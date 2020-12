Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Majoros Péter rapper/műsorvezető hirtelen a koronavírus-járvány egyik arca lett, aki a maga stílusában ment neki az álhírterjesztőknek, miközben hitelesen bemutatta, mit él át egy fertőzött – hiszen heteken át maga is küzdött a kórral. Szerinte Müller Cecília is ilyen nyersen magyarázna néha, csak neki nem szabad. Interjú. Majka: Életek múlnak a hülyeségen, úgyhogy a hülyéket el kell küldeni a fenébe 2020. december. 03. 12:30 Súlyan szennyező lignittel fűteni, azonban az önkormányzatok mégis szociális alapon ezt osztják a lakosságnak. Mindeközben a Sajó völgyében már veszélyes a levegő. A Sajó-völgyében továbbra is lignittel fűtenek, pedig már megint veszélyes a levegő 2020. december. 03. 15:05 Jövő nyárig tolódhat ki a vágányzár a forgalmas HÉV-vonalon az új atlétikai stadion munkálatai miatt. Addig marad a pótlóbuszos megoldás. Hat hónapot csúszik a csepeli HÉV-vonal felújítása 2020. december. 03. 10:15 Sorozatunk hetedik részében az indiaiak dzsugád szemléletmódját mutatjuk be. Részlet. Boldogságatlasz 7. rész: Mit tanulhatunk az indiaiaktól? 2020. december. 02. 19:12 A vádirat szerint a szír férfi az Iszlám Állam egy fegyveres csoportját vezette és brutális gyilkosságokban vett részt. Életfogytig tartó börtönre ítélte a bíróság az Iszlám Állam korábbi tagját, Hasszán F.-t 2020. december. 03. 14:36 A veszélyhelyzet nélkül nem tehette volna meg. Sikerült is kacifántos jogi helyzetet előidézni. A kormány faragott egy bunkósbotot a veszélyhelyzeti törvényből az önkormányzatok ellen 2020. december. 03. 06:30