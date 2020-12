Balatonalmádi polgármestere milliós jutalmat szavazott meg magának

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76e85890-bc74-4f87-9d33-15bef4831fd1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök nemrég végzett a kormányülésen, ahonnan Brüsszelbe utazik a csütörtöki EU-csúcsra.","shortLead":"A miniszterelnök nemrég végzett a kormányülésen, ahonnan Brüsszelbe utazik a csütörtöki EU-csúcsra.","id":"20201209_orban_viktor_brusszel_lengyelorszag_veto_targyalas_unios_csomag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76e85890-bc74-4f87-9d33-15bef4831fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1931ac72-f588-429c-b675-8607aad564ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_orban_viktor_brusszel_lengyelorszag_veto_targyalas_unios_csomag","timestamp":"2020. december. 09. 15:56","title":"Orbán: Este tárgyalások, reggel partraszállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58f169a-5545-47b6-b2d6-c3341227cf59","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy nagy külföldi beruházást sikerült összehozniuk a Fidesz-közeli üzleti köröknek a Pentával.","shortLead":"Egy nagy külföldi beruházást sikerült összehozniuk a Fidesz-közeli üzleti köröknek a Pentával.","id":"20201209_A_letartoztatott_Jaroslav_Hascaktol_kerult_Fideszkozelbe_a_praga_melletti_repulogyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a58f169a-5545-47b6-b2d6-c3341227cf59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d7d80b-7afc-4f67-8ace-0389e2369257","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_A_letartoztatott_Jaroslav_Hascaktol_kerult_Fideszkozelbe_a_praga_melletti_repulogyar","timestamp":"2020. december. 09. 14:56","title":"A letartóztatott Jaroslav Hascáktól került Fidesz-közelbe a Prága melletti repülőgyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több szervezet szerint világszerte nő a Covid-vakcinákkal szembeni bizalmatlanság. Egykori amerikai elnökök ezért úgy döntöttek: kamerák előtt mutatják be, hogy bíznak a szakemberekben, az oltás pedig nem jár kockázattal.","shortLead":"Több szervezet szerint világszerte nő a Covid-vakcinákkal szembeni bizalmatlanság. Egykori amerikai elnökök ezért...","id":"20201208_obama_clinton_bush_covid_vakcina_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73fc973-8b96-4479-bf53-6af3f98074dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_obama_clinton_bush_covid_vakcina_oltas","timestamp":"2020. december. 08. 10:03","title":"Obama, Clinton és Bush kamerák előtt fogják megkapni a koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96df509-48bf-4477-8cd1-759952aaf7b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) egy újabb feladvánnyal teszi próbára a szemfüles internetezőket.","shortLead":"Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) egy újabb feladvánnyal teszi próbára a szemfüles internetezőket.","id":"20201209_cia_keprejtveny_teli_foto_megfigyeles_elemzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f96df509-48bf-4477-8cd1-759952aaf7b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4cd9db-64ac-4c1f-a15b-90d146b699e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_cia_keprejtveny_teli_foto_megfigyeles_elemzes","timestamp":"2020. december. 09. 15:03","title":"Izgalmas képrejtvényt tett közzé a CIA – ön meg tudja oldani?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98c59ff6-2722-47d2-a26e-806e469ac160","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Artyom Ivanovics Mikojan szovjet–örmény repülőgép-tervező, a közismert MiG vadászgépek egyik konstruktőre ötven éve, 1970. december 9-én halt meg.","shortLead":"Artyom Ivanovics Mikojan szovjet–örmény repülőgép-tervező, a közismert MiG vadászgépek egyik konstruktőre ötven éve...","id":"20201209_artyom_mikojan_szovjet_repulogeptervezo_50_eve_halt_meg_mig_vadaszgepek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98c59ff6-2722-47d2-a26e-806e469ac160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d2b906-76e6-4503-91b6-2d99a97f6e36","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_artyom_mikojan_szovjet_repulogeptervezo_50_eve_halt_meg_mig_vadaszgepek","timestamp":"2020. december. 09. 11:13","title":"50 éve halt meg a szovjet repülős legenda Mikojan, akinek a MiG-eket köszönhetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de8eb85-0140-4a9c-911d-5437c293f9e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A hazai szupermarketek és drogériák polcain kapható folyékony mosószereket tesztelték laboratóriumban. ","shortLead":"A hazai szupermarketek és drogériák polcain kapható folyékony mosószereket tesztelték laboratóriumban. ","id":"20201208_Jobbnak_bizonyultak_es_raadasul_olcsobbak_is_a_folyekony_oko_mososzerek_a_hagyomanyosnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0de8eb85-0140-4a9c-911d-5437c293f9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e109d6f6-43df-4458-b667-2925fbacdf27","keywords":null,"link":"/zhvg/20201208_Jobbnak_bizonyultak_es_raadasul_olcsobbak_is_a_folyekony_oko_mososzerek_a_hagyomanyosnal","timestamp":"2020. december. 08. 19:15","title":"Jobbak és olcsóbbak is a folyékony öko mosószerek a hagyományosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8570151-d812-4678-81ac-e6c2aa9598df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszín egyezik, ám a videó alapján nem lehet kijelenteni, hogy valóban akkor készült, amikor Szájer József az ereszcsatornán próbált elmenekülni. ","shortLead":"A helyszín egyezik, ám a videó alapján nem lehet kijelenteni, hogy valóban akkor készült, amikor Szájer József...","id":"20201207_Szajer_video_rendorseg_Brusszel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8570151-d812-4678-81ac-e6c2aa9598df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ecccb7b-3426-4941-a125-29a65e2e6a84","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_Szajer_video_rendorseg_Brusszel","timestamp":"2020. december. 07. 19:14","title":"Előkerült egy videó, amelyről azt állítják, akkor készült, amikor rajtaütöttek a Szájer-féle bulin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f81c3bd5-b542-4c48-8fe9-e8fbe1e77d74","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közlekedés egy új korszaka köszönthet be Lengyelországban, ha megvalósul egy ígéretes tudományos projekt.","shortLead":"A közlekedés egy új korszaka köszönthet be Lengyelországban, ha megvalósul egy ígéretes tudományos projekt.","id":"20201208_lengyelorszag_kozlekedes_radar_doppler_hatas_erzekelo_uthibak_forgalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f81c3bd5-b542-4c48-8fe9-e8fbe1e77d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb15390-ab9c-43c8-85ba-a14ae994b0c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_lengyelorszag_kozlekedes_radar_doppler_hatas_erzekelo_uthibak_forgalom","timestamp":"2020. december. 08. 08:33","title":"Lengyelország különleges táblákkal pakolná tele az útjait, a sofőrök mindent látnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]