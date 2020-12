Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"945b5c61-e9ac-4c14-a00c-b2a5712b09ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó középkategóriás szabadidő-autója öt év után teljesen megújult és már itthon is elérhető. ","shortLead":"A dél-koreai gyártó középkategóriás szabadidő-autója öt év után teljesen megújult és már itthon is elérhető. ","id":"20201209_magyarorszagon_a_meresz_kulseju_teljesen_uj_hyundai_tucson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=945b5c61-e9ac-4c14-a00c-b2a5712b09ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf719bb-5764-4230-b5ff-be00fd635fde","keywords":null,"link":"/cegauto/20201209_magyarorszagon_a_meresz_kulseju_teljesen_uj_hyundai_tucson","timestamp":"2020. december. 09. 11:27","title":"Magyarországon a merész külsejű teljesen új Hyundai Tucson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78cd5617-a244-49e8-9830-64961644a505","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kitolják a határidőket és az életkori határokat is, hogy a vészhelyzet miatt ne essen el senki a támogatás lehetőségétől.","shortLead":"Kitolják a határidőket és az életkori határokat is, hogy a vészhelyzet miatt ne essen el senki a támogatás...","id":"20201209_csok_csaladtamogatas_koronavirusveszhelyzet_hataridok_eletkori_hatarok_meghosszabbitasa_novak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78cd5617-a244-49e8-9830-64961644a505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881fa5fa-b333-4fe7-a349-35708393dc8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_csok_csaladtamogatas_koronavirusveszhelyzet_hataridok_eletkori_hatarok_meghosszabbitasa_novak","timestamp":"2020. december. 09. 13:13","title":"Csokos és babavárós határidőket hosszabbítanak meg a vészhelyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b426f1f9-9037-4b84-9111-05173979acd1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ehhez a sorozathoz a jelek szerint örökké lesz alapanyag. ","shortLead":"Ehhez a sorozathoz a jelek szerint örökké lesz alapanyag. ","id":"20201208_Oszi_valogatas_videot_adott_ki_a_civilautos_elfogasairol_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b426f1f9-9037-4b84-9111-05173979acd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599678a3-97ea-489b-92e5-1d847ff34af4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_Oszi_valogatas_videot_adott_ki_a_civilautos_elfogasairol_a_rendorseg","timestamp":"2020. december. 08. 10:00","title":"Nyolcperces a rendőrség legújabb civilautós videója, annyi szabálytalankodót kaptak el ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f15103b-f6fb-453a-b438-6888682f852d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"16 828 kilót lehet ráakasztani az amerikai autógyártó újdonságára, amelyben egy hathengeres turbódízel motorból préselnek ki 1458 Nm nyomatékot.","shortLead":"16 828 kilót lehet ráakasztani az amerikai autógyártó újdonságára, amelyben egy hathengeres turbódízel motorból...","id":"20201209_16_828_kilos_tomeget_is_vontathat_a_RAM","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f15103b-f6fb-453a-b438-6888682f852d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e30fc0-d402-49ce-955b-dfe6ee37c541","keywords":null,"link":"/cegauto/20201209_16_828_kilos_tomeget_is_vontathat_a_RAM","timestamp":"2020. december. 09. 12:56","title":"Egy hétvégi házat simán elvontat a legújabb RAM pickup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bíróság megadta a mentesítést Hajdú Péternek, így maradhat a Media Vivantis Zrt. élén. A cég meg is erősítette, hogy nem váltják le a vezérigazgatót.","shortLead":"A bíróság megadta a mentesítést Hajdú Péternek, így maradhat a Media Vivantis Zrt. élén. A cég meg is erősítette...","id":"20201208_vezerigazgato_Hajdu_Peter_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a97f148-b692-4046-8c84-b4540da7430f","keywords":null,"link":"/kkv/20201208_vezerigazgato_Hajdu_Peter_itelet","timestamp":"2020. december. 08. 17:38","title":"Az elítélése ellenére is vezérigazgató marad Hajdú Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcec15df-ba5c-4f8d-a23a-a6f6ccda8229","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Júniusban tartanák meg fesztivált, de ha halasztani kell, van B-tervük.","shortLead":"Júniusban tartanák meg fesztivált, de ha halasztani kell, van B-tervük.","id":"20201209_Ket_idopontot_is_lekotottek_jovore_a_Fishing_on_Orfu_szervezoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcec15df-ba5c-4f8d-a23a-a6f6ccda8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47885db8-e369-4b87-b86c-44981973c054","keywords":null,"link":"/kultura/20201209_Ket_idopontot_is_lekotottek_jovore_a_Fishing_on_Orfu_szervezoi","timestamp":"2020. december. 09. 08:50","title":"Két időpontot is lekötöttek jövőre a Fishing on Orfű szervezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969a858d-bb1e-4667-9abb-976659aa4128","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Csomagapokalipszis valószínűleg nem lesz decemberben, de arra ne számítson senki, hogy a karácsony előtti utolsó pillanatokban (héten) lesz még értelme akár plüss Baby Yodát, akár krumplit és ásványvizet rendelni. Esetleg személyes átvétellel.","shortLead":"Csomagapokalipszis valószínűleg nem lesz decemberben, de arra ne számítson senki, hogy a karácsony előtti utolsó...","id":"20201208_netes_rendeles_karacsonyra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=969a858d-bb1e-4667-9abb-976659aa4128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5baff2fb-2bd5-4c32-a12b-bc2bbfbe96a7","keywords":null,"link":"/kkv/20201208_netes_rendeles_karacsonyra","timestamp":"2020. december. 08. 11:27","title":"Ha még nem rendelte meg a karácsonyi ajándékát, pár dologra figyeljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b400e13-3099-426e-a423-5cfb7ba3eda9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emiatt át kellett csoportosítani a munkatársakat, ami az addiktológiai osztályt is érinti.\r

\r

","shortLead":"Emiatt át kellett csoportosítani a munkatársakat, ami az addiktológiai osztályt is érinti.\r

\r

","id":"20201209_koronavirus_covidosztaly_a_nyiru_gyula_korhazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b400e13-3099-426e-a423-5cfb7ba3eda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a6994d-1028-436f-9e32-79311c913c2e","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_koronavirus_covidosztaly_a_nyiru_gyula_korhazban","timestamp":"2020. december. 09. 15:11","title":"Két nap alatt kellett Covid-részleget berendezni a Nyírő Gyula kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]