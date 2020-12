Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d777624-a530-4eb6-bd4c-7cbc1d007027","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori fideszes képviselő a brüsszeli “házibuli” miatt adta vissza a díszpolgári címet.","shortLead":"Az egykori fideszes képviselő a brüsszeli “házibuli” miatt adta vissza a díszpolgári címet.","id":"20201203_szajer_jozsef_diszpolgar_sopron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d777624-a530-4eb6-bd4c-7cbc1d007027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d58f6616-7018-44a3-a138-958c7c4d65ac","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_szajer_jozsef_diszpolgar_sopron","timestamp":"2020. december. 03. 15:20","title":"Szájer József lemondott a soproni díszpolgári címéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4465ed33-e095-4374-ad66-f82a4b820e5b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Megváltozik a számlák képe is.","shortLead":"Megváltozik a számlák képe is.","id":"20201202_Nevet_valt_az_MVM_Magyar_Villamos_Muvek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4465ed33-e095-4374-ad66-f82a4b820e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e95f66-9884-422b-bdbd-d9bc6aa5e36d","keywords":null,"link":"/kkv/20201202_Nevet_valt_az_MVM_Magyar_Villamos_Muvek","timestamp":"2020. december. 02. 20:59","title":"Nevet vált az MVM Magyar Villamos Művek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc17388-97dd-4447-867d-e396bf4be83d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Súlyan szennyező lignittel fűteni, azonban az önkormányzatok mégis szociális alapon ezt osztják a lakosságnak. Mindeközben a Sajó völgyében már veszélyes a levegő.","shortLead":"Súlyan szennyező lignittel fűteni, azonban az önkormányzatok mégis szociális alapon ezt osztják a lakosságnak...","id":"20201203_sajo_volgy_szenlobbi_baz_megye_legszennyezettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bc17388-97dd-4447-867d-e396bf4be83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1325c6c7-1fbd-49fc-9c3e-7b3401c4bb53","keywords":null,"link":"/zhvg/20201203_sajo_volgy_szenlobbi_baz_megye_legszennyezettseg","timestamp":"2020. december. 03. 15:05","title":"A Sajó-völgyében továbbra is lignittel fűtenek, pedig már megint veszélyes a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0f24acd-c727-4ece-b9dd-2c8b1da7a9fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év utolsó heteiben több új funkcióval is bővíti az androidos eszközöket és szolgáltatásokat a Google. A fejlesztések közül több idehaza is használható lesz.","shortLead":"Az év utolsó heteiben több új funkcióval is bővíti az androidos eszközöket és szolgáltatásokat a Google. A fejlesztések...","id":"20201204_android_frissites_uj_funkciok_google_maps_terkep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0f24acd-c727-4ece-b9dd-2c8b1da7a9fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fcac5ff-9b20-4092-9133-b4ecf57d1c64","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_android_frissites_uj_funkciok_google_maps_terkep","timestamp":"2020. december. 04. 08:03","title":"Meglepetés androidosoknak: több új funkció is érkezik még idén a telefonokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy salgótarjáni mentésirányító halt bele a Covid–19 betegség szövődményeibe.","shortLead":"Egy salgótarjáni mentésirányító halt bele a Covid–19 betegség szövődményeibe.","id":"20201202_koronavirus_elhunyt_mentos_salgotarjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f787bb01-4fe8-45be-a404-6b2b37145c45","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_koronavirus_elhunyt_mentos_salgotarjan","timestamp":"2020. december. 02. 12:48","title":"Újabb magyar mentő halálát okozta koronavírus-fertőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b2d10ea-8306-4414-bc87-bb586659ed0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar miniszterelnök biztosította a Roszatom vezérigazgatóját: ütemterv szerint halad a paksi beruházás, jövő ősszel lehet meg az engedély, ami után indulhat az atomerőmű új blokkjainak építése.","shortLead":"A magyar miniszterelnök biztosította a Roszatom vezérigazgatóját: ütemterv szerint halad a paksi beruházás, jövő ősszel...","id":"20201203_orban_roszatom_paks","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b2d10ea-8306-4414-bc87-bb586659ed0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15e402c-ae3d-42a2-af77-93ea9c6eeade","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_orban_roszatom_paks","timestamp":"2020. december. 03. 12:45","title":"Meglátogatta Orbán Viktort a Roszatom vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6299af2-6b40-4d71-bbe1-aa2112953f02","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A fideszes magyar EP-képviselő lebukása minden nagyobb nemzetközi lapban vezető hír.","shortLead":"A fideszes magyar EP-képviselő lebukása minden nagyobb nemzetközi lapban vezető hír.","id":"20201202_A_vilaglapok_cimoldalain_Szajer_Jozsef_botranya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6299af2-6b40-4d71-bbe1-aa2112953f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c99617-b7ca-4dd9-9118-e0b282b907e5","keywords":null,"link":"/360/20201202_A_vilaglapok_cimoldalain_Szajer_Jozsef_botranya","timestamp":"2020. december. 02. 12:00","title":"A világlapok címoldalain Szájer József botránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a16c0e61-d7cd-477c-a501-ce3d5ce801d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Antal Zsolt a Fidesz választási kampányfilmjeit gyártó cégnél kezdte a pályáját, majd a Fidesz-kormány kommunikációs tanácsadója lett. Mostantól ő vezeti a Színház- és Filmművészeti Egyetem Elméleti Intézetét.","shortLead":"Antal Zsolt a Fidesz választási kampányfilmjeit gyártó cégnél kezdte a pályáját, majd a Fidesz-kormány kommunikációs...","id":"20201203_antal_zsolt_Fidesz_SZFE_intezet_kinevezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a16c0e61-d7cd-477c-a501-ce3d5ce801d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d32054-46db-4255-a549-e5f71601fa4a","keywords":null,"link":"/elet/20201203_antal_zsolt_Fidesz_SZFE_intezet_kinevezes","timestamp":"2020. december. 03. 12:15","title":"Fidesz-közeli kommunikációs szakembert neveztek ki az SZFE intézetének élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]