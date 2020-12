Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b3de9d5-c26f-4109-971b-88d3eab85564","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jogszerűtlen híresztelésekről beszél a vállalatcsoport vezetése.","shortLead":"Jogszerűtlen híresztelésekről beszél a vállalatcsoport vezetése.","id":"20201201_dunaferr_ukran_erdekcsoport_iranyitas_szetzilalasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b3de9d5-c26f-4109-971b-88d3eab85564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4bae98f-731b-4991-8ec8-7fd49535e44c","keywords":null,"link":"/kkv/20201201_dunaferr_ukran_erdekcsoport_iranyitas_szetzilalasa","timestamp":"2020. december. 01. 17:52","title":"Dunaferr: Ukrán érdekcsoport próbálja szétzilálni a vállalat irányítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42","c_author":"Zwack Unicum","category":"brandcontent","description":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan lehet a receptúrából újra és újra valami újat kihozni? Műhelytitkok, gasztronómia és egy csepp ünnepvárás: tartson velünk ínyenc időutazásunkon!","shortLead":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan...","id":"20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604f8c72-7f99-4cb0-bb73-2cc5289cad46","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","timestamp":"2020. december. 01. 19:30","title":"Hagyomány, egy apró csavarral: így teheti különlegessé az ünnepi menüt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a0c2db-9e3b-4838-97c3-4381cd3512f1","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Egy házibulival kezdődött, és ha minden így megy tovább, sok-sok kis és nagy összeomlás közepette azzal is ér véget. Hatvan éve jelent meg a posztmodern irodalom energiaforrása és felhajtóereje, az Entrópia.","shortLead":"Egy házibulival kezdődött, és ha minden így megy tovább, sok-sok kis és nagy összeomlás közepette azzal is ér véget...","id":"202048__entropia_60__szeteses_eseten__pynchontol_esterhazyig__beepitett_hibak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14a0c2db-9e3b-4838-97c3-4381cd3512f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a665457e-728f-4490-982e-ae88e4c4b7cd","keywords":null,"link":"/360/202048__entropia_60__szeteses_eseten__pynchontol_esterhazyig__beepitett_hibak","timestamp":"2020. december. 01. 17:00","title":"60 éve tudjuk a posztmodern irodalomtól, hogy a valóság nem létezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87cb9323-dbf8-4261-b7f8-a2acc2c49af9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar alapítású CreatIT fejlesztői jövő decemberre készítik el a szemüveget és hozzá az alkalmazást, amellyel képzeletbeli, de akár egy konkrét személyről megmintázott partnert is készíthetnek maguknak a felhasználók.","shortLead":"A magyar alapítású CreatIT fejlesztői jövő decemberre készítik el a szemüveget és hozzá az alkalmazást, amellyel...","id":"20201130_kickstarter_creatit_hybri_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87cb9323-dbf8-4261-b7f8-a2acc2c49af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1d7642-c877-4c50-bbcb-9774eed4dde1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_kickstarter_creatit_hybri_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2020. november. 30. 18:18","title":"Kickstarterre vitte a magyar csapat a fejlesztést, amellyel digitális partnert kreálhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7505c1-8fbd-4266-8ec6-936609343fc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópálya-kezelő egyre többször használ úgynevezett ütközési energiaelnyelő berendezéseket, amelyek megvédhetik a munkaterületen dolgozókat, sőt a balesetet okozó járműben ülőket is. ","shortLead":"Az autópálya-kezelő egyre többször használ úgynevezett ütközési energiaelnyelő berendezéseket, amelyek megvédhetik...","id":"20201201_Igy_tortennek_az_autopalyan_dolgozokkal_a_balesetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea7505c1-8fbd-4266-8ec6-936609343fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5e6af5-1125-455f-8204-d5955a322845","keywords":null,"link":"/cegauto/20201201_Igy_tortennek_az_autopalyan_dolgozokkal_a_balesetek","timestamp":"2020. december. 01. 09:51","title":"Lefilmezték, ahogyan autó csapódik az M7-esen a közútkezelő nagy sárga dobozába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87aa96c4-9cd2-45cc-b9af-677fa2dae3ca","c_author":"Tamás Ervin","category":"360","description":"Mennyire is zsákmányolnak ki minket a németek?","shortLead":"Mennyire is zsákmányolnak ki minket a németek?","id":"20201201_Tamas_Ervin_Kiarusitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87aa96c4-9cd2-45cc-b9af-677fa2dae3ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c11ebd-83d2-4878-9092-f23845bee76d","keywords":null,"link":"/360/20201201_Tamas_Ervin_Kiarusitas","timestamp":"2020. december. 01. 12:00","title":"Tamás Ervin: Orbán és a kiárusítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c694ed-ee4d-4ff6-95eb-7228591d9ee5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tavaly augusztus és idén július között olyan nagymértékű volt az erdőirtás az Amazonas-medence brazíliai részén, hogy arra 2008 óta nem volt példa – közölte a brazil tudományos és technológiai minisztérium űr- és légkörkutatási intézete (INPE), amelynek feladata az esőerdők állapotának figyelemmel kísérése.","shortLead":"Tavaly augusztus és idén július között olyan nagymértékű volt az erdőirtás az Amazonas-medence brazíliai részén...","id":"20201201_erdoirtas_amazonia_klimavaltozas_termeszetrombolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7c694ed-ee4d-4ff6-95eb-7228591d9ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d9b54f-e1b1-45d6-89ab-73421a88572d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_erdoirtas_amazonia_klimavaltozas_termeszetrombolas","timestamp":"2020. december. 01. 22:57","title":"2008 óta nem volt ilyen nagymértékű erdőirtás Amazóniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország összes hajléktalanokat ellátó intézménye pályázhat a pénzre.","shortLead":"Az ország összes hajléktalanokat ellátó intézménye pályázhat a pénzre.","id":"20201201_hajlektalan_ellatas_intezmenyek_emmi_palyazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259c05f4-1832-42ac-b445-22668e7d6de6","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_hajlektalan_ellatas_intezmenyek_emmi_palyazat","timestamp":"2020. december. 01. 18:56","title":"134 millió állami pénzre pályázhatnak a hajléktalanellátó intézmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]