[{"available":true,"c_guid":"4f894c4e-b492-45d0-9dc6-df2e4dae043e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elnök lánya a közösségi médiás megnyilvánulásai alapján elég nagyra tartja az apját. Ki is nevették miatta.","shortLead":"Az elnök lánya a közösségi médiás megnyilvánulásai alapján elég nagyra tartja az apját. Ki is nevették miatta.","id":"20201208_Ivanka_Trump_kiverte_a_biztositekot_egy_fotoval_az_apjarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f894c4e-b492-45d0-9dc6-df2e4dae043e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a6693f-73c2-45b7-a1d0-33e8baa1c177","keywords":null,"link":"/elet/20201208_Ivanka_Trump_kiverte_a_biztositekot_egy_fotoval_az_apjarol","timestamp":"2020. december. 08. 08:10","title":"Ivanka Trump kiverte a biztosítékot egy fotóval az apjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szoros eredmény a román választáson, neves közgazdászok bírálják a kormányt, nem biztos, hogy lesz jövőre Sziget. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Szoros eredmény a román választáson, neves közgazdászok bírálják a kormányt, nem biztos, hogy lesz jövőre Sziget...","id":"20201207_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7e7cd0-ad1d-40d6-acfe-5f16fd673a55","keywords":null,"link":"/360/20201207_Radar360","timestamp":"2020. december. 07. 08:00","title":"Radar360: Kiderülnek a karácsonyi szabályok, sportra több ment, mint az egészségügyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3761ddd7-a837-44da-a2da-77106604f2fe","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megkezdődött az idei Nobel-díjak átadása: elsőként Louise Glück amerikai költő, az irodalmi Nobel-díj kitüntetettje kapta meg az elismerést vasárnap, a Massachusetts állambeli Cambridge-ben lévő otthonában és a következő napokban a többi díjazott is átveheti oklevelét, valamint aranyérmét saját otthonában, svéd diplomáciai kirendeltségeken vagy kutatóintézetekben megrendezett kisebb ceremóniák keretében.","shortLead":"Megkezdődött az idei Nobel-díjak átadása: elsőként Louise Glück amerikai költő, az irodalmi Nobel-díj kitüntetettje...","id":"20201208_Nobeldijak_home_officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3761ddd7-a837-44da-a2da-77106604f2fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c42d12d-36a7-4a80-95f1-61dde791107e","keywords":null,"link":"/kultura/20201208_Nobeldijak_home_officeban","timestamp":"2020. december. 08. 09:38","title":"Nobel-díjak home office-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e46abd-a8ef-4978-b568-663d23a8ce79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolák harmadában kellett intézkedni a koronavírustesztek után.","shortLead":"Az iskolák harmadában kellett intézkedni a koronavírustesztek után.","id":"20201207_Maruzsa_iskola_koronavirus_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36e46abd-a8ef-4978-b568-663d23a8ce79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de646a4e-bf29-4210-ae86-e98eee9f11e1","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_Maruzsa_iskola_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. december. 07. 07:38","title":"Maruzsa: Irreális a kérés, hogy mindenkit teszteljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb01a73b-7cc2-4797-a07f-ebf0f052c540","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nyerésre álló szociáldemokrata párt elnöke kizárta a nagykoalíció lehetőségét a jelenlegi kormánypárttal. Victor Ponta korábbi miniszterlenök pártja nem jutott be a Parlamentbe, Ponta visszavonul.","shortLead":"A nyerésre álló szociáldemokrata párt elnöke kizárta a nagykoalíció lehetőségét a jelenlegi kormánypárttal. Victor...","id":"20201206_Jonnek_a_reszeredmenyek_tetemes_az_ellenzeki_szocialdemokratak_elonye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb01a73b-7cc2-4797-a07f-ebf0f052c540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d517a40c-5b19-4c2e-a003-7ba6630161b5","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Jonnek_a_reszeredmenyek_tetemes_az_ellenzeki_szocialdemokratak_elonye","timestamp":"2020. december. 06. 22:46","title":"Jönnek a részeredmények: vezetnek a szociáldemokraták, erős a szélsőjobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"A futballválogatott szövetségi kapitánya szerint, ha kellően motivált a csapata, lehet esélye felborítani a papírformát.","shortLead":"A futballválogatott szövetségi kapitánya szerint, ha kellően motivált a csapata, lehet esélye felborítani a papírformát.","id":"20201207_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott_vb_selejtezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60274e41-c5ad-4428-89bc-147a50585ee8","keywords":null,"link":"/sport/20201207_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott_vb_selejtezo","timestamp":"2020. december. 07. 20:28","title":"Rossi a vb-selejtezőről: Közepesen nehéz csoportba kerültünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bb5a0f-c720-4d98-bc6b-505f85f76afd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár evidenciának tűnhet, hogy a véleményükhöz makacsul ragaszkodó, dogmatikusnak is nevezett embereket kevésbé érdeklik azok az információk, amelyek birtokában meggondolhatnák magukat, egy nemzetközi kutatócsoport közelebbről is kíváncsi volt erre a jelenségre. ","shortLead":"Bár evidenciának tűnhet, hogy a véleményükhöz makacsul ragaszkodó, dogmatikusnak is nevezett embereket kevésbé érdeklik...","id":"202049_magabiztos_dogmatikusok_nehezen_ujrairhato_lemez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46bb5a0f-c720-4d98-bc6b-505f85f76afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d0624f-1ed2-4deb-b0b6-5f4d7d09531a","keywords":null,"link":"/360/202049_magabiztos_dogmatikusok_nehezen_ujrairhato_lemez","timestamp":"2020. december. 08. 14:00","title":"Kísérlet: hiába lehet több információhoz hozzáférni, a dogmatikusokat ez nem érdekli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05936ef-5725-4d3e-bb30-6d3be88a10af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Publicus közvélemény-kutatása szerint a kijárási tilalmat támogatja a lakosság a leginkább.","shortLead":"A Publicus közvélemény-kutatása szerint a kijárási tilalmat támogatja a lakosság a leginkább.","id":"20201208_jarvanyugyi_adatok_kormany_kozvelemeny_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c05936ef-5725-4d3e-bb30-6d3be88a10af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024c0641-bf95-41c8-820f-d008b4368da0","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_jarvanyugyi_adatok_kormany_kozvelemeny_kutatas","timestamp":"2020. december. 08. 07:58","title":"A magyarok 43 százaléka kételkedik a kormány járványügyi adataiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]