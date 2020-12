Stumpf szerint a gyakori Alaptörvény-módosítás a jogrendszer stabilitását veszélyeztetheti

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ff5f307-59ac-4cbf-90f6-52bced2cba6b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megnéztük, milyen a helyi tűzoltóság karácsonyi hangulatú létrás autója. ","shortLead":"Megnéztük, milyen a helyi tűzoltóság karácsonyi hangulatú létrás autója. ","id":"20201207_igy_vilagit_a_karacsonyra_feldiszitett_pomazi_tuzoltoauto__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ff5f307-59ac-4cbf-90f6-52bced2cba6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1f4d0a-5e62-4d00-bb43-ab593a44072e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201207_igy_vilagit_a_karacsonyra_feldiszitett_pomazi_tuzoltoauto__fotok","timestamp":"2020. december. 07. 09:21","title":"Így világít a karácsonyra feldíszített pomázi tűzoltóautó – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakmai alapon döntik el, hogy milyen oltást lehet beadatni. A Koronavírus Sajtóközpont kedden délután szembemenve Müllerrel azt közölte, igenis lehet majd választani. ","shortLead":"Szakmai alapon döntik el, hogy milyen oltást lehet beadatni. A Koronavírus Sajtóközpont kedden délután szembemenve...","id":"20201208_vakcina_regisztracio_oltas_kivalasztasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2fb17c-b015-4f74-8bc6-54ff1a21373f","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_vakcina_regisztracio_oltas_kivalasztasa","timestamp":"2020. december. 08. 13:16","title":"Müller: Nem lehet majd választani a koronavírus-oltások közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38482c6d-1957-45e5-9a43-525157edef95","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egyre többen gondolják úgy, hogy nem állítanak hagyományos karácsonyfát a járvány miatt, népszerű az online rendelés is.

","shortLead":"Egyre többen gondolják úgy, hogy nem állítanak hagyományos karácsonyfát a járvány miatt, népszerű az online rendelés...","id":"20201207_Jarvany_karacsonyi_fenyok_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38482c6d-1957-45e5-9a43-525157edef95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9579e8a0-6f16-4c89-ac8a-a64886aec7c1","keywords":null,"link":"/kkv/20201207_Jarvany_karacsonyi_fenyok_","timestamp":"2020. december. 07. 09:17","title":"A járvány a karácsonyi fenyők forgalmára is hatással van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c1f862-b070-43b4-a2a8-d92d42997be7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Összeállt Mariah Carey, Jennifer Hudson és Ariana Grande egy karácsonyi dalra.","shortLead":"Összeállt Mariah Carey, Jennifer Hudson és Ariana Grande egy karácsonyi dalra.","id":"20201207_Harom_kiralyno_menti_meg_a_karacsonyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57c1f862-b070-43b4-a2a8-d92d42997be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c49089-0096-4054-ba7a-3ba9445289cd","keywords":null,"link":"/kultura/20201207_Harom_kiralyno_menti_meg_a_karacsonyt","timestamp":"2020. december. 07. 09:38","title":"Három királynő menti meg a karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1ad9fbb-ee96-4e1a-9cce-494aea5b32e3","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A boszniai polgárháborúnak véget vető daytoni egyezmény ellenére még ma sem működőképes állam az egykori jugoszláv tagköztársaság. Jóformán csak a 25 éve ott lévő nemzetközi alakulatok akadályozzák meg, hogy elfajuljanak a három etnikai közösség ellentétei.","shortLead":"A boszniai polgárháborúnak véget vető daytoni egyezmény ellenére még ma sem működőképes állam az egykori jugoszláv...","id":"202049__dayton_25_eve__beke_megbekeles_nelkul__muszlim_mag__felig_sem_telt_pohar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1ad9fbb-ee96-4e1a-9cce-494aea5b32e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a418e2-1153-40d2-8922-0bab7e1529de","keywords":null,"link":"/360/202049__dayton_25_eve__beke_megbekeles_nelkul__muszlim_mag__felig_sem_telt_pohar","timestamp":"2020. december. 07. 11:00","title":"A 25 éve kötött békeszerződés máig nem hozta el a megbékélést Boszniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3674946d-cba9-447a-9ef4-6ad4750f4856","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezet szerint jobb lenne, ha 24-én ki se nyitnának.","shortLead":"A szakszervezet szerint jobb lenne, ha 24-én ki se nyitnának.","id":"20201208_Tumultus_lehet_az_uzletekben_az_idosav_es_a_korai_zaras_miatt__figyelmeztetnek_a_boltok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3674946d-cba9-447a-9ef4-6ad4750f4856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb7813f-332a-4610-a423-ee6627e46843","keywords":null,"link":"/kkv/20201208_Tumultus_lehet_az_uzletekben_az_idosav_es_a_korai_zaras_miatt__figyelmeztetnek_a_boltok","timestamp":"2020. december. 08. 10:29","title":"Figyelmeztetnek a boltok: tumultus lehet az üzletekben az idősáv és a korai zárás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc41d73-aa53-430f-b02c-bf30eff9e674","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalosan is megérkezett hazánkba a 150-310 lóerős Cupra Formentor. ","shortLead":"Hivatalosan is megérkezett hazánkba a 150-310 lóerős Cupra Formentor. ","id":"20201208_itthon_is_bearaztak_a_vwkonszern_uj_markajanak_elso_sajat_modelljet_cupra_formentor_ateca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dc41d73-aa53-430f-b02c-bf30eff9e674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce4425b-97cb-410b-85ce-593e29467279","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_itthon_is_bearaztak_a_vwkonszern_uj_markajanak_elso_sajat_modelljet_cupra_formentor_ateca","timestamp":"2020. december. 08. 06:41","title":"Itthon is beárazták a VW-konszern új márkájának első saját modelljét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c8cb7d-38f0-47a7-bb39-a516bb0885f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Maguk a márkakereskedések hátráltathatják a General Motors nagyszabású villanyautós terveit, mert 150 kereskedőjük bejelentette, hogy inkább egyáltalán nem forgalmaz Cadillac-et, minthogy elektromos modelljét árusítsa.","shortLead":"Maguk a márkakereskedések hátráltathatják a General Motors nagyszabású villanyautós terveit, mert 150 kereskedőjük...","id":"20201208_Inkabb_elengedi_a_Cadillac_markat_a_kereskedok_otode_minthogy_villanyautot_aruljon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23c8cb7d-38f0-47a7-bb39-a516bb0885f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e29a23ba-cab8-4689-898d-9d0caf68d21f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_Inkabb_elengedi_a_Cadillac_markat_a_kereskedok_otode_minthogy_villanyautot_aruljon","timestamp":"2020. december. 08. 14:28","title":"Inkább lemond a Cadillac márkáról sok kereskedő, minthogy árulja a cég villanyautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]