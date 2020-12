Az újság főszerkesztője szerint a történet hazugság, és jogi lépéseket is tesznek.

Közleményben is reagált a Magyar Hang arra a vádra, hogy a kormányközeli sajtó Bayer Zsolt nyilatkozata után pedofilvádakkal illette egyik munkatársukat. Bayer a Hír Tv-ben egy "egykorvolt harcostársáról" lényegében azt állította, hogy pedofil. Ezek után a Pesti Srácok lényegében felfedte, kire véltek ők ráismerni. Az érintettet ugyan nem nevezték meg, de leírták, hogy a Magyar Hangnál dolgozik, és hosszan ecsetelték a munkásságát.

György Zsombor főszerkesztő a közleményben azt írta, a kormány revansot akar venni, amiért “a tömeges orgiáról, droggal a táskájában rendőrök elől menekülő Szájer József az egész magyar kormányt nevetségessé tette szerte Európában”.

György Zsombor szerint a megvádolt kolléga egyértelművé tette, hogy semmilyen törvénysértést nem követett el, “soha nem létesített testi kapcsolatot kiskorúakkal, sem itthon, sem más országban” – áll a közleményben, amelyben kiemelik, hogy a munkatársuk magánélete ezen túlmenően senkire sem tartozik, a pedofíliát és emberek kizsákmányolását pedig mélyen elítéli a szerkesztőség.

A közlemény kitér arra is, hogy ha Bayer története mégis igaz lenne, tehát bűncselekmény jutott tudomására, és nem értesítette a hatóságokat, akkor morális értelemben mindenképp ő maga is bűnössé válna (ahogy a hvg.hu is megírta, tényleg csak morális értelemben).

“Készen állunk, hogy minden felmerülő kérdésre őszintén válaszoljunk, és megtesszük a jogi lépéseket” – zárult a szöveg.