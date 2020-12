Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Perre készülnek a Magyar Hangnál, miután a Pesti Srácok a hetilap egyik munkatársával azonosította Bayer Zsolt egykori \"harcostársát\", akit a publicista pedofilként írt le.","shortLead":"Perre készülnek a Magyar Hangnál, miután a Pesti Srácok a hetilap egyik munkatársával azonosította Bayer Zsolt egykori...","id":"20201204_bayer_zsolt_pedofilia_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29182f30-ff96-404d-9855-5dc3a0d0a1a6","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_bayer_zsolt_pedofilia_fidesz","timestamp":"2020. december. 04. 15:31","title":"Hiába hallgatott Bayer Zsolt 20 évig az állítólagos pedofil harcostársról, felelősségre nem vonható érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok olyan műtárgyat próbálnak eladni a Facebookon, amit bűnözők háborús területekről loptak el. Ez utóbbi tevékenység háborús bűncselekménynek számít, amely felderítését jelenleg csak megnehezíti a más érdekekre hivatkozó közösségi oldal.","shortLead":"Sok olyan műtárgyat próbálnak eladni a Facebookon, amit bűnözők háborús területekről loptak el. Ez utóbbi tevékenység...","id":"20201205_facebook_terrorizmus_mukereskedo_feketepiac_fenykep_torlese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2fc9d7-76db-4d35-af44-97643ed0c0fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201205_facebook_terrorizmus_mukereskedo_feketepiac_fenykep_torlese","timestamp":"2020. december. 05. 08:03","title":"Élénkítheti a feketekereskedelmet a Facebook képtörlő szabálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vádat emeltek ellene és két társa ellen lopás miatt.","shortLead":"Vádat emeltek ellene és két társa ellen lopás miatt.","id":"20201205_Rendszeresen_nem_fizetett_egy_autos_a_benzinkuton__650_ezer_forint_a_szamlaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbb5344-6adb-421c-ac08-a67c51d967c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201205_Rendszeresen_nem_fizetett_egy_autos_a_benzinkuton__650_ezer_forint_a_szamlaja","timestamp":"2020. december. 05. 10:08","title":"Rendszeresen nem fizetett egy autós a benzinkúton - 650 ezer forint a számlája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8570151-d812-4678-81ac-e6c2aa9598df","c_author":"EUrologus","category":"360","description":"Napok óta mesél, közben azzal vádolják, hogy hazudik – a hvg360 felkereste annak a partinak a szervezőjét, amely után Szájer Józsefet kábítószerrel a hátizsákjában fogták el a rendőrök. David Manzheley kitart eddigi verziója mellett a történtekről, és kitartóan állítja, hogy a bulijaira további fideszes kötődésű emberek is járnak. Sőt, tudni véli, hogy kerültek a rendőrök múlt pénteken a lakásába.","shortLead":"Napok óta mesél, közben azzal vádolják, hogy hazudik – a hvg360 felkereste annak a partinak a szervezőjét, amely után...","id":"20201204_szajer_jozsef_brusszel_orgia_david_manzheley_fidesz_szexparti_melegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8570151-d812-4678-81ac-e6c2aa9598df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"539e2f9f-3ccf-49f1-9ed7-bb3b0dee1e64","keywords":null,"link":"/360/20201204_szajer_jozsef_brusszel_orgia_david_manzheley_fidesz_szexparti_melegek","timestamp":"2020. december. 04. 15:30","title":"Üzleti féltékenység okozta Szájer lebukását? Az orgiaszervező lakásában jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fea7e3f-32b3-4d64-8352-3e67d5005e82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Körbeépítettek járdával egy vasúti jelzőlámpát a Pest megyei Pécelen, ami így teljesen elállja a gyalogosok útját.","shortLead":"Körbeépítettek járdával egy vasúti jelzőlámpát a Pest megyei Pécelen, ami így teljesen elállja a gyalogosok útját.","id":"20201205_Egyeni_epiteszeti_megoldast_valasztottak_Pecelen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fea7e3f-32b3-4d64-8352-3e67d5005e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864a01e6-85c0-4f01-a6e8-598444830fff","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_Egyeni_epiteszeti_megoldast_valasztottak_Pecelen","timestamp":"2020. december. 05. 20:14","title":"Egyéni útépítési megoldást választottak Pécelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nagyobb magyar kutatócsoport vírusgenomikai vizsgálata szerint Magyarországon február végén és március első felében észlelték a koronavírus jelenlétét, vagyis hibás az a vélekedés, amely szerint a kórokozó már korábban is terjedt volna az országban. A minták alapján pedig megállapítható: nálunk elsősorban az Olaszországból kiinduló változatok terjedtek el.","shortLead":"Egy nagyobb magyar kutatócsoport vírusgenomikai vizsgálata szerint Magyarországon február végén és március első felében...","id":"20201204_koronavirus_elterjedes_magyarorszag_genom_vizsgalat_virologusok_jakab_ferenc_kemenesi_gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91ee476-81ea-4ebd-b018-1f3ee897d448","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_koronavirus_elterjedes_magyarorszag_genom_vizsgalat_virologusok_jakab_ferenc_kemenesi_gabor","timestamp":"2020. december. 04. 15:03","title":"Magyar kutatók szerint a koronavírus második hulláma nem az első feléledése, és több mutáció is terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebbb114a-e6cd-4578-af5e-88a0faef9b4b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20201205_Ha_keri_Szajer_meg_kaphat_40_millio_forintot_az_EPtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebbb114a-e6cd-4578-af5e-88a0faef9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8357e5-12b4-4f03-8964-be655c5aefbf","keywords":null,"link":"/vilag/20201205_Ha_keri_Szajer_meg_kaphat_40_millio_forintot_az_EPtol","timestamp":"2020. december. 05. 13:20","title":"Ha kéri, Szájer még kaphat 40 millió forintot az EP-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A koronavírus miatt még inkább kiszolgáltatottá teszi a szegény országokat a drágulás.","shortLead":"A koronavírus miatt még inkább kiszolgáltatottá teszi a szegény országokat a drágulás.","id":"20201204_Hateves_csucson_az_elelmiszerarak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea0595f-1dde-46df-be1f-2c524c14827c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201204_Hateves_csucson_az_elelmiszerarak","timestamp":"2020. december. 04. 18:37","title":"Hatéves csúcson az élelmiszerárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]