni, meggyilkolnak minket azzal...","id":"20201130_roth_elza_demeter_szilard_es_a_radikalis_nihilizmus_remekmuve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe851f08-d23e-4525-bafb-2d867e5c5b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8acc28-88bc-4ca6-8f9f-d84e69426be5","keywords":null,"link":"/360/20201130_roth_elza_demeter_szilard_es_a_radikalis_nihilizmus_remekmuve","timestamp":"2020. november. 30. 17:00","title":"Róth Elza: Demeter Szilárd és a radikális nihilizmus remekműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Sofitel szállodát felújítják.","shortLead":"A Sofitel szállodát felújítják.","id":"20201130_sofitel_budapest_felujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d987d3-03ec-4a35-ab00-7e2c58f2b7e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201130_sofitel_budapest_felujitas","timestamp":"2020. november. 30. 13:49","title":"Két évre bezár egy belvárosi luxusszálloda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8e105b-d1a8-44ae-8efc-372b7705c48a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az író-tévés ezt a Facebook-oldalán jelentette be.\r

\r

","shortLead":"Az író-tévés ezt a Facebook-oldalán jelentette be.\r

\r

","id":"20201130_Kepes_Andras_lemondta_a_PIMes_konyvbemutatojat_Demeter_Szilard_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc8e105b-d1a8-44ae-8efc-372b7705c48a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f619a83-c039-4edd-8eb5-52116c7f88ce","keywords":null,"link":"/elet/20201130_Kepes_Andras_lemondta_a_PIMes_konyvbemutatojat_Demeter_Szilard_miatt","timestamp":"2020. november. 30. 17:20","title":"Kepes András lemondta a PIM-es könyvbemutatóját Demeter Szilárd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]