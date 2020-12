Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15622ef1-5c3b-4e03-b9f5-f089ff5eac83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen Transporter legújabb verzióját is kiküldték a német versenypályára.","shortLead":"A Volkswagen Transporter legújabb verzióját is kiküldték a német versenypályára.","id":"20201203_Manapsag_mar_egy_sima_kisbuszt_is_a_Nurburgringen_tesztelnek__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15622ef1-5c3b-4e03-b9f5-f089ff5eac83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a167dc15-c03c-435c-9cdc-2789b9d9aea0","keywords":null,"link":"/cegauto/20201203_Manapsag_mar_egy_sima_kisbuszt_is_a_Nurburgringen_tesztelnek__video","timestamp":"2020. december. 03. 11:49","title":"Már egy sima kisbuszt is a Nürburgringen tesztelnek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3dcd3fb-f10b-4078-a46c-35da24ea179e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"December 16-tól ismét látogatható lesz az Eiffel-torony, amely a koronavírus-járvány miatt Franciaországban kihirdetett általános karantén október 30-i kezdete óta tart zárva.



","shortLead":"December 16-tól ismét látogatható lesz az Eiffel-torony, amely a koronavírus-járvány miatt Franciaországban kihirdetett...","id":"20201202_Ujra_kinyit_az_Eiffeltorony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3dcd3fb-f10b-4078-a46c-35da24ea179e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a54022c-e355-4fad-9583-7a8fcbbceb01","keywords":null,"link":"/elet/20201202_Ujra_kinyit_az_Eiffeltorony","timestamp":"2020. december. 02. 09:27","title":"Biztató hírek Párizsból: újra kinyit az Eiffel-torony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de9e60b0-7314-43af-95f9-8bfe43edbad3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádirat szerint a szír férfi az Iszlám Állam egy fegyveres csoportját vezette és brutális gyilkosságokban vett részt. ","shortLead":"A vádirat szerint a szír férfi az Iszlám Állam egy fegyveres csoportját vezette és brutális gyilkosságokban vett részt. ","id":"20201203_birosag_itelet_hasszan_f_iszlam_allam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de9e60b0-7314-43af-95f9-8bfe43edbad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b5404cb-6096-4429-86eb-97f9a7519f4f","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_birosag_itelet_hasszan_f_iszlam_allam","timestamp":"2020. december. 03. 14:36","title":"Életfogytig tartó börtönre ítélte a bíróság az Iszlám Állam korábbi tagját, Hasszán F.-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aaf4992-a2e0-46b7-81dd-e913b9aa30fc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Áprilisban 23 évet kapott Miroslav Marcek, de az ügyész megfellebbezte azt. ","shortLead":"Áprilisban 23 évet kapott Miroslav Marcek, de az ügyész megfellebbezte azt. ","id":"20201202_kuciak_gyilkossag_legfelsobb_birosag_sulyosbitott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3aaf4992-a2e0-46b7-81dd-e913b9aa30fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351a4b2e-ddca-4047-bbce-2adc381edb08","keywords":null,"link":"/vilag/20201202_kuciak_gyilkossag_legfelsobb_birosag_sulyosbitott","timestamp":"2020. december. 02. 14:45","title":"25 évre súlyosbították Ján Kuciak gyilkosának ítéletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg a falvakban érződik a 2021-re ígért lakásfelújítási támogatás és a kedvezményes lakásáfa visszavezetésének hatása.","shortLead":"Főleg a falvakban érződik a 2021-re ígért lakásfelújítási támogatás és a kedvezményes lakásáfa visszavezetésének hatása.","id":"20201203_epitoipar_munka_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22061db5-8844-4c95-978f-0756b78cffcb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_epitoipar_munka_felmeres","timestamp":"2020. december. 03. 12:03","title":"Vannak építőipari szakemberek, akik 2021-re már nem is tudnak munkát vállalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f241b473-9966-436c-8708-64ba6608f0c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az F-Pace SVR minden korábbinál jobban gyorsul, precízebb a kormányzása és nagyobb a végsebessége. ","shortLead":"Az F-Pace SVR minden korábbinál jobban gyorsul, precízebb a kormányzása és nagyobb a végsebessége. ","id":"20201202_kompresszor_es_v8_550_loeros_divatterepjaro_a_jaguartol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f241b473-9966-436c-8708-64ba6608f0c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96c0801-b2da-4c63-8782-539e6fb91624","keywords":null,"link":"/cegauto/20201202_kompresszor_es_v8_550_loeros_divatterepjaro_a_jaguartol","timestamp":"2020. december. 02. 11:59","title":"Kompresszor és V8: 550 lóerős divatterepjáró a Jaguartól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a5d8c2-067a-45b4-a5ca-dff5a8456085","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Ride Vision közlekedésbiztonsági startup nemrég 7 millió dolláros pénzinjekciót kapott. Motorosok dolgoznak a motorosokért: hogy kevesebb baleset legyen.","shortLead":"A Ride Vision közlekedésbiztonsági startup nemrég 7 millió dolláros pénzinjekciót kapott. Motorosok dolgoznak...","id":"202048_motorbalesetmegelozes_szemellenorzos_vasparipa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58a5d8c2-067a-45b4-a5ca-dff5a8456085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a588db95-5bd5-4ff3-8e7c-6ee59421b9dc","keywords":null,"link":"/360/202048_motorbalesetmegelozes_szemellenorzos_vasparipa","timestamp":"2020. december. 02. 10:00","title":"Motorosok új találmánya sok másik motoros életét mentheti meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a671ba-a2b4-42b5-8c2a-f4304d60630c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mikulásokat az ITM laborjában ledarálták, majd sósavval kezelték, és megvizsgálták. Csak egy esetben találtak kisebb problémát.","shortLead":"A mikulásokat az ITM laborjában ledarálták, majd sósavval kezelték, és megvizsgálták. Csak egy esetben találtak kisebb...","id":"20201203_csokimikulas_itm_laborvizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64a671ba-a2b4-42b5-8c2a-f4304d60630c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9857e8-671a-494d-b1cf-85e09280feef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_csokimikulas_itm_laborvizsgalat","timestamp":"2020. december. 03. 10:04","title":"A minisztérium ellenőrizte és rendben találta a csokimikulásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]