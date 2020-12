Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5529a01d-21f0-46f3-b8dd-4001165ff784","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A héten sajnos rekordot döntött, hogy hány halálos áldozatot szedett a vírus Németországban, ezért legalább január 10-ig érvényben maradnak a korlátozások. ","shortLead":"A héten sajnos rekordot döntött, hogy hány halálos áldozatot szedett a vírus Németországban, ezért legalább január...","id":"20201206_Nemetorszagban_255en_haltak_meg_a_koronavirus_miatt_az_elmult_24_ora_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5529a01d-21f0-46f3-b8dd-4001165ff784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce6ecd7-132c-4db4-a9a3-6aedea489646","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Nemetorszagban_255en_haltak_meg_a_koronavirus_miatt_az_elmult_24_ora_alatt","timestamp":"2020. december. 06. 12:47","title":"Németországban 255-en haltak meg a koronavírus miatt az elmúlt 24 óra alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a30a3e-ee9f-4807-ad8c-442945d227da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid időre süthet csak ki a nap hétfőn.","shortLead":"Rövid időre süthet csak ki a nap hétfőn.","id":"20201207_idojaras_omsz_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91a30a3e-ee9f-4807-ad8c-442945d227da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85eb8cf8-28ab-4d9b-8423-ecd9fa5a703a","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_idojaras_omsz_elorejelzes","timestamp":"2020. december. 07. 06:39","title":"Sok esővel, 10 fokhoz közelítő hőmérséklettel kezdődik a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2d33d8-2451-40df-ae46-5ececd05791c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 29 éves férfi csodával határos módon élte túl a cápatámadást.","shortLead":"A 29 éves férfi csodával határos módon élte túl a cápatámadást.","id":"20201207_Hiaba_harapta_meg_a_capa_az_ausztral_szorfos_kiuszott_a_partra_es_tobb_szaz_metert_gyalogolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f2d33d8-2451-40df-ae46-5ececd05791c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6110563f-f4b5-4f8e-af4e-2a8186151fa1","keywords":null,"link":"/elet/20201207_Hiaba_harapta_meg_a_capa_az_ausztral_szorfos_kiuszott_a_partra_es_tobb_szaz_metert_gyalogolt","timestamp":"2020. december. 07. 09:10","title":"Hiába harapta meg a cápa, az ausztrál szörfös kiúszott a partra, és több száz métert gyalogolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c39c2bf6-3bde-4d79-a369-5cc97c9643ad","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világon először futották le 58 percen belül a féltávot: vasárnap a valenciai maratonon megdőlt az eddigi rekord.","shortLead":"A világon először futották le 58 percen belül a féltávot: vasárnap a valenciai maratonon megdőlt az eddigi rekord.","id":"20201206_Mar_boven_58_perc_alatt_kell_futnia_ha_meg_szeretne_donteni_a_felmaraton_vilagrekordjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c39c2bf6-3bde-4d79-a369-5cc97c9643ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c5f911-803e-433b-92bd-009857ca01f1","keywords":null,"link":"/sport/20201206_Mar_boven_58_perc_alatt_kell_futnia_ha_meg_szeretne_donteni_a_felmaraton_vilagrekordjat","timestamp":"2020. december. 06. 10:29","title":"Már bőven 58 perc alatt kell futnia, ha meg szeretné dönteni a félmaraton világrekordját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106040d3-7e6c-453b-9307-0ba198cf3396","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Évekkel ezelőtt több amerikai és kanadai, Kubában szolgáló diplomatának lettek rejtélyes tünetei.","shortLead":"Évekkel ezelőtt több amerikai és kanadai, Kubában szolgáló diplomatának lettek rejtélyes tünetei.","id":"20201206_Iranyitott_radiosugarak_okozhattak_a_Havannaszindromat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=106040d3-7e6c-453b-9307-0ba198cf3396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5055b2-4818-45bb-9099-a67c15a124f1","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Iranyitott_radiosugarak_okozhattak_a_Havannaszindromat","timestamp":"2020. december. 06. 14:45","title":"Irányított rádiósugarak okozhatták a havannai szindrómát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d177f83-66c2-4918-b257-59db3ed590c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Népszerű síparadicsomok is eltűnhetnek a következő évtizedekben egy friss kutatás szerint.","shortLead":"Népszerű síparadicsomok is eltűnhetnek a következő évtizedekben egy friss kutatás szerint.","id":"20201207_Alpok_gleccserek_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d177f83-66c2-4918-b257-59db3ed590c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08390cb6-0332-4ced-b747-6241afe2daa9","keywords":null,"link":"/zhvg/20201207_Alpok_gleccserek_klimavaltozas","timestamp":"2020. december. 07. 11:54","title":"Az Alpok gleccsereinek 92 százaléka eltűnhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69767021-c6d5-4cb8-a549-f643c10e485c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Délelőtt tíz óráig a választásra jogosultak kevesebb, mint 5 százaléka szavazott a román parlamenti választásokon vasárnap.","shortLead":"Délelőtt tíz óráig a választásra jogosultak kevesebb, mint 5 százaléka szavazott a román parlamenti választásokon...","id":"20201206_A_magyarlakta_tersegekben_meg_az_atlagnal_is_kevesebben_szavaznak_Romaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69767021-c6d5-4cb8-a549-f643c10e485c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64287ac-153b-4545-8534-5208664727e9","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_A_magyarlakta_tersegekben_meg_az_atlagnal_is_kevesebben_szavaznak_Romaniaban","timestamp":"2020. december. 06. 10:55","title":"A magyarlakta térségekben még az átlagnál is kevesebben szavaznak Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a099f0c-0901-4270-9b63-db6bb99e8231","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A második helyezett a Zebra lett, azaz Molnár Áron. ","shortLead":"A második helyezett a Zebra lett, azaz Molnár Áron. ","id":"20201206_Alarcos_enekes_gyoztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a099f0c-0901-4270-9b63-db6bb99e8231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d551f96-c8ea-4fe7-929c-b39fca16e975","keywords":null,"link":"/kultura/20201206_Alarcos_enekes_gyoztes","timestamp":"2020. december. 06. 21:50","title":"Miller Dávid volt a Banán, ő nyerte az Álarcos énekest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]