Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a854bbbf-9feb-4b31-8922-80b13c1e0821","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Decemberben a Jupiter és a Szaturnusz olyan mértékben fogja megközelíteni egymást, hogy ha valaki egy kicsit rövidlátó, szabad szemmel egy nagy fényes csillagnak fogja látni az égitesteket.","shortLead":"Decemberben a Jupiter és a Szaturnusz olyan mértékben fogja megközelíteni egymást, hogy ha valaki egy kicsit rövidlátó...","id":"20201127_csillagaszat_egi_jelenseg_jupiter_szaturnusz_december","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a854bbbf-9feb-4b31-8922-80b13c1e0821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78be7be4-2668-4933-a85c-8500c2e5c7c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_csillagaszat_egi_jelenseg_jupiter_szaturnusz_december","timestamp":"2020. november. 27. 18:04","title":"Különleges csillagászati esemény jön, 60 év múlva láthatunk újra ilyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee7a616-6c00-48ba-8a9a-29cdeee81778","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"279 tő cseperedett a sampinyonok helyén.","shortLead":"279 tő cseperedett a sampinyonok helyén.","id":"20201126_Gombapinceben_termesztett_kannabiszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bee7a616-6c00-48ba-8a9a-29cdeee81778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c571577-aab5-4b0a-92d5-126a7fcb4e77","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_Gombapinceben_termesztett_kannabiszt","timestamp":"2020. november. 26. 10:07","title":"Gombapincében termesztett kannabiszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17946eeb-161a-40c4-8262-b5e4dc5c475c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2026 februárjáig ő marad az igazgató.","shortLead":"2026 februárjáig ő marad az igazgató.","id":"20201126_Mate_Gabor_marad_a_Katona_Jozsef_Szinhaz_elen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17946eeb-161a-40c4-8262-b5e4dc5c475c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffbc51b-a648-45cd-8ee8-d7b72071ff6b","keywords":null,"link":"/kultura/20201126_Mate_Gabor_marad_a_Katona_Jozsef_Szinhaz_elen","timestamp":"2020. november. 26. 14:21","title":"Máté Gábor marad a Katona József Színház élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A vélhetően csalással nyert fehérorosz politikus azt mondta: az új alkotmány bevezetése után már nem akar elnök lenni.","shortLead":"A vélhetően csalással nyert fehérorosz politikus azt mondta: az új alkotmány bevezetése után már nem akar elnök lenni.","id":"20201127_lukasenka_feherorosz_elnok_alkotmany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2dfdfe-ad48-493a-8819-611e1d9e8606","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_lukasenka_feherorosz_elnok_alkotmany","timestamp":"2020. november. 27. 18:39","title":"Lukasenka szerint az új alkotmány után már nem ő lesz a fehérorosz elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1232a2ed-7e64-474f-8e6b-7f362e27aab9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruházlánc egy magyar startup céggel közösen költözteti az internetre közel háromezer termékét.","shortLead":"Az áruházlánc egy magyar startup céggel közösen költözteti az internetre közel háromezer termékét.","id":"20201127_Aldi_ROKSH_BP_indulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1232a2ed-7e64-474f-8e6b-7f362e27aab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f85f5c28-5854-4ddb-9dde-f0972e98bd26","keywords":null,"link":"/kkv/20201127_Aldi_ROKSH_BP_indulas","timestamp":"2020. november. 27. 10:56","title":"Már interneten is lehet vásárolni az Aldiból Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c98795-78dc-47db-8f7c-de7cfaa56d70","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem jönne jól egy megállapodás nélküli kilépés, pláne, hogy a járvány miatt a britek így is az elmúlt 300 év legsúlyosabb válságával néznek szembe.","shortLead":"Nem jönne jól egy megállapodás nélküli kilépés, pláne, hogy a járvány miatt a britek így is az elmúlt 300 év...","id":"20201127_Barnier_Londonban_brexit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57c98795-78dc-47db-8f7c-de7cfaa56d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664011d5-2eb2-4a76-ab55-0d601358544d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201127_Barnier_Londonban_brexit","timestamp":"2020. november. 27. 12:30","title":"Barnier Londonban: Továbbra is fennállnak a jelentős nézetkülönbségek a Brexit ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d2281c-aeb0-4c0f-809a-b005ac5d6ef9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a magyar Spotify-felhasználók is felfigyeltek arra a hibára, ami miatt a Spotify csupán néhány másodpercet játszik le egy lejátszási listán elindított dalból, majd azonnal átugrik a következő zenére.","shortLead":"Már a magyar Spotify-felhasználók is felfigyeltek arra a hibára, ami miatt a Spotify csupán néhány másodpercet játszik...","id":"20201127_spotify_hiba_bug_zene_lejataszasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56d2281c-aeb0-4c0f-809a-b005ac5d6ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e4d4da-f439-45dd-a0e8-7252cf3fd54c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_spotify_hiba_bug_zene_lejataszasa","timestamp":"2020. november. 27. 12:06","title":"Nem működik a Spotify, nem játssza le a zenéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ötlet az után juthatott eszébe, hogy alig tudott leparkolni Berlinben egy nagy méretű Tesla Model X-szel.","shortLead":"Az ötlet az után juthatott eszébe, hogy alig tudott leparkolni Berlinben egy nagy méretű Tesla Model X-szel.","id":"20201126_Kicsi_Europai_Tesla_Elon_Musk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d278daf-22f7-4529-b153-bc724bfdc12a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201126_Kicsi_Europai_Tesla_Elon_Musk","timestamp":"2020. november. 26. 15:26","title":"Kicsi, kifejezetten európai Teslát tervezne Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]